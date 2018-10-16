Молодежь заявила о себе «Во весь голос»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-16T02:09:53+03:00

Наш корреспондент побывала на съемках уникального международного музыкального конкурса и пообщалась с его участниками

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Никогда ранее мне не приходилось наблюдать, как создаются «фабрики звезд». Впервые попала на запись телепроекта и не пожалела.

Конкурс «Во весь голос» организован Федеральным агентством по делам национальностей совместно с благотворительным фондом «Дети помогают детям» Лины Арифулиной и при содействии Россотрудничества. Это музыкальная битва, где подростки (от 13 до 17 лет) из стран СНГ соревнуются за звание лучшего исполнителя современных песен на родном языке.

В этом году в финале соревнуются за звание лучшей девять команд - из России, Белоруссии, Латвии, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Молдавии, Казахстана и Грузии. Каждая выступает в номинациях: солист, солистка и группа. Финал - три конкурсных дня, посвященных творчеству того или иного артиста. На сей раз - Игоря Николаева, Виктора Дробыша и Ирины Дубцовой.

У каждой команды свой наставник - известный в стране эстрадный исполнитель. Россиян учит уму-разуму Марк Тишман, грузин - Алиcа Данелия, латышей - Маркус Рива и так далее.

«ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ»

В студии царит особая атмосфера. Организаторы, наставники, артисты и их родители максимально сосредоточены. Идет запись финальной песни. Происходящим на сцене руководит известный продюсер и идейный вдохновитель проекта Лина Арифулина. Очень многое здесь зависит от ее настроя, собранности, вовремя сказанных слов, жестов и взаимодействия со всеми присутствующими. Со стороны кажется, что все у нее получается легко и непринужденно.

- Очень люблю свою работу, - говорит мне Лина. - Люблю сцену, детей, качественный звук, искренние эмоции. Я хороший продюсер и хороший организатор.

- Как родилась идея такого конкурса?

- Во многих странах СНГ у меня есть школы, где я обучаю желающих эстрадному вокалу. И в какой-то момент поняла: чего-то не хватает. Нет какого-то конкурса, который объединит всех. Причем акцент хотелось сделать именно на подростках - 13 - 17 лет. Это мой сегмент, люблю с ними работать. Конкурс сразу планировался как международный.

- Почему такое название - «Во весь голос»?

- Во время обсуждения кто-то у меня спросил: «Ну, как ты скажешь?» - «Ну просто во весь голос, и все». Так и получилось созвучно - «Во весь голос» на весь мир.

- Многие знают вас по «Фабрике звезд». Индивидуальный вокальный конкурс.

- Да, я придумала много разных телевизионных шоу. И мне казалось, что не хватает команды. В этом проекте удалось воплотить командный дух. Каждая страна представляет солиста, солистку и группу. Жюри подсчитывает общую сумму баллов по позициям - лучший исполнитель, лучшая исполнительница и группа, и в итоге побеждает страна. Я очень благодарна Федеральному агентству по делам национальностей, в частности Игорю Баринову, за поддержку. Пришла к нему на встречу с готовым продуктом, показала презентационный ролик и спросила: «Нравится? Давайте делать этот проект вместе». И меня поддержали!

ТО, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов уверен: такие проекты нельзя не поддерживать.

- Эффективность конкурса в том, что вне зависимости от национальных различий, языка, культуры ребята чувствуют себя друзьями, единым организмом, - объясняет Игорь Вячеславович. - Это, мне кажется, самая важная цель, ради чего вообще все стоило затевать.

Ради встречи с руководителем ФАДН России участники на полчаса покинули сцену. Очень уж им хотелось пообщаться с человеком, который знает если не все, то почти все о 193 народах, проживающих на территории нашей страны.

Беседа получилась насыщенной и непринужденной. Дети спросили Игоря Вячеславовича о его любимой национальной кухне и даже предложили всем вместе поужинать в каком-нибудь ресторане. Им очень хотелось узнать, умеет ли большой начальник готовить национальные блюда, в каких странах он успел побывать. Со своей стороны, руководитель ФАДН России выразил надежду, что с точки зрения геополитики в будущем ребята будут объединять наши страны, не поддаваясь на политические провокации.

