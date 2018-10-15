Православный раскол: Константинополь передавал Москве Киев и Львов. А хочет получить еще и Одессу, Донецк и Харьков

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-15T20:01:26+03:00

У Порошенко через полгода выборы. И он хочет переизбраться, предъявив как одно из своих главных достижений - отрыв Украинской церкви от Москвы Фото: REUTERS

Три века назад церковная территория, которую окормлял Вселенский патриарх на Украине, была втрое меньше, чем та, на которую он сейчас решил претендовать

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Чтобы переподчинить себе Украинскую церковь, Константинопольский Патриарх Варфоломей отыскал документ 17 века о передаче Киевской митрополии в подчинение Москве. И объявил его утратившим силу.

Но тут возникает гора нестыковок.

"КП" вместе с историком и философом Егором Холмогоровым, сидя над исторической картой, разбиралась, как Варфоломей вместе с президентом Украины Петром Порошенко пытаются обдурить православный мир.

«СТАМБУЛЬСКИЕ ГРЕКИ ЗАКАЗАЛИ РАСКОЛ»

- Что это за документ 17 века, на который опирается Константинополь?

- Речь идет о постановлении Константинопольского собора 1686 года под председательством патриарха Дионисия. На нем решили, что Киевская митрополия должна подчиняться патриархам Московским. Они должны иметь право вручать власть Киевским митрополитам, и они же должны иметь право церковного суда над ними. Почему все это происходило? Киев на момент учреждения на Руси патриаршества принадлежал Польше, которая церковной власти Москвы не потерпела бы (Польша вообще преследовала и изгоняла православие, принуждая православных присоединяться к унии с римо-католиками). Поэтому патриархи Константинопольские к тому времени на практике руководили лишь делами полуподпольной православной церкви в Польше. А когда Москва вернула эти земли в ходе Переяславской рады и войны, потребовалось официально оформить и переход церковной власти. В бумаге 1686 году есть характерное греческое слово «ипокеймене», что значит «подчинение», «подлежание», «примыкание», которым выражалось отношение Киевской митрополии к Москве. И это слово означает полную и беспрекословную власть вышестоящего над нижестоящим. И никакого временного ограничения этой передачи или права вернуть Киев назад в грамоте не содержится. Просто власть передана и всё.

- Почему же сейчас Константинополь ухватился именно за этот документ?

- За неимением ничего другого. Причем, в Константинополе противоречат сами себе. Одновременно утверждают, что по акту 1686 года Киевская митрополия оставалась в их ведении (что не соответствует действительности), и, в то же время - этот документ … отменяют. То есть признают, что с 1686 по 2018 год эта митрополия все-таки законно подчинялась Москве. Просто теперь Константинополь хочет забрать ее обратно. Но это нелепость! Если вы кому-то что подарили и оформили дарственную, вы не можете потом прийти и забрать все назад.

Три века назад церковная территория, которую окормлял Вселенский патриарх на Украине, была втрое меньше

«ЕПАРХИИ ЮГА И ВОСТОКА УКРАИНЫ СОЗДАНЫ РПЦ. ИХ ХОТЯТ ЗАХВАТИТЬ»

- Но нынешняя Украинская церковь и Киевская митрополия 17 века - это ведь не одно и тоже? Сильно ли изменились границы?

- Тогда в Киевскую митрополию входило 7 епархий – Киевская, Черниговская, Луцкая, Львовская, Перемышльская, Полоцкая и Могилевская. Число приходов – кто ж знает. Это современные Запад и центр Украины плюс части Польши и Белоруссии. При этом из-за войны между Россией и Польшей царил полный хаос, часть епархий была без архиереев, часть не признавалась польскими властями, часть отпала в униатство. Положение дел было ужасное. Население там сократилось на 70-80%. Фактически в состав РПЦ вошли Черниговская, Киевская и Могилевская епархии, причем последняя осталась на территории Польши, и политически вошла в состав России только при Екатерине Второй. Но Могилевский епископ входил в состав Русской Церкви, был членом Синода. На территории же большей части Украины тогда было Дикое Поле, которое только усилиями Российской Империи начало восстанавливаться.

Варфоломей отыскал документ 17 века о передаче Киевской митрополии в подчинение Москве. И объявил его утратившим силу

- Если Константинополь отменит акт передачи Киевской митрополии, что делать с приходами и епархиями, которые в нее входили до 1686 года?

- Константинополь не может ничего отменить. А если отменит, этому никто в здравом уме (кроме Украины) не должен подчиняться. Но если бы он мог отменить, то в его власть могла бы отойти только Киевская епархия. А все епархии Юга и Востока Украины - в любом случае должны были бы остаться в составе РПЦ. Они впервые образованы в составе Русской православной церкви и Константинополь никогда никакого отношения к ним не имел. Никакие епархии за пределами Запада и Центра Украины никогда не были под Константинополем – а это Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков, не говоря уж о Донецке. Если апеллировать к 17 веку, никаких оснований ни для политического, ни для церковного вхождения в состав «украинских» структур у них нет. Любые претензии на них со стороны Константинополя - разбойничий самозахват. А из того, на что стамбульские греки могут претендовать, полноценной «единой украинской автокефальной церкви» не скроишь.

