Рисуй, познавай, умней вместе с РОСНАНО

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-15T16:48:05+03:00

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Пожалуй, самым ярким и интересным событием осенних каникул московских школьников стал традиционный ежегодный фестиваль «Nauka 0+». Он прошел в 13-ый раз и стал самым масштабным за всю историю.

С 12 по 14 октября на 90 площадках прошли выставки, мастер-классы, круглые столы и дни открытых дверей. О науке рассказывали именитые ученые, которым можно было задавать любые вопросы.

Но особенно ребятам понравилось самим быть в роли пусть и маленьких, но все-таки ученых. Такая возможность им представилась на площадке Экспоцентра, где все самые новые научные достижения можно было испытать на себе. Не зря же традиционный девиз фестиваля: «Прикоснись к науке!».

Автор фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Настоящий праздник ребятам подарил Фонд инфраструктурных и образовательных программ компании РОСНАНО. Около сказочного домика, который все желающие могли разукрасить не простыми, а почти волшебными красками, было не протолкнуться. Мальчишки, девчонки и даже родители рисовали под руководством пожалуй самого веселого ученого фестиваля на площадке «Все краски NANO».

Рисовали не акварелью и не гуашью, а самой настоящей краской, которой можно и стены в квартире преобразить и скамейку на улице из серой и унылой сделать яркой и красивой.

- Ну и запах там был, - наверняка, подумали вы.

Автор фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Но не угадали! Благодаря разработкам ученых краска абсолютно экологична. Никакого запаха химии, а с рук ее легко можно смыть обычной водой. Такой любой ребенок может стены в своей комнате покрасить.

- Разноцветные краски и штукатурки, созданы на основе водных полимерных дисперсий владимирской компании «Акрилан», которая входит в инвестиционный портфель РОСНАНО. Сегодня экологичную продукцию «Акрилана» используют все отечественные производители лакокрасочных материалов, а также ведущие западные. Эти краски – полностью безопасны, без запаха, обладают уникальными свойствами, например, они выдерживают растяжение в четыре раза, - рассказал генеральный ди ректор ООО «Акрилан» Олег Кузин.

Автор фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Всего за несколько часов коричневый дом из картона превратился в яркий и красочный. А еще участники разукрашивали елочные игрушки, которые можно было взять домой в качестве сувенира.

Кроме того, все три дня фестиваля в Экспоцентре трудились специалисты компании «еНано», которая занимается разработкой и распространением электронного образовательного контента по нанотехнологиям и технологическому предпринимательству.

Второй площадкой фестиваля, где работали эксперты РОСНАНО стала фундаментальная библиотека МГУ. Там прошла презентация мегасайенс-проектов – научных установок национального и мирового масштаба. Слушатели узнали о деятельности Группы РОСНАНО в сфере возобновляемой энергетики. Именно нанотехнологии позволили создать такие материалы (поликремний, перовскиты, композиты), которые резко повышают эффективность производства электричества с помощью возобновляемых источников энергии.

Автор фото: Анастасия ВАРДАНЯН

ДОСЛОВНО

«Наука, которую можно потрогать руками!»

- Фестиваль науки помогает в ранней профориентации, популяризирует науку и инновационные технологии. На нем много интерактивных мероприятий, которые позволяют детям «потрогать» настоящую науку, попробовать себя в роли ученого или инженера, самим поработать с новыми материалами. Фестиваль очерчивает границы возможного сегодня и предлагает школьникам подняться выше, заглянуть в будущее, - считает Сергей Филиппов, руководитель дирекции популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО.

ЗНАЙ!

«Нанотехнологии на службе возобновляемой энергетики»

УК «РОСНАНО» с партнерами уже ввели и взяли обязательство построить до 2024 года 1,1 ГВт генерирующих мощностей в солнечной энергетике и 1,8 ГВт – в ветроэнергетике.