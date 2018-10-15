2018-10-15T22:14:26+03:00
Звезды

«Если картина покажется нам оскорбительной, существует суд»: Олег Басилашвили прокомментировал травлю создателей комедии о блокаде Ленинграда

Народный артист СССР прокомментировал скандал вокруг еще не смонтированной картины с участием Алены Бабенко и сына Олега Табакова
Поделиться:
Комментарии: comments2
Где воспитание дало сбой в случае с Красовским?Где воспитание дало сбой в случае с Красовским?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Резонанс вокруг очередной киноновинки, еще не озвученной и не смонтированной, с каждым днем все масштабнее. Режиссер нашумевшей ленты «Коллектор» с Константином Хабенским закончил съемки и готовит к показу свой новый фильм «Праздник». О картине известно, что она о блокаде Ленинграда и ее жанр комедия.

Не дождавшись премьеры, потенциальные зрители устроили настоящую травлю тех, кого знают. А депутаты уже заявляют о недопущении выдачи этому кино прокатного удостоверения.

Алена Бабенко, как самая большая звезда фильма, снятого с ее слов за 7 дней, получила порцию ненависти на полях странички в Фейсбуке. Поток проклятий и оскорблений не иссякает. Разочарованные поклонники задаются вопросами о совести, выкладывают страшные документальные фото блокады, предлагают снять комедии о холокосте, ГУЛАГе, Бабьем Яре, Хатыне, оскорбляют 46-летнюю актрису и предрекают «судьбу Макаревича».

Алена Бабенко получила порцию ненависти на полях странички в Фейсбуке

Алена Бабенко получила порцию ненависти на полях странички в Фейсбуке

Александр Сластин: Кроме Россиян, пожалуй, ни одна нация в мире не обливает себя грязью как это делают режиссёры, писатели! С этой минуты, когда Вы хвастаетесь участием в этом позорном лже-фильме, Вы умерли для тысяч Ваших поклонников. Как Вам не стыдно Алёна Бабенко! Состряпано в стиле геббельсовской пропаганды!

Наталья Сахарук: Следующим вашим шедевром будет комедия о холокосте?

Моральное уродство...

Tatyana Chernova: Чёрная комедия про блокадный Ленинград?! Да вам никогда не отмыться от этой мерзости!

Ирина Цветкова: Вот так одним махом можно перечеркнуть годы наработанной репутации.

Алена Иванова: Комедию про ГУЛАГ не планируете? Ещё про 11/9 и Бабий Яр можно.

Татьяна Органова: Я не поверила, когда услышала... Алена, как вы можете? Ведь вас всех проклянут. Судьба Макаревича вас прельщает?

Кроме Алены Бабенко в фильме снялся младший сын Олега Табакова Павел, а также звезда комедии «Горько!» Ян Цапник.

Сам Алексей Красовский, режиссер «Праздника», широкой публике малоизвестен. Но на него, как на сценариста и постановщика, с критикой обрушились публичные персоны. В авангарде известный теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин. 45-летний журналист, как коренной ленинградец написал в своем блоге все, что он думает о будущем фильме о его малой родине.

«Читаю с утра новости: «режиссёр Красовский решил снять чёрную комедию о Блокадном Ленинграде». Сюжет таков: по непонятным причинам не эвакуированная семья власть имущего справляет Новый год с аппетитной курицей, а сын хозяина приводит простую голодную девушку. Начинается комедия!

Сыграть в этом блуде якобы дали согласие сын Олега Табакова, Алёна Бабенко и новый король колбасной рекламы Ян Цапник.

Кроме Алены Бабенко в фильме снялся актер комедии «Горько!» Ян Цапник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме Алены Бабенко в фильме снялся актер комедии «Горько!» Ян Цапник.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ясно, что нормальные киностудии отказались такое снимать - и это не трусы, убоявшиеся злого Путина (как могут решить авторы), а просто нормальные люди, которые понимают, что слова «комедия» и «Блокада Ленинграда» не могут по определению даже стоять в одном предложении!

Возникает вопрос: где воспитание дало сбой в случае с Красовским? Это практически мой ровесник, учившийся в горьковской школе, а потом на стоматолога - неужели там плохо объясняли, как ужасна была судьба ленинградцев, приговорённых фашистами к смерти?

Может, это просто следующая ступень после «Коллектора», где сделана неуклюжая попытка показать вымогателей долгов у нищих милыми людьми, достойными сочувствия?

Или на режиссёра и его задумку повлияло общение с Хабенским, который доснял «Собибор» о фашистском лагере смерти и поведал, что это история «о превращении советского человека в нормального»? Я понимаю, что они будут визжать про «свободу авторского взгляда», но почему-то всё больше хочется навести порядок и чётко обозначить грань исторической и культурной памяти народа, пересекать которую недоумки и провокаторы права больше не имеют!

И я очень хочу узнать, где же произошёл системный сбой - как авторы замышляемого фильма почувствовали, что пришла пора оттоптаться на такой священной теме? Насколько же они оторвались от народа, что их инстинкт самосохранения сгнил, а единственной целью является скандал любой ценой!

Как можно вообще принадлежать к людям искусства - людям со стократно усиленной чувствительностью, если они вообще не чувствуют ни зрителя, ни настроений в обществе?..

