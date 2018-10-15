«Если картина покажется нам оскорбительной, существует суд»: Олег Басилашвили прокомментировал травлю создателей комедии о блокаде Ленинграда

СЕГОДНЯ 21:20 2018-10-15T22:14:26+03:00

Народный артист СССР прокомментировал скандал вокруг еще не смонтированной картины с участием Алены Бабенко и сына Олега Табакова

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Резонанс вокруг очередной киноновинки, еще не озвученной и не смонтированной, с каждым днем все масштабнее. Режиссер нашумевшей ленты «Коллектор» с Константином Хабенским закончил съемки и готовит к показу свой новый фильм «Праздник». О картине известно, что она о блокаде Ленинграда и ее жанр комедия.

Не дождавшись премьеры, потенциальные зрители устроили настоящую травлю тех, кого знают. А депутаты уже заявляют о недопущении выдачи этому кино прокатного удостоверения.

Алена Бабенко, как самая большая звезда фильма, снятого с ее слов за 7 дней, получила порцию ненависти на полях странички в Фейсбуке. Поток проклятий и оскорблений не иссякает. Разочарованные поклонники задаются вопросами о совести, выкладывают страшные документальные фото блокады, предлагают снять комедии о холокосте, ГУЛАГе, Бабьем Яре, Хатыне, оскорбляют 46-летнюю актрису и предрекают «судьбу Макаревича».

Алена Бабенко получила порцию ненависти на полях странички в Фейсбуке

Александр Сластин: Кроме Россиян, пожалуй, ни одна нация в мире не обливает себя грязью как это делают режиссёры, писатели! С этой минуты, когда Вы хвастаетесь участием в этом позорном лже-фильме, Вы умерли для тысяч Ваших поклонников. Как Вам не стыдно Алёна Бабенко! Состряпано в стиле геббельсовской пропаганды!

Наталья Сахарук: Следующим вашим шедевром будет комедия о холокосте?

Моральное уродство...

Tatyana Chernova: Чёрная комедия про блокадный Ленинград?! Да вам никогда не отмыться от этой мерзости!

Ирина Цветкова: Вот так одним махом можно перечеркнуть годы наработанной репутации.

Алена Иванова: Комедию про ГУЛАГ не планируете? Ещё про 11/9 и Бабий Яр можно.

Татьяна Органова: Я не поверила, когда услышала... Алена, как вы можете? Ведь вас всех проклянут. Судьба Макаревича вас прельщает?

Кроме Алены Бабенко в фильме снялся младший сын Олега Табакова Павел, а также звезда комедии «Горько!» Ян Цапник.

Сам Алексей Красовский, режиссер «Праздника», широкой публике малоизвестен. Но на него, как на сценариста и постановщика, с критикой обрушились публичные персоны. В авангарде известный теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин. 45-летний журналист, как коренной ленинградец написал в своем блоге все, что он думает о будущем фильме о его малой родине.

«Читаю с утра новости: «режиссёр Красовский решил снять чёрную комедию о Блокадном Ленинграде». Сюжет таков: по непонятным причинам не эвакуированная семья власть имущего справляет Новый год с аппетитной курицей, а сын хозяина приводит простую голодную девушку. Начинается комедия!

Сыграть в этом блуде якобы дали согласие сын Олега Табакова, Алёна Бабенко и новый король колбасной рекламы Ян Цапник.

Кроме Алены Бабенко в фильме снялся актер комедии «Горько!» Ян Цапник.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ясно, что нормальные киностудии отказались такое снимать - и это не трусы, убоявшиеся злого Путина (как могут решить авторы), а просто нормальные люди, которые понимают, что слова «комедия» и «Блокада Ленинграда» не могут по определению даже стоять в одном предложении!

Возникает вопрос: где воспитание дало сбой в случае с Красовским? Это практически мой ровесник, учившийся в горьковской школе, а потом на стоматолога - неужели там плохо объясняли, как ужасна была судьба ленинградцев, приговорённых фашистами к смерти?

Может, это просто следующая ступень после «Коллектора», где сделана неуклюжая попытка показать вымогателей долгов у нищих милыми людьми, достойными сочувствия?

Или на режиссёра и его задумку повлияло общение с Хабенским, который доснял «Собибор» о фашистском лагере смерти и поведал, что это история «о превращении советского человека в нормального»? Я понимаю, что они будут визжать про «свободу авторского взгляда», но почему-то всё больше хочется навести порядок и чётко обозначить грань исторической и культурной памяти народа, пересекать которую недоумки и провокаторы права больше не имеют!

И я очень хочу узнать, где же произошёл системный сбой - как авторы замышляемого фильма почувствовали, что пришла пора оттоптаться на такой священной теме? Насколько же они оторвались от народа, что их инстинкт самосохранения сгнил, а единственной целью является скандал любой ценой!

Как можно вообще принадлежать к людям искусства - людям со стократно усиленной чувствительностью, если они вообще не чувствуют ни зрителя, ни настроений в обществе?..

Мне стыдно за такие проекты. Я боюсь этой деградации сознания и торжества цинизма, когда фоном для чёрного юмора может стать умирающий город. Это не смелость, господа - это липкая грязь ваших испорченных душ! #срамота», - написал Сергей Стиллавин.

Эта публикация набрала сотни «лайков» и перепостов. «Чудовищно» - самый безобидный эпитет поддержавших Стиллавина.

Что думают о травле еще не показанного фильма, его режиссера и актеров другие знаменитые ленинградцы? «Комсомольская правда» связалась с народным артистом СССР Олегом Басилашвили.

- Никто, и я в том числе, не читал сценария, не знает, о чем будет фильм. О блокаде. Что значит «черная комедия», тоже никто не знает. Но мы единогласно начинаем осуждать. Пусть снимет картину. Если она покажется нам оскорбительной по отношению к памяти погибших, существуют суд, штрафы, определенные санкции. В Конституции РФ написано, что художник имеет право на любую форму самовыражения. Может, это будет гениальный фильм, а может, плохой. Вы же видели замечательные комедийные фильмы о войне, например «Женя, Женечка и «катюша». Так что о многих вещах можно говорить по-разному. Между прочим, Антон Павлович Чехов назвал комедиями свои самые трагические пьесы - «Вишневый сад» и «Чайку», хотя ничего там смешного нет.

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