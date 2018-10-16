Еще одно "падение американской империи"

СЕГОДНЯ 21:42 2018-10-16T21:46:19+03:00

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"Интеллигентность - не преимущество, а недостаток", - говорит в начале фильма Дени Аркана его неказистый главный герой - ботан с философским образованием, прозябающий на работе курьером и ясно осознающий свои нулевые шансы поправить это незавидное положение в ситуации экономического кризиса и тотального владычества крупного капитала. Фильмы квебекца Аркана похожи один на другой, по сути это один фильм - и новый, "Падение американской империи", явно замыкает (?) его пессимистическую трилогию, куда вошли "Закат американской империи" и "Нашествие варваров". Но как бы пессимистично ни выглядело его кино, язвительный социальный комментатор Аркан стал явно добрее к людям: язвить дальше уже не за чем и не про что, все самое худшее уже состоялось. Он даже настолько щедр, что дает своему герою-ботанику шанс, который может выпасть только в кино: тот становится свидетелем и единственным бенефициаром неудавшейся попытки ограбления. При этом режиссёр явно оправдывает акт воровства, совершенный его внушающим всяческие симпатии персонажем (корпорации и банки могут, а мягкий интеллигентный человек - нет?) и очень старается, чтобы у него и его подельников все получилось: в мире, где разбогатеть могут только богатые, пусть хоть в кино будет шанс взлететь у обычного человека - и черт с ним, с падением американской империи...

Интеллигентная, в меру остросюжетная трагикомедия на остросовременном материале, умудряющаяся затронуть, кажется, все сегодняшние болевые точки, но при этом оставить приятное послевкусие - фильм Аркана из этой редкой породы.

Ещё один пример интеллигентного арт-мейнстрима - "Мой шедевр" аргентинца Гастона Дюпра - у нас шёл его столь же почтенный «Почётный гражданин». Как и предыдущий фильм, это негромкая, остроумная, полная тонких наблюдений комедия об искусстве, жизни и их отражениях друг в друге.

Ещё один пример интеллигентного арт-мейнстрима - "Мой шедевр" аргентинца Гастона Дюпра

Если героем «Почётного гражданина» был писатель, нобелевский лауреат по литературе, неожиданно для самого себя согласившийся впервые за 40 лет посетить родной город, о котором он пишет всю жизнь. То новая комедия о нюансах бытования современного искусства в мире, где все давно стало товаром, заверчена вокруг пожилого художника, работающего в стиле поп-арт и давно оставившего в прошлом свои лучшие дни. В том числе благодаря невыносимому характеру. Агент, безуспешно пытающийся продать его работы, изобретает остроумный способ вернуть интерес к маэстро и повысить его рыночную стоимость - сначала в десятки, а потом и в сотни раз. Ведь некоторые художники становятся суперзвездами только после смерти.