- Ведь совсем недавно мы были одной страной и могли понимать и общаться друг с другом на объединяющем нас русском языке, - отметил Игорь Баринов. - Очень важно, чтобы эта связующая между нашими странами нить сохранилась.

Напоследок Игорь Баринов пожелал ребятам успехов в конкурсе и, как водится, «чтобы победила дружба». 13-летний Руфат из Азербайджана добавил: «Пусть победит творчество, музыка и сильнейший».

РАЗГОВОР С НАСТАВНИКАМИ

Наставник команды Латвии Маркус Рива впервые участвует в конкурсе. В своей стране он известный артист и ведущий проекта «Х-фактор». Он уверен, что его подопечные достойны быть победителями.

- Но главное в другом, - говорит Маркус. - Ребята не только получают реальный опыт, но и знакомятся со сверстниками из других стран, с их культурой, с их мировоззрением.

- Ваши артисты успели с кем-то подружиться?

- Они пока немного стесняются. Но уверен, что по завершении проекта им всем будет сложно прощаться. Не исключено, у кого-то будут слезы.

- Как вам организация конкурса? Может быть, претензии какие-то есть?

- Хороший вопрос... Претензий нет. Хотя вот! Было бы хорошо видеть здесь команды из других стран Прибалтики - Эстонии, Литвы.

Певица Алиса Данелия была наставницей команды Грузии и в первом сезоне.

- Чувствую, какая мощная будет борьба, - говорит она. - Но назвать происходящее конкуренцией не могу. Не люблю это слово. Хочу, чтобы мои ребята смотрели на соперников как на друзей. Здесь каждый уникален, здесь нет плохих или хороших артистов.

Певец Марк Тишман - наставник российской команды, но болеет и переживает за всех участников.

- Здесь все дети талантливые, - рассказывает он. - Но уникальность конкурса - в многообразии. Все дети разных культур. В недалеком прошлом нас объединяла русская культура и русский язык. Сейчас многие уже не говорят по-русски. И когда они тут встречаются, понимаешь, что вообще не важно - есть Советский Союз или нет его. «Во весь голос» - страна детства, страна таланта. Я смотрю, они еще пять минут назад друг друга не знали, а уже болтают о чем-то, поют вместе. В прошлом году я тоже был наставником российской команды. И, увидев детей впервые, был потрясен и счастлив. Популярные ток-шоу перекормили нас чем-то низким и дурно пахнущим. Но настоящие дети, подростки - совсем другие. Они вежливые, образованные, культурные и любознательные!

Давно мне не доводилось разговаривать с такими детьми. И дело не в их таланте, уме или артистизме, а в душевном состоянии, открытости миру, доверии и ответственности. Дадим им слово.

Александра НЕХАЙ, 16 лет, БЕЛОРУССИЯФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Александра НЕХАЙ,

16 лет, БЕЛОРУССИЯ

- Я и Стефан Шмедт поем в дуэте «Формула». Стараемся сделать так, чтобы слушателям стало интересно, как живут в Беларуси. Каждый из нас очень искренен на сцене. Мы успели познакомиться с участниками из других стран, подписались друг на друга в соцсетях.

Станислав ГОНЧАР, 16 лет, МОЛДАВИЯФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Станислав ГОНЧАР,

16 лет, МОЛДАВИЯ

- Учусь в колледже на дирижера. Одногруппники предложили участвовать в конкурсе, и я сразу согласился. Наша песня называется «Сани с колокольчиками». Она о том, как мальчик влюблен в девочку. Как он к ней спешит на санях. Мечтаю стать хорошим дирижером, выступать на мировых площадках и прославлять любимую страну Молдову.

Соня ИСАЕВА, 17 лет, ЛАТВИЯФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Соня ИСАЕВА,

17 лет, ЛАТВИЯ

- Очень люблю русский рок. Группы «Би-2» и «Агата Кристи». Здесь пою в составе квартета. Мы три года поем вместе. Сегодня исполняли на родном языке песню «Угунтыня» - «Огонек». В ней огромный смысл. Жизнь не вечна, и нужно дорожить каждым мгновением. Этот смысл отражается и в латвийской символике. Вода, камень, солнце.

