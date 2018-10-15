2018-10-15T17:28:23+03:00
В мире

Захват заложника в Кельне: как это было

Женщина отделалась легким ранением. Преступника тяжело ранили и госпитализировали [видео]
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Полиция сообщила, что в аптеке взята в заложники женщина, и попросила избегать этого районаПолиция сообщила, что в аптеке взята в заложники женщина, и попросила избегать этого районаФото: REUTERS
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Инцидент произошел в районе площади Бреслауэрплатц (перед вокзалом). Полиция сообщила, что в аптеке взята в заложники женщина, и попросила избегать этого района. Весь вокзал был немедленно оцеплен (что привело к отменам и задержкам поездов), а в воздух подняли полицейский вертолет. Людей попросили разойтись и воспользоваться наземным транспортом. Старикам и инвалидам были оплачены проезды на такси.

При этом, по словам очевидцев, близ аптеки раздавались выстрелы. Издание Focus сразу написало об одном пострадавшем и задымлении. Эту информацию чуть позже подтвердили в полиции. Журналисты уточнили, что все началось с ссоры между мужчиной и женщиной в McDonald’s. Позже конфликт перенесся в аптеку.

«Не размещайте фотографии (с места ЧП - Ред.). Воздержитесь от любых информационных спекуляций. Мы выдаем всю информацию здесь», - призвали в официальном твиттере МВД ФРГ. Примерно через 15 минут после этого правоохранители сообщили об освобождении заложницы. Она отделалась легким ранением. Преступника тяжело ранили и госпитализировали. Кто он такой и чего хотел - только предстоит выяснить.

Весь вокзал был немедленно оцеплен

Весь вокзал был немедленно оцеплен

СПРАВКА «КП»

В Германии за последние три года произошел целый ряд кровавых терактов. Так, в 2016 году 18-летний уроженец Мюнхена Давид Сонболи, имеющий иранские корни, открыл огонь по посетителям в ресторане McDonald’s. В результате были убиты девять и ранены пятеро человек.

Буквально через несколько дней после этого 27-летний сириец устроил взрыв на музыкальном фестивале в Ансбахе. В декабре 2016-го грузовик протаранил толпу на столичной рождественской ярмарке. Тогда погибли 12 человек. Более 50 получили ранения.

В последующие годы взрывы прогремели в Дортмунде. А в Гамбургском супермаркете террорист зарезал 6 человек.

В середине августа этого года в городе Оффенбург (федеральная земля Баден-Вюртемберг) неизвестный напал на врача и медсестру в местной больнице. До этого в дортмундской больнице Святого Иосифа был расстрелян врач.

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