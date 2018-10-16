Нужно ли сносить в России памятники Ленину

СЕГОДНЯ 01:05 2018-10-16T01:17:37+03:00

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С чего вдруг мы решили спорить о Ленине? Все началось с политического телешоу «60 минут» на телеканале «Россия», где вспыхнул скандал вокруг советского прошлого. Политолог Никита Исаев предложил откровенную провокацию: по примеру Украины разрушить в России все памятники Ильичу. А потом и вовсе заявил, что ставит знак равенства между коммунизмом и фашизмом. С телешоу его чуть не выгнали. Но продолжить спор с Исаевым уже на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) вызвался журналист Максим Шевченко. Эфир получился не менее жарким. Вел его журналист «КП» Роман Голованов.

«ЕВРОПА ПОДДЕРЖИВАЛА ФАШИСТОВ»

Роман Голованов: Никита, почему ваш батл в телестудии вышел из-под контроля? Больно людям, когда пинаешь их Родину - Советский Союз.

Никита Исаев: Во время эфира я не слышал, что Ольга Скабеева назвала меня «идиотом». Мне об этом написали в соцсетях. Я прочитал на смартфоне и во время рекламы подошел к ведущей уточнить, так ли это. Она сказала: «Идиотизм в том, что никто не поддерживает твою позицию». Уверен, это была провокация. Относительно «Пошел вон из эфира» - тоже не слышал из-за общего крика. Думаю, ушел бы из студии. Но отвечать женщине грубостью не нужно: во-первых, мужчина должен быть выше этого, а во-вторых, я вообще стараюсь избегать подобного уровня дискуссий.

Голованов: Ты поставил знак равенства между коммунизмом и фашизмом и сказал, что нужно сносить памятники Ленину.

Исаев: Было не совсем так. Коммунизм и фашизм - это две идеологии, на которых был построен мировой разлом. Он привел к двум страшнейшим войнам, к десяткам миллионов погибших, искалеченных судеб.

Максим Шевченко: Все 1920 - 1930-е годы европейские западные демократии восторгались фашизмом - в рамках одной нации он объединял крупный капитал и рабочий класс. А коммунизм победил только в России, ну и в Китае еще. В Российской империи правящая элита прожигала жизнь в бесконечных праздниках и балах. А 80% людей жили в чудовищных условиях. В Китае было примерно то же самое. Поэтому две страны с потрясающими ресурсами и с ужасным уровнем жизни совершили социальные революции. Коммунизм - национальная идеология русского и китайского народов. Из бедной и нищей страны компартия Китая выстроила крупнейшую экономику мира. В России КПСС, к сожалению, не пережила кризис 1980-х, и из-за слабости правящей верхушки страна пришла к разорению, нищему населению.

«НИКОЛАЙ ВТОРОЙ НЕ ПОГУБИЛ СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ, КАК СТАЛИН»

Исаев: В современном Китае нет никакого коммунизма! Нет никакого Маркса или Ленина. Китай на 70 - 80% - это заработок от бизнеса. А в начале ХХ века в мире было три тоталитарных правителя: Муссолини, Гитлер и Сталин. Никакие Романовы не убивали и не уничтожали свой народ. Мы за чужие интересы во Второй мировой войне клали десятки миллионов жизней. Так вышло, что мы бились за интересы англосаксов, которые развились после этого и стали сегодня единым центром мира.

Шевченко: Кто тебе такое сказал? На нас напала объединенная Европа во главе с самым высокотехнологичным государством той эпохи - нацистской Германией.

Исаев: Это была не наша война. Как и сейчас, нам будут делать третью мировую войну ребята-американцы. Тогда англичане столкнули две идеологии - нацистскую и коммунистическую, сидели и провоцировали.

Шевченко: Франция, которая была гораздо сильнее Германии в военном смысле, проиграла Германии на поле боя. Вермахт разгромил французскую армию, а британскую выгнал с континента. То, что Вторая мировая война была не нашей войной, - это просто чудовищная мысль. Советский Союз всегда готовился к нападению интернационала капиталистических держав - так и случилось. На нас напала не Германия, на нас напал Европейский Союз того времени. Была задача порабощения нашей страны, они представляли советский народ как рабов, живущих под властью большевиков. А это было не так! Мой дед, родившийся в белорусской деревне, к 39-му году был кандидатом физических наук, знал 3 языка. И не за Сталина они шли добровольцами подавать заявления на фронт.

Никита Исаев.Фото: Иван МАКЕЕВ

«ИЛЬИЧ МЕШАЕТ ИДТИ ВПЕРЕД»

Голованов: Никита, во время телепрограммы ты предложил сносить памятники Ленину по всей России. Всем это напомнило майдан. На Украине все тоже пошло-поехало с «ленинопада».

Исаев: Памятники Ленину - это наши национальные гири, которые не дают нам развиваться. Мы не можем отречься от этого. Коммунизма в России так и не было - мы его не построили. Максим говорит, что Ленин и Сталин создали нашу нацию и все то, что мы сейчас имеем, - они были наследниками величайшей российской империи, которая до Первой мировой войны развивалась семимильными шагами. Я читал французского экономиста Эдмона Тери, который разбирал всю российскую экономику Столыпина и Каховского - он пишет, что это был прорыв. И с 1921 по 1928 год в стране реализовывали планы Столыпина.

