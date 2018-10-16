Кирилл Плетнев: «Может, мне завести специальный блог, чтобы там учить мужчин плакать?»

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-16T15:36:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Кирилл Плетнев, актер, известный в народе как звезда «Диверсанта» и «Штрафбата», стал режиссером: его короткометражка «Настя» победила в соответствующем конкурс на «Кинотавре», потом там же Ингу Оболдину назвали лучшей актрисой за роль в его режиссерском полнометражном дебюте «Жги». Только что в прокат вышла его новая картина, «Без меня» - жгучая, очень женская мелодрама. Мы пригласили Кирилла на радио «Комсомольская правда», чтобы спросить: каково это - мужчине снимать кино про и для женщин?

Без меня Трейлер (2018).

«ОГРОМНОГО ЧИСЛА ИНФАРКТОВ МОЖНО БЫЛО БЫ ИЗБЕЖАТЬ»

- Ну да, - говорит Кирилл, - как актер я известен по фильмам вроде «Диверсанта» и «Штрафбата», но сниматься в них не было моей мечтой - просто так получилось, что моя фактура совпала с временем и социальным заказом. Но я на самом деле никогда не был фанатом фильмов о войне. Я всегда очень любил мелодрамы, я очень сентиментальный по натуре человек. Я люблю плакать в кино, и довольно часто плачу один, смотря кино дома. Раньше я этого стеснялся. Чем старше я становлюсь, тем меньше стесняюсь. Просто откровенно рыдаю.

- На «Титанике»?

- На последних кадрах, да, безусловно. Как и на практически всех ранних фильмах Михалкова. «Раба любви», «Пять вечеров», «Сибирский цирюльник» - это все высокие мелодрамы. А если говорить о западных картинах, то я обожаю «Мосты округа Мэдисон» с Клинтом Иствудом и Мэрил Стрип, и очень люблю «Город ангелов» с Николасом Кейджем и Мег Райан…

- То есть «мальчики не плачут» - это не про вас.

- Да мальчикам не то что можно, им нужно плакать, и тогда много инфарктов и прочих сердечных заболеваний пройдут мимо. Хорошо, я честно могу сказать: с недавних пор я разрешил себе плакать. Если мне плохо, я плачу. А потом как-то собираюсь и иду дальше. Мне это помогает, это как-то внутренне очищает. Я даже недавно в инстаграме сделал целое видео на эту тему, и у него около трехсот тысяч просмотров, и комментаторы писали: «Да, я считаю, это правильно, я так же воспитываю своего сына, не запрещаю ему плакать». Что меня удивило, писали не только женщины, но и взрослые мужики: «Ты знаешь, я последовал твоему примеру, и мне стало легче…» Я подумал, может, мне психологический блог завести, чтобы там учить мужчин плакать?

- У Райана Гослинга была похожая ситуация: он рос с мамой и сестрой после развода родителей и говорил, что это его научило «думать как девочка». Вы можете такое про себя сказать?

- Мой психолог… Я не стесняюсь этого, я уже пять лет работаю с психологом, - так вот, она смотрела оба моих фильма, и сказала: «Ты пытаешься разобраться в женщинах. Это твоя внутренняя проблема и потребность. И поэтому у тебя идет женское кино». Не буду скрывать, у меня трое детей от разных женщин. Я в этом смысле разносторонний человек. И, наверное, да, у меня идет поиск, попытка разобраться.

Думать как девочка я не научился. Но я понимаю, о чем говорит Гослинг. Меня воспитывали мама и тетя, и я всегда боялся, что мне именно из-за женского воспитания не хватает мужского. Да, трусы и носки тетя меня научила стирать но мне постоянно не хватало мужского совета. И сейчас я очень рад, что у меня старшему сыну одиннадцать, а среднему семь, они меня все время о чем-то спрашивают, а я могу им по-мужчки что-то посоветовать.

Что самое смешное, Гослинг снимался в «Дневнике памяти», а это был один из главных источников вдохновения для фильма «Без меня». И еще фильм «Мой грустный Валентин» где-то у меня внутри был - там тоже Гослинг играл главную роль… Женщины вообще больше проявляются, а мужики больше скрывают, у них все эмоциональные процессы происходят внутри. Женщины более читаемы. Но я не умею думать, как женщины. Я в них даже до конца не разобрался, хотя я в процессе. Для решения вопроса мало всей жизни, но какие-то вещи я стал понимать: например, что это совершенно другие существа, как Марс и Венера. Это другая планета, другая логика. «А ты что, не понял, что я хотела, чтобы ты сделал вот так?» А я что, телепат?

- Этого хочется всем женщинам - чтобы мужчины угадывали, что творится у них в душе. И они в большой претензии, когда у мужчины не получается.

- Да, это я уже понял.

Кирилл Плетнев с актрисами Полиной Максимовой и Любовью Аксеновой на съемках картины.

