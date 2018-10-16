«Я ранена в душу»: После скандального развода Рита Дакота вышла на подиум

СЕГОДНЯ 03:05 2018-10-16T03:06:53+03:00

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Не в обиду мэтрам будет сказано, но такой толпы людей, которая ворвалась на показ Беллы Потемкиной в рамках Mercedes-Benz Fashion Week, не было на других дефиле. Фаны дизайнера, оставшиеся без приглашений, расположились, кто на ступенях, кто на полу. Наверное, рецепт Потемкиной не только в ее модельной внешности, но и в доступности ее бренда. Поэтому вещи Беллы любят не только звезды (Бузова, Татьяна Навка, Алеся Кафельникова), но и их поклонники.

В новой коллекции Потемкина сделала акцент на леопардовый принт, шляпы и блестящие ткани. Ее осенняя героиня - настоящая леди. Новые наряды дизайнера весьма элегантные. Но и сексуальность никуда не делась. По-прежнему в тренде прозрачные тюлевые ткани.

В новой коллекции Потемкина сделала акцент на леопардовый принтФото: Мила СТРИЖ

В леопардовом костюме выплыла на подиум и певица Рита Дакота. Артистка недавно развелась со своим мужем певцом Владом Соколовским, поймав благоверного на многочисленных изменах.

На подиуме Дакота не просто дефилировала, но и пела.

«Я ранена в душу» - голосила на подиуме Дакота, параллельно демонстрируя наряды Потемкиной. Один из них был слишком откровенный - с разрезами в районе талии. Но, к счастью, болезненный развод не отразился на фигуре певицы.