Руфат МАМЕДОВ, 13 лет, АЗЕРБАЙДЖАНФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Руфат МАМЕДОВ,

13 лет, АЗЕРБАЙДЖАН

- Что мне здесь не нравится? Странный вопрос! Это слово я не буду использовать - такого ощущения у меня нет. Только позитив. Не ожидал такой теплоты от всех участников. Мы подружились с Казахстаном, Молдавией, Таджикистаном, Беларусью. Наша группа поет о дружбе, любви к песне, к музыке. Ведь это нас объединяет. Я бы хотел, чтобы все мои друзья, знакомые посмотрели трансляцию конкурса.

Карина ИГНАТЯН, 13 лет, АРМЕНИЯФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Карина ИГНАТЯН,

13 лет, АРМЕНИЯ

- Исполняю на конкурсе две композиции. Сольно песню Ирины Дубцовой «Медали» на русском языке и с группой «Айс гишерь ду сняк гишерь», что в переводе «Ой, ночь, ночь». Конечно же, она про любовь. Видела выступления команд из Беларуси и Казахстана. Они очень круто выступили. Буду искренне болеть за них.

Вадим ЦИВИРИНИШВИЛИ, 14 лет, ГРУЗИЯФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вадим ЦИВИРИНИШВИЛИ,

14 лет, ГРУЗИЯ

- Всю жизнь живу в Москве, но в Грузии у меня много родственников. Дедушка - чистый грузин, папа - наполовину, я - на четверть. Мне нравятся грузинская кухня, колорит, люди. Но и Россию, свою родину, люблю не меньше. На конкурсе поем песню «Гандагана» по мотивам аджарского народного танца. Посмотрите «Во весь голос». Любая борьба - это сопереживание. Любое сопереживание - интрига. Это всегда интересно.

Манижа ИЖБОЛТАЕВА, 16 лет, ТАДЖИКИСТАНФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Манижа ИЖБОЛТАЕВА,

16 лет, ТАДЖИКИСТАН

- Начала заниматься вокалом три года назад, но пою с детства. Мне хочется связать будущее с творчеством, музыкой. Нас в семье трое детей, но пою только я. Мы очень сдружились с ребятами из Азербайджана, Казахстана, России. Все очень добрые. Обычно я сильно волнуюсь перед выступлением. А тут такая атмосфера дружелюбная, что совершенно спокойно выходишь и поешь. Исполняю песню на родном языке о безответной любви.

Луиза НУРКУАТ, 14 лет, КАЗАХСТАНФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Луиза НУРКУАТ,

14 лет, КАЗАХСТАН

- Живу в городе Актау. Шесть лет занимаюсь вокалом в студии. Смотрела первый сезон «Во весь голос» в прошлом году, понравилось. Поэтому подала заявку и счастлива, что меня пригласили. Пою песню «Наваз махаббат» в составе группы на казахском языке. В переводе на русский - «Настоящая любовь». Мы поем про любовь между мужчиной и женщиной. Про доверие, верность и готовность пожертвовать собой. Мне не хочется, чтобы съемки заканчивались. Здесь так много друзей. Особенно мы подружились с командой из Армении.

Мадина ГОЙСУЛТАНОВА, 17 лет, РОССИЯФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мадина ГОЙСУЛТАНОВА,

17 лет, РОССИЯ

- Я приехала из Чеченской Республики. Пением занимаюсь с 14 лет. Не ожидала такой конкуренции, таких сильных голосов. А какие дружные ребята! В моей семье пятеро детей. Я средняя. Любовь к пению - от мамы. Я учусь на юриста. Ведь, помимо пения, должна быть серьезная профессия. Исполню на русском языке песню Игоря Николаева «Ты здесь». Она трогательная, душевная, когда ее поешь - по телу мурашки.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Мы много говорим о потерянном поколении, о том, что дети уже не те, о том, что они поглощены виртуальной реальностью и гаджетами. Но это лишь слова. Проект «Во весь голос» открыл для меня иную сторону. Я увидела подростков, занимающихся любимым делом. Они любят свою страну, свою культуру, свой язык. Они - наше настоящее и наше будущее. Не пропустите в ноябре трансляцию международного конкурса на телеканале «Мир 24» и посмотрите на этих детей моими глазами.