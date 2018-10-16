2018-10-16T21:46:19+03:00
Звезды

Еще одно "падение американской империи"

На фестивале в Варшаве показали новый фильм Дени Аркана и еще много чего интересного
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
Поделиться:
Кадр из фильма "Падение американской империи"Кадр из фильма "Падение американской империи"
Изменить размер текста:

"Интеллигентность - не преимущество, а недостаток", - говорит в начале фильма Дени Аркана его неказистый главный герой - ботан с философским образованием, прозябающий на работе курьером и ясно осознающий свои нулевые шансы поправить это незавидное положение в ситуации экономического кризиса и тотального владычества крупного капитала. Фильмы квебекца Аркана похожи один на другой, по сути это один фильм - и новый, "Падение американской империи", явно замыкает (?) его пессимистическую трилогию, куда вошли "Закат американской империи" и "Нашествие варваров". Но как бы пессимистично ни выглядело его кино, язвительный социальный комментатор Аркан стал явно добрее к людям: язвить дальше уже не за чем и не про что, все самое худшее уже состоялось. Он даже настолько щедр, что дает своему герою-ботанику шанс, который может выпасть только в кино: тот становится свидетелем и единственным бенефициаром неудавшейся попытки ограбления. При этом режиссёр явно оправдывает акт воровства, совершенный его внушающим всяческие симпатии персонажем (корпорации и банки могут, а мягкий интеллигентный человек - нет?) и очень старается, чтобы у него и его подельников все получилось: в мире, где разбогатеть могут только богатые, пусть хоть в кино будет шанс взлететь у обычного человека - и черт с ним, с падением американской империи...

Интеллигентная, в меру остросюжетная трагикомедия на остросовременном материале, умудряющаяся затронуть, кажется, все сегодняшние болевые точки, но при этом оставить приятное послевкусие - фильм Аркана из этой редкой породы.

Ещё один пример интеллигентного арт-мейнстрима - "Мой шедевр" аргентинца Гастона Дюпра - у нас шёл его столь же почтенный «Почётный гражданин». Как и предыдущий фильм, это негромкая, остроумная, полная тонких наблюдений комедия об искусстве, жизни и их отражениях друг в друге.

Ещё один пример интеллигентного арт-мейнстрима - "Мой шедевр" аргентинца Гастона Дюпра

Ещё один пример интеллигентного арт-мейнстрима - "Мой шедевр" аргентинца Гастона Дюпра

Если героем «Почётного гражданина» был писатель, нобелевский лауреат по литературе, неожиданно для самого себя согласившийся впервые за 40 лет посетить родной город, о котором он пишет всю жизнь. То новая комедия о нюансах бытования современного искусства в мире, где все давно стало товаром, заверчена вокруг пожилого художника, работающего в стиле поп-арт и давно оставившего в прошлом свои лучшие дни. В том числе благодаря невыносимому характеру. Агент, безуспешно пытающийся продать его работы, изобретает остроумный способ вернуть интерес к маэстро и повысить его рыночную стоимость - сначала в десятки, а потом и в сотни раз. Ведь некоторые художники становятся суперзвездами только после смерти.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Стас ТЫРКИН

 
Читайте также
«Если картина покажется нам оскорбительной, существует суд»: Олег Басилашвили прокомментировал травлю создателей комедии о блокаде Ленинграда
Народный артист СССР прокомментировал скандал вокруг еще не смонтированной картины с участием Алены Бабенко и сына Олега Табакова
В Самаре в памятнике архитектуры провели шумную вечеринку, а до этого в разрушающееся здание даже не пускали волонтеров
Эксперты рассказали, почему не очень хорошо устраивать грандиозный праздник в разрушающемся Доме со слонами - на знаменитой даче купца Головкина
«Колонны в метро Екатеринбурга – его рук дело»: как Вячеслав Бутусов трудился архитектором в Свердловске
В день рождения знаменитого рок-музыканта, бывшие коллеги рассказали, что Бутусов спроектировал в метро Екатеринбурга и как потерял единственную запись концерта, который сделал его звездой.
«На голую задницу я и в бане посмотрю»: Зритель пожаловался губернатору на секс и разврат в псковском спектакле «Ревизор»
Постановка режиссера из Санкт-Петербурга уже месяц идет на местной сцене. Что же возмутило театралов – узнала «Комсомольская правда – Псков»
Сергей Лукьяненко: Никакая книга жизни не научит
Главный дозорный российской фантастики порадовал читателей очередным захватывающим дух бестселлером. Нашему корреспонденту писатель рассказал, какое открытие сделал в новой книге, читает ли молодежь классику и почему мушкетеры стали вредны для детей
Новости 24
Япония планирует создать первую постоянную военную базу в Африке
Реконструкция железной дороги между КНДР и Южной Кореей начнется до конца года
Из-за сильного тумана 14 самолетов не смогли приземлиться во Внуково
В Китае автомобиль въехал в толпу людей: один человек погиб, девять пострадали
В Раде выступили против запрета русского языка
На юге Франции пять человек погибли при наводнении
Стоимость атомного ледокола "Лидер" составит около 98,6 млрд рублей
Эксперт ответил на заявления Нидерландов о "провокациях" РФ на учениях НАТО
Мяхар снял свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии
Названы российские регионы с самыми высокими показателями ввода жилья
Борис Джонсон призвал Великобританию «сопротивляться» на переговорах с ЕС по Brexit
Актер Юрий Стоянов попал в больницу
Президент Болгарии: Убийство журналистки Мариновой показало уровень недоверия к правовой системе страны
"Настолько себя не уважаем": В Раде высмеяли версию причастности РФ ко взрывам на Украине
Голосовые сообщения в аэропортах могут сократить
Правительство России одобрило проект о создании аналога МАК в ЕАЭС