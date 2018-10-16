Восемь основных пунктов пенсионной реформы

В ближайшие годы россиян ждет поэтапное повышение пенсионного возраста. Женщинам его поднимут - с 55 до 60 лет, а мужчинам - с 60 до 65 лет. «Комсомолка» резюмирует, в каком виде был принят закон и кого он коснется.

ПРИБАВКА В ТЫСЯЧУ КАЖДЫЙ ГОД

Для нынешних пенсионеров в результате этой реформы ровным счетом ничего не меняется. Точнее, есть только приятные новости - в ближайшие шесть лет средняя пенсия в стране будет расти примерно на тысячу рублей каждый год и вырастет с 14 до 20 тысяч рублей в месяц. Такие темпы - примерно вдвое выше инфляции. Для сравнения, по итогам этого года Минэкономразвития прогнозирует рост цен не выше 3,4%. А пенсии с января следующего года будут проиндексированы на 7%.

ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД

Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается переходный период. Он продлится 10 лет - с 2019-го по 2028 год. В итоге в 2028 году начнут выходить на пенсию мужчины 1963 года рождения (в возрасте 65 лет) и женщины 1968 года рождения (в возрасте 60 лет).

При этом условия для назначения социальной пенсии по старости (для тех, кто не выработал минимальный трудовой стаж) будут тоже повышаться - до 65 лет для женщин и до 70 лет для мужчин.

СКИДКА В ПОЛГОДА В БЛИЖАЙШИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА

Для тех, кто должен был уходить на пенсию по старым правилам в 2019-м и 2020 годах, есть послабление, которое внес президент. Пенсионный возраст для них будет повышаться по общим правилам, но они смогут воспользоваться «скидкой». К примеру, если мужчине исполняется 60 лет в январе 2019 года, то по новым правилам он должен был бы выйти на пенсию только через год - в возрасте 61 года. А теперь это можно сделать на полгода раньше - в июле 2019-го.

Те же правила действуют и для слабого пола. Например, если женщине исполняется 55 лет в октябре 2020-го, то на пенсию она сможет уйти не в октябре, а в апреле 2022 года, то есть тоже на полгода раньше новых правил.

При этом для мужчин 1961-го и для женщин 1966-го годов рождения (и тех, кто младше) будут действовать уже стандартные правила, то есть «скидка» на них действовать не будет. Они смогут выйти на пенсию в 2024 году в возрасте 63 и 58 лет соответственно.

ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ

Многодетным матерям дали дополнительные льготы. Во-первых, для тех, у кого пятеро детей, возраст выхода на пенсию не изменится (50 лет). А те, у кого трое или четверо детей, смогут выйти на пенсию на три и четыре года раньше. Соответственно, в 57 и 56 лет.

ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

Для граждан, работающих на местах с опасными и вредными условиями труда, правила выхода на заслуженный отдых не изменятся. В список входят те, кто работают в шахтах, разрезах, рудниках, лесоповале, горячих цехах, а также машинисты железнодорожных составов, летчики гражданской авиации, водители пассажирских автобусов, сотрудники исправительных колоний и спасатели. Полный список профессий, которых не коснется повышение пенсионного возраста, можно посмотреть на сайте Пенсионного фонда России.

Кроме того, не изменятся условия выхода на пенсию для тех, кому она устанавливается по социальным мотивам или по состоянию здоровья (например, по инвалидности).

ПЕДАГОГИ И ВРАЧИ

Более ранний выход на пенсию для педагогических, медицинских и творческих работников тоже останется. К примеру, не будет ужесточения требований по специальному стажу. Для разных категорий он составляет от 15 до 30 лет. Этот ценз повышаться не будет. Вместе с тем, исходя из общего увеличения трудоспособного возраста для этих граждан, возраст выхода на досрочную пенсию будет постепенно повышаться.

Срок выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и периода отсрочки обращения за ней. В течение переходного периода срок обращения за пенсией будет переноситься на период от 1 до 5 лет. Те, кто выработает специальный стаж в 2023 году и далее, получат право обратиться за назначением страховой пенсии через 5 лет с даты выработки этого стажа.

К примеру, педагогическим работникам требуется 25 лет выслуги в учреждениях для детей независимо от возраста и пола. Если школьный учитель в 2021 году выработает необходимый стаж, пенсия ему будет назначена через 3 года, то есть в 2024 году.

СОХРАНЕНИЕ ЛЬГОТ

Гражданам оставили те льготы, которые сейчас полагаются пенсионерам. Они, как и раньше, будут начинать действовать в 55 и 60 лет (для мужчин и женщин соответственно). В рамках старых правил останутся федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю, а также некоторые региональные льготы: бесплатный проезд, льготы по ЖКХ, при капремонте и газификации, на приобретение лекарств и т.д. (на усмотрение конкретного субъекта Федерации). Они будут действовать до конца переходного периода - то есть до конца 2028 года.

ПРАВА ЛЮДЕЙ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

И, наконец, будут активно защищаться рабочие права тех людей, которым осталось до пенсии пять или меньше лет.

Во-первых, отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста будут наказывать штрафом на сумму до 200 тысяч рублей. Кроме того, руководителю организации могут быть назначены исправительные работы - на срок до 360 часов.

Во-вторых, будет утверждена специальная программа по повышению квалификации, финансируемая из федерального бюджета. На эти цели планируют выделить пять миллиардов рублей.

В-третьих, за работодателем закрепляется обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы.

И в-четвертых, для людей предпенсионного возраста предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице с 4900 рублей, как сейчас, до 11280 рублей с 1 января 2019 года – и установить период такой выплаты в один год.