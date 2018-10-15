2018-10-15T22:54:39+03:00
Звезды

Стало известно, на кого Матильда променяла Сергея Шнурова

Светский блогер Божена Рынска рассказала о новом состоятельном возлюбленном экс-супруги музыканта [фото, видео]
Ирина СУХАНОВА
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Матильда и Сергей Шнуровы развелись 15 августа 2018 года.Матильда и Сергей Шнуровы развелись 15 августа 2018 года.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В отличие от Сергея Шнурова, после развода пустившегося во все тяжкие и менявшего барышень как перчатки, его бывшая жена не спешила публично хвастаться обретенной свободой. Пока лидер группы «Ленинград» появлялся на тусовках то с одной девушкой, то с другой, Матильда приходила на светские мероприятия в гордом одиночестве. Про личное журналистам не рассказывала, планами на будущее не делилась. То, что Матильда уже нашла замену Сергею Шнурову, стало известно случайно. Очевидцы в питерском аэропорту Пулково стали свидетелями нежных объятий экс-супруги музыканта и хорошо одетого шатена средних лет. Матильда встречала своего спутника в зоне прилета. Со стороны было очевидно, что он для нее больше чем друг – уж слишком нежным приветствием обменялась пара: Матильда обнимает мужчину, а затем, улыбаясь, уходит вместе с ним.

Очевидцы сняли встречу Шнуровой и ее возлюбленного на мобильный телефон и выложили ролик в соцсети.

- Кого только не встретишь в Пулково, - прокомментировали авторы видео.

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А кто это тут у нас? Кого только не встретишь в Пулково #матильдашнурова
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Как только ролик попал в Интернет, нового мужчину Матильды опознала вездесущая Божена Рынска. О том, кто стал новым избранником Матильды, светский блогер рассказала в соцсетях. Оказывается, Матильда уже давно встречается с известным ресторатором из Санкт-Петербурга.

- Я первая, кто опознал нового избранника Матильды Шнуровой. Мужик на видео — Сергей Шпонька, бывший совладелец клуба «Онегинъ», владелец ресторана «Театро» у Маринки, - сообщила Божена. - Не бедствует. Большой друг Собчак, Белоцерковской и Петра Аксенова.

Очевидцы сняли встречу Матильды Шнуровой и ее нового избранника в аэропорту Пулково. Фото: кадр видео.

Очевидцы сняли встречу Матильды Шнуровой и ее нового избранника в аэропорту Пулково. Фото: кадр видео.

Судя по всему, Матильда и Сергей познакомились в общей компании – ведь супруга Шнурова тоже занимается ресторанным бизнесом и управляет собственным заведением «Кококо». Шпонька владеет несколькими ресторанами и клубами. В питерской тусовке за ним закрепилась слава любителя красивых женщин. В 2011 году ресторатор женился на светской львице и дизайнере Александре Погорецкой, однако пара вскоре рассталась.

Как давно длятся отношения Матильды и Сергея Шпоньки, неизвестно. Но, судя по всему, экс-супруга Шнурова вполне счастлива в новых отношениях.

45-летний лидер группы «Ленинград» тоже времени даром не теряет: на днях Шнурова видели в одном из загсов Санкт-Петербурга. Всего через два месяца после развода музыкант пришел подавать заявление о бракосочетании с новой избранницей – 26-летней поэтессой Ольгой Абрамовой. Знакомые Шнура уже назвали дату его свадьбы: расстаться с холостяцкой жизнью артист собирается 17 ноября.

Напомним, Сергей и Матильда Шнуровы официально развелись 15 августа 2018 года. Супруги жили в законном браке с 2010 года. Матильда стала третьей женой рокера, от предыдущих отношений у музыканта есть двое взрослых детей – дочь Серафима и сын Аполлон. Если музыкант и вправду сыграет свадьбу с Ольгой Абрамовой, она станет четвертой женой лидера группы «Ленинград».

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