Шевченко: Это набор смешных исторических комиксов. Что там развивала Российская империя? Абсурд! Мы вступили в Первую мировую с устаревшим оружием. Мы имели неуклюжее государство, которое рухнуло под комплексом своих проблем - их просто не могли решить. А Ленин - отец национального проекта, просуществовавшего почти 100 лет. Благодаря ему было отбито вторжение на нашу Родину орд Запада. Если бы не было советской власти, они бы победили и поработили бы нашу страну раз и навсегда.

«СССР ВОСПИТАЛ ИЖДИВЕНЦЕВ? НЕ ОСКОРБЛЯЙ НАРОД!»

Голованов: Если начать прямо сейчас сносить памятники Ленину в России, не развяжет ли это новую гражданскую войну?

Исаев: Нет, выросло поколение, для которого в Ленине нет ничего сакрального. Для них это просто один из параграфов в учебнике истории. Но есть другой парадокс. В Челябинске выделили 17 миллионов рублей на реконструкцию памятника Ульянову. А в области развалены дороги, сельское хозяйство. Люди не умеют работать: мы привозим мигрантов из Белоруссии, чтобы они нам сажали картошку. Власть не должна заигрывать с коммунистами. Благодаря большевикам мы получили страну иждивенцев.

Шевченко: Что ты оскорбляешь моих родителей? Что ты несешь? Мои родители работали. Рома, твои бабушка и дедушка - иждивенцы?

Голованов: Нет, всю жизнь проработали на Тульском оружейном заводе, ветераны труда.

Исаев: Я же вижу, что люди разучились работать. Но у нас разве что-то изменилось со времен СССР?

Шевченко: Это при ельцинистах они разучились. Конечно, все изменилось. Земля, заводы и леса народу перестали принадлежать после распада Советского Союза. Их приватизировали олигархи. У народа отняли страну.

Исаев: Если в СССР умели работать, то почему падение цены на нефть в 1985 году сначала в два, а потом в четыре раза закончило этот советский проект?

Шевченко: Слушай, почему нападение нацистской Германии, когда никакой нефтяной иглы еще не было, страну не разрушило?

Исаев: Потому что все держалось на страхе! На фронте Сталин положил 30 миллионов человек.

Шевченко: Чушь! На фронте погибли 8 миллионов человек, а еще 19 миллионов - потери гражданского населения. Следи за словами.

Максим Шевченко.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«ИЗ-ЗА БОЛЬШЕВИКОВ МЫ НИКОГДА НЕ ПРИМИРИМСЯ»

Димитрий Смирнов, протоиерей (по телефону): Коммунизм - религия сатанизма. Большевики ненавидели Христа. При слове «церковь» Ленина трясло, он брызгал слюной, у него начинались конвульсии. Ульянов говорил, что лучше пьянство и разврат, чем идея Боженьки. Поэтому во время голода в Поволжье большевики решили нанести удар по церкви - все священники подлежали уничтожению. И когда напал Гитлер, он специально стал открывать православные храмы в пику коммунистам, хотел показать, что хороший. Но Гитлер был такой же сатанист! Просто у лукавого две руки.

Шевченко: Тогда даже русское духовенство в эмиграции разделилось на две части. Одни считали, что нападение немцев-нацистов на СССР - это начало священной борьбы против большевиков. А другие понимали, что это было страшное нашествие на русскую землю. Пусть каждый поп сам определяется, за кого он. Большевики не любили церковь, потому что священники в Гражданскую встали на сторону белогвардейцев. И во времена Романовых церковь не воспринимали народной. Это превратилось в одно из министерств империи. Люди ходили на службу по воскресеньям ради галочки, но душа к этому не лежала.

Голованов: Почему для русских людей Ленин стал определением «свой» и «чужой»? Если ты против Ленина - русофоб и враг России? В чем причина?

Шевченко: У России есть два народа. Один кичится своей образованностью, считает себя носителем каких-то русских смыслов. Но до войны такими людьми были дворяне, аристократы - белогвардейцы. А у большинства народа, который у нас считают необразованным быдлом, Ленин - это отец нации. Человек, который создал общество равных возможностей. И после того как СССР предательски разрушили, всех, кто выступает против Ленина, народ стал причислять к разрушителям.

ЦИТАТЫ

«Хотите снести серпы и молоты? Вы идиот!»

Эта заварушка началась на одном из главных политшоу страны «60 минут». В прямом эфире схлестнулись политолог Никита Исаев, телеведущая Ольга Скабеева и депутат-коммунист Леонид Калашников. Вот фрагмент их схватки.

Исаев: Вы объясняете национализм тем, что крушат памятники Ленину. Я бы, честно, и у нас все их повалил, и все бы эти серпы и молоты.

Скабеева: Слава богу, вы не при власти. И никогда не окажетесь со своей одиозной точкой зрения (аплодисменты в зале).

Калашников: Бабушке-дедушке своим расскажи: «Наденешь майку с буквами СССР - сядешь на пять лет!» И посмотрим, как они тебя поймут.

Исаев: Если для вас «русский мир» - это движение вперед, отрекитесь от этого прошлого. Это тоже не наше с вами.

Скабеева: На Украине приравняли фашизм и коммунизм, об этом рассказывает Леонид Калашников.

Исаев: Это правильно! Это две безумные идеологии, которые крушили XX век!

Скабеева: Уходите, Никита Олегович, вон отсюда. Вы, мне кажется, идиот.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По всей России установлено не менее 7 тысяч памятников Ленину. Самый высокий стоит в Волгограде - 57 метров (постамент - 30 метров, фигура - 27 метров). На Украине до майдана было 5 тысяч монументов Ильичу. Сейчас снесено почти 1,5 тысячи штук.