«Я НЕ СНИМАЮ ЖЕНУ В СВОИХ ФИЛЬМАХ. НО ОНА МУДРАЯ И ЭТО ТЕРПИТ»

- Андрей Кончаловский везде снимает Юлию Высоцкую. Резо Гигиенишвили везде снимает Надежду Михалкову, даже когда они развелись, все равно снимает. Вы поняли, к чему этот вопрос: почему в ваших фильмах не играет ваша жена, актриса Нино Нинидзе? Она на вас не обижается?

- Это сложный вопрос. И болезненный. Я пробую Нино везде, где можно. Но здесь еще есть такая вещь, как… ну, грубо говоря, фактура. У Нино фактура потрясающая, но абсолютно европейская. На мой взгляд, ей просто необходим европейский агент. Я об этом говорил ей с самого начала, когда мы с ней только познакомились. При должном тренинге, ее личных затратах, не финансовых, а душевных и профессиональных, она вполне может повторить путь Ксении Рапопорт. Мы с Ксюшей учились в институте, она прекрасно играла в театре, но в кино не играла никого, кроме несчастных еврейских женщин. А потом итальянец Джузеппе Торнаторе взял ее на роль в фильме «Незнакомка», она стала известна в Европе, а потом и на родине сразу стала играть кого угодно. Ну да, все мы знаем, что нет пророков в своем отечестве…

Путь Нино, на мой взгляд, будет именно таким. Но я ее пробую. У нее была потрясающая проба на одну из главных ролей в фильме «Без меня». Я даже нашел ей партнершу, с которой она идеально смотрелась - но это выглядело как европейское фестивальное кино типа «Жизни Адель». А мы с продюсерами прекрасно понимали, что нам нужны лица для миллионов, для большой русской аудитории…

Надо ей отдать должное, она мудрый человек, она все это терпит и для себя оправдывает, только изредка между нами происходят какие-то разговоры. Я очень хочу ее снять. Но для этого нужно, чтобы появился сюжет, подходящий именно для нее. У всех же разные толчки к творчеству. У Кончаловского, как я понимаю, главным стимулом к творчеству сейчас является Юлия Высоцкая, которая играет то русскую княжну в «Рае», то дурочку в «Доме дураков», то фею в «Щелкунчике». А для меня главное - история. Ко мне попадает сценарий, я пытаюсь понять: есть там место для Нино? Если есть - супер. Нет? Так вышло.

Актер, режиссер Кирилл Плетнев с супругой Нино Нинидзе.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Как вы с ней познакомились?

- Это был кинопоезд ВГИК, такая акция к юбилею института - поезд с кинематографистами и студентами шел от Москвы до Владивостока, и на каждой остановке были мастер-классы и всякие другие мероприятия. Я на нем не ехал, но был ведущим церемонии открытия и закрытия. Прилетел во Владивосток - а там Нино поет на закрытии. А потом оказалось, что в Москве мы живем в десяти минутах ходьбы друг от друга.

- Как у вас складываются отношения с тещей? (Мать Нино - грузинская актриса Ия Нинидзе, известная прежде всего по ролям в «Небесных ласточках» и в «Покаянии» Тенгиза Абуладзе.- Ред.)

- Да прекрасно. Мы с Ией с юмором относимся друг к другу, я обожаю слушать ее рассказы о Леонове, о Данелии, об Андрее Миронове. Да, мне повезло с тещей. У меня есть мечта снять их двоих в каком-нибудь кино, чтобы они вместе сыграли, причем желательно не маму и дочку, а разных персонажей. И у меня есть внутреннее желание снять что-нибудь в Грузии, потому что это дико фактурная страна, там живут замечательные люди и есть масса своих то комических, то мелодраматических, то трагических историй - про одну из них Резо Гигиниешвили снял фильм «Заложники»…

«ЕСЛИ БЫ АКТРИСЫ НЕ БЫЛИ ИСТЕРИЧКАМИ, ОНИ БЫ ТАК ЗДОРОВО НЕ ИГРАЛИ»

- В одном интервью вы сказали, что актрисы все сумасшедшие. Истерички, психопатки и у всех биполярное расстройство…

- Я это говорил с с иронией и с восхищением, которые в тексте, к сожалению, не удалось передать. Но вообще,конечно, все они истерички. Еще раз - я говорю это с восхищением. Если бы они не были истеричками, они бы так достоверно не играли. Все хорошие актрисы - очень непростые люди.

- Но это вам не помешало жениться не просто на актрисе, а на актрисе в квадрате, дочери актрисы.

- Во-первых, я не в первый раз женат на актрисе. И вообще в моей жизненной практике это актриса не первая. Но Нино в этом смысле удивительна, у нее получается одно отделять от другого, дом от работы. И то, что она не актриса в классическом понимании этого слова, для меня очень ценно - иначе я бы, наверное, спятил. Она создает ощущение уюта, дома. Думаю, это во многом грузинские корни, другая ментальность.