Мне стыдно за такие проекты. Я боюсь этой деградации сознания и торжества цинизма, когда фоном для чёрного юмора может стать умирающий город. Это не смелость, господа - это липкая грязь ваших испорченных душ! #срамота», - написал Сергей Стиллавин.

Эта публикация набрала сотни «лайков» и перепостов. «Чудовищно» - самый безобидный эпитет поддержавших Стиллавина.

Что думают о травле еще не показанного фильма, его режиссера и актеров другие знаменитые ленинградцы? «Комсомольская правда» связалась с народным артистом СССР Олегом Басилашвили.

- Никто, и я в том числе, не читал сценария, не знает, о чем будет фильм. О блокаде. Что значит «черная комедия», тоже никто не знает. Но мы единогласно начинаем осуждать. Пусть снимет картину. Если она покажется нам оскорбительной по отношению к памяти погибших, существуют суд, штрафы, определенные санкции. В Конституции РФ написано, что художник имеет право на любую форму самовыражения. Может, это будет гениальный фильм, а может, плохой. Вы же видели замечательные комедийные фильмы о войне, например «Женя, Женечка и «катюша». Так что о многих вещах можно говорить по-разному. Между прочим, Антон Павлович Чехов назвал комедиями свои самые трагические пьесы - «Вишневый сад» и «Чайку», хотя ничего там смешного нет.

В ТЕМУ

«Я лучше схожу к маме на могилу. Она была блокадница»: Михаил Боярский высказался о черной комедии «Праздник»

Истерия вокруг новой работы создателя «Коллектора» с каждым днем все громче. Задолго премьеры комедийного фильма о блокаде Ленинграда «Праздник» (картину еще не смонтировали и не озвучили), на режиссера обрушилась волна критики. Уже предложено не допускать картину к прокату. 46-летний Алексей Красовский держит оборону вместе с актерами его ленты. Кинематографист и исполнители главных ролей пока предпочитают от комментариев отказываться. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Комедию» о блокаде Ленинграда сняли по сценарию абвера?

Разумеется, никто из чиновников, в здравом уме, не дал бы денег на «черную комедию» про блокаду Ленинграда. Деньги на фильм собирали на так называемой «краудфайндинговой платформе» - 127 тысяч рублей сдали на фильм «Праздник» мои неведомые сограждане, которых зацепил этот острый, «проблемный» сюжет. (подробности)

РЕАКЦИЯ

Депутат Госдумы Сергей Боярский о черной комедии про блокадный Ленинград: Этот позор не выйдет в прокат!

В Петербурге разразился скандал: жители возмущены наглостью и безрассудством киношников, которые сняли черную комедию о блокадном Ленинграде. Режиссер картины Алексей Красовский. В прошлом году он выпустил фильм «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли, также им написаны сценарии к сериалам «Общая терапия» с Анной Снаткиной и «Метод Фрейда» с Иваном Охлобыстиным. Каков сюжет скандальной работы? (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Самаре в памятнике архитектуры провели шумную вечеринку, а до этого в разрушающееся здание даже не пускали волонтеров
Эксперты рассказали, почему не очень хорошо устраивать грандиозный праздник в разрушающемся Доме со слонами - на знаменитой даче купца Головкина
«Колонны в метро Екатеринбурга – его рук дело»: как Вячеслав Бутусов трудился архитектором в Свердловске
В день рождения знаменитого рок-музыканта, бывшие коллеги рассказали, что Бутусов спроектировал в метро Екатеринбурга и как потерял единственную запись концерта, который сделал его звездой.
«На голую задницу я и в бане посмотрю»: Зритель пожаловался губернатору на секс и разврат в псковском спектакле «Ревизор»
Постановка режиссера из Санкт-Петербурга уже месяц идет на местной сцене. Что же возмутило театралов – узнала «Комсомольская правда – Псков»
Сергей Лукьяненко: Никакая книга жизни не научит
Главный дозорный российской фантастики порадовал читателей очередным захватывающим дух бестселлером. Нашему корреспонденту писатель рассказал, какое открытие сделал в новой книге, читает ли молодежь классику и почему мушкетеры стали вредны для детей
Новости 24
Минобороны РФ обвинило проамериканские сила в захвате боевиками части берега Евфрата в Сирии
Нетаньяху заявил, что ценит дружеские отношения с Путиным
В Москве 15 октября стало самым теплым за последние 25 лет
Трамп похвастался поставками наступательного оружия на Украину
Названы цены на вседорожный хэтчбек Lada Xray Cross
Россияне берут новые кредиты, чтобы погасить старые
Комиссия по расследованию аварии «Союза» рассматривает версию саботажа
Азербайджан запретил въезд Журовой и Улицкой
Ученые предложили прогонять птиц от аэропортов «широко распахнутыми глазами»
В центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля СКР
Экс-владельца Черкизовского рынка заочно обвинили в похищении певца Авраама Руссо
РПЦ полностью разорвала отношения с Константинопольским патриархатом
Путин поручил не допустить увеличения стоимости строительства ЦКАД
Сбой в движении поездов произошел на оранжевой линии московского метро