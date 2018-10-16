«Рабыне Изауре» - 30 лет. Что стало с актерами мыльной оперы

СЕГОДНЯ 01:05 2018-10-16T01:44:56+03:00

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Кто бы мог подумать, что многосерийный фильм о далекой южно-американской стране, в которой бедная девушка-рабыня борется за свою свободу и личное счастье, создаст в СССР новый культурный код.

После просмотра сериала всех полных женщин дразнили Жануариями, мужчин, еще недавно звавшихся Леонидами, переименовывали в Леонсио, а рассказ о выходных, проведенных на дачном участке, отныне звучал как «вкалывала на фазенде, словно рабыня Изаура». Телевизионные аналитики такой успех явно не просчитали, поэтому показали зрителям лишь 15 первых серий - где-то две трети истории. Но, когда Гостелерадио забросали письмами возмущенные зрители, возобновили показ сериала. Позже «Изауру» по просьбам россиян повторяли не раз - начиная с 1990-го и заканчивая 2017 годом. «КП» решила узнать, что стало с исполнителями главных ролей телеэпопеи, которых уже тридцать лет помнят и любят в России.

Фото: Кадр из сериала , Wikimedia commons

Леонсио - Рубенс ди Фалко, умер в 76 лет

Бразильский актер увлекся театром в 14 лет, а стартом своей карьеры называл игру в спектакле по пьесе Максима Горького «На дне». Сериалы в его жизни начались задолго до «Рабыни Изауры». Он был уже именитым 45-летним актером, когда получил приглашение в это телемыло. Роль жестокого тирана Леонсио Алмейда принесла ему известность мирового масштаба. Рубенс так искусно сыграл злодея, измывающегося над Изаурой, что миллионы поклонников сериала боялись и ненавидели его в реальной жизни. Семью Ди Фалко так и не создал, а 10 лет назад скончался от сердечного приступа в возрасте 76 лет.

Фото: Кадр из сериала , instagram.com

Изаура - Луселия Сантус, 61 год

Бразильская актриса снялась в главной роли своей жизни в 19 лет. После умопомрачительного успеха «Рабыни Изауры» Луселию буквально разрывали на куски. Сантус была не только любима фанатами кино, актриса стала настоящим секс-символом своей страны, несколько раз снявшись для бразильского журнала Playboy. Не исключено, что именно поэтому нередко всплывает информация, что актриса снималась в юности в картинах эротического содержания. Дальнейшие кинороли Луселии не принесли международного признания, но для соотечественников она была и остается звездой номер один. Впрочем, последнее десятилетие актриса, разменявшая седьмой десяток, нигде не снимается. Шесть лет назад Сантус развелась с мужем, дирижером Джоном Нешлингом, после 30 лет брака. У них есть сын Педро, он, как и мама, стал актером. Сама же актриса считается одной из самых богатых знаменитостей Бразилии: у нее шикарная вилла в самом престижном районе Рио-де-Жанейро, коллекция редких и дорогих автомобилей. После поездки в Тибет она неожиданно приняла буддизм, увлеклась йогой и стала вегетарианкой. На счету Луселии Сантус съемки еще в 40 фильмах и сериалах, но Изаура остается самой известной ее работой.

Фото: Кадр из сериала , instagram.com

Алвара - Эдвин Луизи, 71 год

Роль человека, подарившего счастье Изауре, стала для актера Эдвина Луизи переломной в карьере. Он сыграл Алвару Сантана ди Соуза в 29 лет и к этому времени был занят в больших театральных постановках, а также уже успел засветиться на киноэкранах. Но съемки в «Рабыне Изауре» навсегда приклеили к нему образ Алвару, и сегодня его по-прежнему называют именем его героя. Эдвин сыграл десятки ролей в кино и театре, пытаясь затмить свою первую звездную роль, но ничего не вышло, поэтому актер ненавидит свою роль, считая ее клеймом. Эдвин никогда не был женат, детей не имеет, живет один, любит собак. По-прежнему играет в театре и снимается в кино.

Фото: Кадр из сериала

Жануария - Зени Перейра, умерла в 77 лет

Многие мечтали о такой тетушке Жануарии, которая досталась рабыне Изауре. Мудрая, добрая и уютная, она стала любимицей зрителей. Актриса Зени Перейра свою первую роль сыграла в 1959 году в фильме «Черный Орфей», который принес Бразилии «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь», но эти награды несравнимы с народной любовью, которую Зени обрела после сериала. Актриса снялась в 35 фильмах и сериалах, играла бы и дальше, но в 2002 году умерла. Последнюю ее героиню в сериале «Моя родина» звали Изаура.

Фото: Кадр из сериала

Тобиас - Роберто Пирильо, 71 год

Возлюбленного Изауры Тобиаса Паэс Видала сыграл вполне сложившийся и известный в Бразилии актер Роберто Пирильо. В одноименном романе, по которому снят сериал, персонажа Тобиаса не существовало, его придумали сценаристы и писали специально под Роберто. В итоге небольшая любовная линия растянулась на много серий. Казалось бы, у красавца Пирильо после успеха «Рабыни Изауры» должен был быть успех не меньший, чем у Луселии Сантус, но почему-то Роберто не звали в хорошие проекты. Сам артист связывает это с тем, что его герой гибнет посреди сериала. Сегодня он играет в театре и снимается в ролях второго плана в проходных телесериалах. Женат уже больше 30 лет, растит сына и двух дочерей.