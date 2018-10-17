Прожиточный минимум рассчитывается неправильно?

СЕГОДНЯ 01:59 2018-10-17T02:00:08+03:00

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Скандал с макарошками лишил должности саратовского министра, а местного депутата посадил на «диету для бедных». А еще он высветил общую проблему: прожиточный минимум - очень странный показатель. Там вроде все, что нужно для выживания. Но если вдуматься, как он считается, возникают вопросы.

ЧТО В НЕГО ВХОДИТ?

Сначала разберемся в терминах. Прожиточный минимум включает в себя три группы товаров и услуг:

- продукты питания (минимальная потребительская корзина);

- непродовольственные товары и услуги (одежда, обувь, билеты на транспорт, стрижка и т. д.);

- обязательные сборы и платежи (налоги, «коммуналка»).

То есть стоимость продуктового набора, которая стала злополучной для саратовского министра, - лишь часть прожиточного минимума. Точнее, ровно его половина.

КАК ОН СЧИТАЕТСЯ?

В законе определено, сколько еды достаточно среднему человеку для пропитания (см. графику). Объемы умножаются на цены продуктов питания. Для каждого региона прожиточный минимум свой - в зависимости от цен. При этом несколько лет назад в правительстве решили упростить задачу.

- В 2012 году в законодательство внесли изменения. Раньше были все три части: продовольствие, товары, услуги. А теперь для определения прожиточного минимума просто умножают продуктовую корзину на два. В итоге показатель искажается. Ведь где-то шубу надо, а где-то и легкой куртки будет достаточно. Но, видимо, так легче считать, - удивляется Вячеслав Бобков, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН.

По словам эксперта, в среднем люди, живущие на прожиточный минимум, тратят на продукты питания только 40% своих денег, а 60% уходит на товары и услуги. И если считать все расходы, прожиточный минимум будет на четверть больше.

ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

Прожиточный минимум ввели для того, чтобы провести границу между теми, кто сам себя обеспечивает, и теми, кому нужна помощь государства. Поэтому к этой величине привязано множество социальных льгот и субсидий.

Всего считают три вида для разных групп населения: детей, взрослых и пенсионеров. Стоимость прожиточного минимума для них немного отличается из-за разной структуры потребления.

Например, если пенсия у пенсионера ниже прожиточного минимума в том или ином регионе, то ему доплачивают недостающую сумму. Кроме того, пособия получают малоимущие взрослые граждане. Если они докажут, что средний доход на человека в семье недотягивает до минимума.

ПОЧЕМУ ОН ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ?

Этот вопрос самый главный. Граждане не понимают, как можно прожить, простите за тавтологию, на прожиточный минимум. Журналисты периодически устраивают эксперименты над собой. И депутаты время от времени «худеют». Но власти менять ничего не хотят. Мол, набор продуктов минимальный, но сбалансированный. И вообще это условный показатель...

Если покопаться в методике расчета продовольственной корзины (см. «Накипело!»), обнаружатся удивительные вещи. Но смущает и другое.

- Прожиточный минимум считают, как правило, по самым дешевым продуктам. Плюс там нет многих нужных категорий товаров. Например, компьютера или мобильного телефона, а без них в современном мире жить нельзя. Параметры давно пора пересмотреть. По нашим расчетам, прожиточный минимум должен быть примерно вдвое выше, - считает Вячеслав Бобков.

Что думает на этот счет Росстат, на момент подписания номера выяснить не удалось: ответа на наш запрос мы пока не получили.

«Комсомолка» будет и дальше разбираться в хитростях российской экономической статистики.

А КАК В МОСКВЕ

Прожиточный минимум в столице на душу населения - 16 463 руб. Продуктовая корзина - 8200 руб. Не Саратов, конечно, с 3,5 тыс. Но чтобы прожить в столице на такую сумму, по оценкам экспертов, надо затариваться едой - с учетом утвержденного списка продуктов в корзине - сугубо в магазинах типа «Пятерочки» и «Дикси», ловя скидки. «Ашан» и «Перекресток» уже не годятся - дороговато будет.

НАКИПЕЛО!

Причуды статистики

Статистикам, видимо, лень считать все виды продуктов. Поэтому для расчета корзины в некоторых категориях они берут самые базовые вещи: молоко, сахар и муку. И с помощью коэффициентов приводят все схожие товары к одному знаменателю. Например, сметану и творог переводят в молоко, крупы и хлеб - в муку, а конфеты - в сахар. И вот тут возникает куча нестыковок, которые и дают ответ на поставленный вопрос.

Вот лишь несколько примеров. Кило пшеничной муки, по Росстату, в среднем по стране стоит 32 рубля, а все крупы и бобовые переводятся в муку в соотношении 1:1. Но... гречка стоит 47 рублей, горох и фасоль - 53 рубля, а рис - 63 рубля. То есть идет занижение в полтора-два раза.

Дальше - больше. Конфеты и вовсе переводят в чистый сахар по коэффициенту 0,75. Конфеты! В сахар! С пониженным коэффициентом! То есть если кило сахара в стране в среднем стоит 40 рублей, то, по мнению статистиков, конфеты в магазинах должны стоить... 30 рублей.

Росстат еженедельно считает цены на несколько сотен наименований товаров. Даже на креветки, какао и жевательную резинку. Почему нельзя посчитать и включить в прожиточный минимум реальную стоимость конфет? Ответ прост. По данным того же Росстата, в сентябре кило самых дешевых «конфет мягких, глазированных шоколадом» стоил... 301 рубль 60 копеек. В 10 раз дороже, чем в документах правительства.

Вот вам и ответ, почему в расчетах чиновников мы можем прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, а в реальности - нет.

Какие продукты входят в корзину

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Методика расчета прожиточного минимума

Средние цены на товары и услуги в стране