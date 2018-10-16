2018-10-16T19:49:17+03:00
Звезды

Леонид Агутин показал 50-летнюю Анжелику Варум в бикини

Артист увез супругу отдыхать на теплое море [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Брак Леонида Агутина и Анжелики Варум не раз подвергался испытаниям: слухи о том, что артист позволяет себе увлечения на стороне, периодически всплывают в Интернете. На них 50-летний певец не обращает внимания и всегда отвечает, что в его жизни есть только одна женщина — его Маня (Мария — настоящее имя Варум). Вот и после недавней информации о том, что Агутин слишком опекает свою подопечную, молодую участницу шоу «Голос» Элину Чагу, артист поступил просто: взял и уехал вместе с женой в романтический отпуск. Агутин и Варум отдыхают в теплых краях, и в их отношениях по-прежнему все прекрасно.

Видеороликом своих отпускных приключений Леонид поделился в Инстаграме. Агутин и Варум отправились на рыбалку, и артист решил снять улов своей жены: Анжелика выловила приличную по размеру рыбину. Похваставшись добычей, певица выпустила рыбу обратно в море.

- Фильм «Гуманный рыболов». Премьера! В главной роли Анжелика Варум. Ни одной рыбы почти не пострадало, - пошутил Агутин.

Агутин снял Анжелику Варум на рыбалке. Фото: кадр видео.

Агутин снял Анжелику Варум на рыбалке. Фото: кадр видео.

Все внимание зрителей, впрочем, сосредоточилось не на улове, а на прекрасной рыбачке: Анжелика отправилась на прогулку в бикини, поверх которого она накинула легкий топ. В комментариях поклонники отметили, что у Варум безупречная фигура — а ведь ей скоро исполнится 50 лет! Анжелика выглядит намного моложе, чем всегда поражает зрителей.

Супруги вместе уже 20 лет. В их отношениях случались и взлеты, и падения — Леонид не скрывал, что он был далеко не идеальным супругом.

- Анжелика познала все прелести жизни с пьяницей, - признавался Агутин в интервью блогеру Юрию Дудю. - Алкоголь мне очень помогал, потому что тусовки и съемки я никогда не любил. Выпил, и мне казалось, что я клевый, что у меня все получается. Пил в основном коньяк. Сколько его выпито было - страшное дело! Я вообще трезвым никогда в то время не был... Это был прекрасный период в моей жизни. Я вспоминаю о нем только с любовью. Но я никогда не срывал выступления и съемки, не устраивал дебоши. В этом плане на меня не могут пожаловаться. Но я был в секте алкашей. И был уверен, что мне это помогает по жизни. В 35 лет я понял, что я либо умру, либо буду жить дальше. И я начал учиться жить без алкоголя, получать удовольствие от жизни, от музыки. Жена меня долго такого терпела.

Анжелика в следующем году отметит 50-летие, но выглядит она гораздо моложе. Фото: кадр видео.

Анжелика в следующем году отметит 50-летие, но выглядит она гораздо моложе. Фото: кадр видео.

Отношения Варум и Агутина начались за кулисами — они познакомились во время концерта в Лужниках. К тому времени у обоих за плечами был опыт семейной жизни. Анжелика Варум прожила 8 лет в браке с осветителем Максимом Никитиным, а Леонид Агутин провел пять лет в браке со Светланой Белых, позже артист был в отношениях с балериной Марией Воробьевой, которая в 1996-м родила певцу дочь Полину. Девушка живет во Франции изучает юриспруденцию — она решила получить серьезное образование. А вот ее бойфренд Жуан Битег — музыкант: молодой человек изучает компьютерные технологии, а в свободное время играет в рок-группе. Влюбленные уже объявили о помолвке и готовятся к свадьбе.

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Фильм Гуманный рыболов . Премьера! В главной роли Анжелика Варум. Ни одной рыбы почти не пострадало.
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Младшая дочь Агутина, появившаяся на свет в браке с Варум, пошла по стопам родителей: она увлечена музыкой. 18-летняя Лиза давно живет в Америке с бабушкой и дедушкой (родителями Анжелики). У девушки тоже есть жених, и он — тоже музыкант: Лиза встречается с участником рок-группы Legally Taken Марком Анджело.

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