Актриса Нино Нинидзе.

- В чем это выражается? В том, что мужчина в семье главный?

- В верности семье. Наверное, у грузинских женщин на первом месте роль матери и жены, а не артистки.

- Я почему спрашиваю: у вас в фильме герой Риналя Мухаметова постоянно строит своих женщин, запрещает им то одно, то другое. То водить мотоцикл, потому что это опасно, то есть чипсы, потому что от них жиреют. Это немного напоминает знаменитую фразу из фильма «Москва слезам не верит»: «Я все и всегда буду решать сам на том простом основании, что я мужчина». Насколько вам это близко?

- Стопроцентно близко.

- Мужчина должен быть главным?

- Нет, сегодня я уже скажу по-другому. Я готов к диалогу, к разговорам. Но вообще я козерог, и раньше был просто совсем непрошибаемым: как я решил, так и будет. Абсолютная упертость рогами, желание всегда настаивать на своем. Сейчас я стал чуть-чуть помягче, более компромиссным. И я этому очень рад, потому что раньше мне это часто мешало. Но все равно я знаю про себя одно: если у меня внутри что-то сформировалось, если у меня внутри создалось к чему-то определенное отношение, то… Другой человек либо это принимает, либо не принимает. Да, к сожалению, так. С одной стороны, это проблема, с другой - ну, наверное, бывает и хуже. Хорошо хотя бы уже то, что сам я это про себя понял.

- Вы говорили, что на одном фильме у вас были «актрисы, которые жрут других». Можете вспомнить самую дикую выходку актрисы, с которой вы столкнулись?

- Да, одна актриса остановила съемку на три с половиной часа. Как я сейчас понимаю, она просто боялась. Это был очень ответственный актерский момент, ей нужно было ввести себя в определенное состояние. К сожалению и к счастью, актерская профессия – вещь достаточно интуитивная, видимо, ей не хватало помощи, в том числе моей, и она решила проблему за счет стресса, грубо говоря, довела себя и заодно других до точки кипения. Не буду ее судить. Сцену мы потом сняли роскошно, с первого дубля, зал потом ей аплодировал.

«РАДИ ХОРОШЕЙ РОЛИ АКТЕРЫ ГОТОВЫ НА ВСЕ»

- Легко актрису заставить в кадре раздеться?

- Если говорить про фильм «Без меня», нам очень повезло с актрисами, Полиной Максимовой и Любовью Аксеновой. Ради роли они готовы были делать все, что угодно. Раздеться – это самое маленькое. Там у нас есть сцена, когда они купаются в горном озере, которая снималась 5 ноября на реальном горном озере. Ветер и холод были невозможные, но они, отказавшись от дублеров, пошли и сделали все сами. Девочки просто умницы.

- Мне рассказывали, что у вас за роли актрисы просто сражались. Актеры вообще сильно сражаются за роль?

- Конечно. Понятно, что финансовая составляющая играет большую роль, но артисты – люди, которые работают прежде всего за аплодисменты. И когда они видят хорошую роль, они готовы на все. В случае с двумя женскими ролями в «Без меня» началась какая-то массовая истерия: все, кто читал сценарий, приходили, звонили, писали. Кстати, вы спрашивали о безумных поступках актрис: меня в хорошем смысле поразила прекрасная Саша Бортич. Она снималась в фильме «Я худею», я ее пробовал на этот фильм, но она, видимо, поняла, что-то получилось неудачно… И вдруг она мне звонит: «Кир, слушай, я там тебе прислала на почту одну штуку, посмотри». Она прислала видео, где полностью сыграла одну сцену из сценария. Пригласила на съемки свою подругу-актрису. Пригласила профессиональную съемочную группу, какого-то своего приятеля-режиссера, оплатила всем им одну смену. Это было великолепно. Я считаю, что именно так люди должны роли получать. Другое дело, что не подходила она на эту роль, ничего не поделаешь.

- Актер - по идее, человек с расшатанной психикой, способный войти в какое угодно состояние, в какую угодно роль?

- Безусловно. Актерство предполагает расшатанную психику. Если ты хочешь, чтобы это получилось достоверно, круто, то психика должна быть именно такой. Другое дело, что существуют актеры с таким уровнем профессионализма, когда ты фактически не замечаешь, профессия это или жизнь. Евгений Миронов, Сергей Безруков, Владимир Машков… Люди существуют на профессии., но это так круто, что кажется, что они на грани нервного срыва. Гораздо печальнее, когда ты наблюдаешь, что у молодых артистов, когда они, рано снявшись в одном проекте, потом начинают существовать на профессии, которой у них, к сожалению, еще нет.

