2018-10-17T01:39:19+03:00
Общество

Депутат сядет на макарошки

Николай Бондаренко попробует месяц питаться на 3,5 тысячи рублей и не протянуть ноги
Дмитрий КОЗУРОВ
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Бондаренко будет вести дневник эксперимента на нашем сайте. Фото: vk.comБондаренко будет вести дневник эксперимента на нашем сайте. Фото: vk.com
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Министра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталью Соколову, которая предложила питаться «макарошками» на 3500 рублей в месяц, уволили. Но что с того для простых людей? Соколова, напомним, предлагала повысить прожиточный минимум для неработающих пенсионеров всего на 288 рублей (все нюансы этой истории). Теперь, скорее всего, этот показатель приподнимут еще чуть-чуть. Сейчас чиновники решают этот вопрос.

- От регионального министра тут вообще ничего не зависит. Во-первых, она, может, и рада поднять минимум не на 200 рублей, а на две тысячи. Но деньги где взять? - заявил «КП» бывший чиновник правительства региона, попросивший не называть его имя. - Захочешь прибавить в одном месте, придется урезать в другом. А во-вторых, пенсионеров эти дебаты вообще не затронут. Их прожиточный минимум в Саратовской области и так ниже среднего по стране, поэтому из федерального бюджета им идет прибавка до общероссийского уровня. А поднять выше даже коммунисты не предлагают. Потому что тогда платить уже будет бюджет области. Все понимают, что мы это не потянем.

К слову, в проекте главного финансового документа Саратовской области на 2019 год предусмотрен дефицит в два миллиарда рублей. И еще на регионе висит 52 миллиарда долгов по кредитам.

Какие продукты входят в корзину.

Какие продукты входят в корзину.

Тем временем областной депутат, 33-летний Николай Бондаренко, вызвавший Соколову на откровения о макарошках, собирается довести до ума эксперимент по выживанию на 3,5 тысячи в месяц.

- Наталья Юрьевна, обещавшая составить мне меню, теперь точно не будет этого делать. Так что я попросил помощи у специалистов в подборе рациона. В ближайший понедельник планирую начать эту «диету».

Федеральный скандал с министром Соколовой! Можно ли прожить на 3500 рублей?.Друзья! Вчера в Саратовской областной думе состоялся диалог с министром по социальной политике, на мой вопрос: Вы сами сможете прожить на Вашу потребительскую корзину 3500 рублей в месяц? , Н. Соколова с легкостью ответила - СМОГУ! . Но, через минуту сказала что, ее статус министра помешает ей это сделать ...я ответил ей, что давайте этим подопытным стану я! . Предложил ей написать мне рацион и магазины где смогу эти продукты приобрести и я, пусть даже с нанесением вреда здоровью, докажу, что жители не смогут долго существовать на макаронно-хлебной диете . о кей, я составлю Вам меню в 2020 - заявила министр. . Это долго - говорю я! . Она обещала что напишет в ближайшее время! . Более подробная запись диалога на моём ютуб канале Дневник Депутата . Поделитесь в комментариях, Вы согласны с министром Соколовой? . #дневникдепутата #николайбондаренко #бондаренко #вопрос #ответ #саратов #кпрф #боритесьзасвоиправа #политика #

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