«Простите, не виноват... Верю в чудо»: Актер «Глухаря» Михаил Фатеев перед смертью передал записку Роману Виктюку

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-15T20:09:37+03:00

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Напомним, что 3 октября 2018 года Михаил Фатеев был арестован по подозрению в растлении несовершеннолетнего. По версии следствия еще летом он познакомился у метро с мальчиком-подростком, оставил ему визитку, пригласил на встречу. И одна такая, якобы даже состоялась. А после Михаил слал ребенку неприличные фото. А спустя неделю 11 октября актер покончил с собой в туалете камеры в СИЗО.

Близкие и друзья Михаила до сих пор в шоке от всего случившегося. Они не верят ни в обвинения против него, ни в суицид. Тем более, что в день смерти - 11 октября - у арестованного был адвокат, которого наняла семья. Юрист передала родным, что Михаил держится бодро, что съел шоколадку и попросил передать ему в тюрьму джинсы... О депрессии или суициде не было и речи.

И за время короткого свидания успел нацарапать на маленьком клочке бумаги простым карандашом письмо в театр Роману Виктюку. Это письмо видели все коллеги Михаила, оно разлетелось в закрытых чатах по всему творческому коллективу. Попало и к нам в редакцию. Не все слова, написанные в впопыхах можно разобрать.

«Уважаемый Роман Григорьевич! Любимый театр. Простите меня за те репутационные и ….... риски, которые вы терпите из-за меня. Поверьте, после тех пыток, которые здесь были и, думаю, будут, единственное, что дает мне силы (нет, это не боль.... (неразборчивый текст), стремление доказать что-то кому-то своим уходом) это вера. Ваша вера в меня. Несмотря ни на что. Поверьте, я не виноват!!! Только здесь понимаешь. Насколько вы все ценны для меня. Продолжайте верить в свободу, в любовь и творит вопреки!

…... спасибо. Надеюсь увидеть вас всех??? Верю в чудо!»

Не все слова, написанные в впопыхах можно разобрать

В поддержку Фатеева высказались почти все коллеги, в том числе и худрук Роман Виктюк. Театр выделил в защиту актера адвоката. Все знали Михаила, как доброго и порядочного человека.

- Он очень близко общался со Светланой, одной из сотрудниц театра, - рассказал «КП» коллега Фролова, - Жили они по соседству и Светлана часто присматривала за собакой Михаила. Она сама заядлая собачница, часто вместе гуляли, до театра всегда ехали тоже вместе. Все лето они очень тесно общались, ходили купаться. Светлана утверждает, что не могло мимо нее пройти такое событие, как знакомство Миши с какими-то мальчиками у метро. Она собиралась выступать свидетелем в уголовном деле. И вот еще что, Светлана видела арест Миши, как его выводят из подъезда. Она рассказывала потом, что он был очень испуганный и бледный. Но никаких синяков на лице не было! А потом на следующий день его показали по телевизору, он был весь избит.

На сайте тетра и в личном инстаграмме Михаила Фатеева пишут его поклонники.

- Его описывали в новостях как звезду сериала «Глухарь». В этом сериале Миша сыграл пару эпизодов. Он был театральным актёром с большой буквы. Да, помимо телека и фильмов есть ещё и театр! Ради него (Михаила Фролова — прим.ред) я стала вообще ходить в театр. Никто так, как он, не играет. Про таких людей говорят, что это дар от бога. Очень странные роли, необычный образы. Арт-хаус персонаж, - пишут люди.

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