Кадр из мелодрамы режиссера Кирилла Плетнева "Без меня".

«Я УЖЕ РЖУ ПРИ МЫСЛИ О ПРОДОЛЖЕНИИ «ДИВЕРСАНТА»

- Почему среди женщин-режиссеров мало выдающихся? Мы же можем их пересчитать по пальцам одной, ну хорошо, двух рук: Муратова, Хитилова, Аньес Варда, Бигелоу, Германика…

- Мне кажется, это очень одинокая профессия. А женщина сложнее переносит одиночество. Она все равно к кому-то прибивается - к мужчине, к своим подругам и так далее. На площадке у актеров есть свой план, у операторов свой, у художников свой, а режиссер один, он невидим, но он за все несет ответственность: если фильм получился, молодцы актеры, если не получился, виноват режиссер. И я не думаю, что женщины психологически к этому готовы. Это очень мощная нагрузка. Да что уж там, мы знаем режиссеров-мужчин, которые снимали и вдруг перестали снимать. Давно вы видели фильмы Филиппа Янковского? Причем фильм «В движении» я обожаю, это один из лучших, на мой взгляд, российских фильмов. Зато он много работает сейчас как актер. Или Володя Машков. Он снял две картины и много ставил в театре, как режиссер, он очень мощный, но он больше не снимает.

- Устал.

- Может, устал. Но режиссерская профессия - очень неосязаемая. Там нет аплодисментов после конкретной сцены. Очень часто режиссера даже не упоминают в комментариях. Во многом это такая подвижническая история.

- У вас трое детей. Если они захотят стать актерами, вы будете их отговаривать?

- Нет.

- А я бы стал. Актер – это профессия чудовищно зависимая. Писателю, например, достаточно ручки и бумаги, а актеру нужны сценарий и режиссер, да еще удача, чтобы во все это вклиниться.

- В профессию актера опасно идти. Но это нечеловеческий кайф - с первого раза, когда у тебя получается играть по-живому, когда ты видишь по-настоящему глаза партнера, когда между вами идет энергия. И это наркотик, без которого ты потом не можешь жить. Нет, я не буду сыновей отговаривать. Я хочу разглядеть, чего они по-настоящему хотят. И если говорить о них троих, я уже сейчас вижу какие-то вещи. Самый предрасположенный к актерской профессии - младший.

- Ему же три года.

- Да. Но видно же, что самый предрасположенный. Двое других, они более земные ребята.

- Это, наверное, сложно – воспитывать трех сыновей, которые живут в трех разных семьях.

- Да я как-то привык уже. Я нетрадиционный папа. Я, конечно, не про пеленки, не про памперсы, про все эти дела. Чем старше они становятся, тем больше я чувствую причастность к ним и их причастность ко мне. Мне с ними становится интересно, у нас есть диалог.

- Это классическая мужская точка зрения: пока сын маленький, он типа овощ и креветка, а когда вступает в диалог, сразу становится интересен.

- У меня отец ушел рано. И я приучил себя к тому, что я все время со своими сыновьями вижусь и общаюсь. Неважно, скучно мне или нет. Аппетит приходит во время еды. И когда это происходит, мне становится интересно.

- Вам не было обидно, что фильм «Жги» Первый канал показал в прайм-тайм, но при этом параллельно по каналу «Россия» шел матч Россия – Египет?

- Слушайте, фильм «Жги» после этого еще раз показывали по Первому, когда уже не было футбола! Мне сказали, что на Первом канале очень довольны цифрами. Они понимали, что против матча «Россия – Египет» не выжить, но они выбрали боевую единицу, рассчитанную на женщин, которая не интересуется футболом, такое вот контрпрограммирование.

- Где вы сейчас будете сниматься? В продолжении «Диверсанта», например…

- Продолжение «Диверсанта» - это многострадальный проект. Думаю, что когда мне будет 45, мы его снимем. Серьезно, я уже я ржу, потому что персонажам там по 22 года, а мне 39 в этом году. Но все как-то мы не можем это снять. Мы должны были снимать его в прошлом году, два раза это все откладывалось, сейчас перенеслось на весну,но гарантии того, что это произойдет, нет. Я уже дважды худел к этой картине. Я уже мысленно плюнул на это все, хотя если это произойдет, будет прекрасно. Я с удовольствием снова встречусь с Лешей Бардуковым, с Мишей Ефремовым…

- А как вы худеете?

- Сажусь на диету. У меня есть диетолог, который объясняет, как жрать. Пятиразовое питание через каждые три часа. Белки, жиры, углеводы. Он как-то анализирует мой состав тела, и специально под меня создает диету. Это не очень тяжело, когда втягиваешься и быстро начинаешь видеть результаты, в первую же неделю. Нет, это не сложно. Более того, в этот момент я очень начинаю ценить еду и понимаю, что голод - лучшая приправа.