- Сложная история с Перемышльской епархией. Она находится в Польше, и входит в состав Поместной Польской Православной Церкви. Как ее подчинит Константинополь?

- Тут всё еще абсурдней. В 1924 году Константинопольский Патриарх Григорий VII уже выдал противозаконный томос об автокефалии Польской Церкви, со ссылкой на то, что Константинополь не признает передачи Киевской митрополии Москве, а потому полномочен давать автокефалию ее частям. Но поскольку одна автокефалия на этом основании уже выдана, то теперь непонятно, то ли Польская церковь должна будет войти в состав Украинской, то ли наоборот. Полякам всё это крайне не нравится, и они последовательно поддерживают Москву в этом споре.

На Украине никогда и не было патриарха. Если, конечно, не считать таковым раскольника «Филарета» ДенисенкоФото: REUTERS

«ВАРФОЛОМЕЙ ПЛАНИРУЕТ ОБХИТРИТЬ ПОРОШЕНКО»

- То есть, Константинополь не может претендовать на епархии, которые раньше не входили в состав Киевской митрополии?

- Именно. Они сами выбрали для легитимации своего самозахвата отсыл к 17 веку. И других аргументов у них нет. При этом заметьте, в 17 веке никакой Украины не было. Ни в одном церковном документе того времени никакая “Украина” не упоминается.

- На что тогда рассчитывают «стамбульские попы»? Мирно же им никто храмы не передаст?

- На эту схему они решились под обещания Порошенко - силой согнать всех православных Украины под новую структуру. При этом Варфоломей явно рассчитывает обхитрить и власти Киева. Вместо «автокефалии» создается ... украинское отделение Константинопольского патриархата.

- Получается, на Украине больше не будет патриарха? Будет назначенный Константинополем митрополит?

- На Украине никогда и не было патриарха. Если, конечно, не считать таковым раскольника «Филарета» Денисенко. И даже сейчас Константинополь, незаконно сняв с него анафему, произвел его лишь в митрополиты, а не в патриархи.

По Украине запущены слухи про громадный налог. Мол, вся история с автокефалией затеяна, чтобы Киеву избавиться от оброка МосквеФото: REUTERS

- А каноническая Украинская православная церковь сейчас подчинена Москве?

- В том то и дело, что она сейчас более независима, чем может быть, если перейдет под власть Варфоломея или Порошенко. Тогда он станет либо карманной церковью президента Украины (полностью замешанной в политике), либо подчиненной Константинополю (которого физически нет, и его олицетворяет лишь кучка иерархов на горе Фанар в Стамбуле).

А Украинская православная церковь Московского Патриархата во главе с митрополитом Киевским Онуфрием - это сегодня самоуправляемая церковная организация, она Москве административно не подчиняется. Но там поминается Патриарх Московский и Всея Руси, там служат на церковнославянском языке, который напоминает о русском единстве, там почитают русских святых, там царит русский дух. Это и пытаются вытравить затеей с автокефалией.

- Ответьте прямо - зачем все это затеял Константинопольский патриарх?

- Варфоломей ведет себя как мелкий хищник. Он отлично понимает, что с автокефалией у него скорее всего ничего не получится, но в процессе он может что-то себе оттяпать. У Константинополя почти не осталось паствы в Турции. Поэтому Варфоломей мечтает получить Украину - как дойную корову.

- А зачем Киеву нужна эта новая гражданская война - теперь еще на духовном фронте?

- Ну, зачем это Порошенко - понятно. У него через полгода выборы. И он хочет переизбраться, предъявив как одно из своих главных достижений - отрыв Украинской церкви от Москвы.

Зачем это Западу - тоже ясно. В своё время философ Константин Леонтьев говорил, что русских с малороссами объединила при Богдане Хмельницком именно вера. Запорожцы говорили: «Хотим под царя восточного, православного». Наши враги учли этот опыт и потому хотят, чтобы жители Украины навсегда забыли о своем церковном родстве с Москвой, для этого и затевается раскол. А Константинопольский патриарх его пытается легализовать.

ВОПРОС РЕБРОМ

Киев не платит Москве

А украинские епархии платят Москве? По Украине запущены слухи про громадный налог. Мол, вся история с автокефалией затеяна, чтобы Киеву избавиться от оброка Москве. Правда ли это?

С таким вопросом «КП» обратилась к религиоведу Игорю Иванишко.

- С 1993 года каноническая Украинская православная церковь (Московского Патриархата) официально имеет финансовую самостоятельность и освобождена от обязанности перечислений пожертвований в казну РПЦ, - ответил «КП» Иванишко. - Юридически данное церковное решение было подтверждено официальным письмом Патриарха Московского и всея Руси Алексием II в адрес Минюста Украины.

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