Сергей Светлаков год скрывал, что стал многодетным отцом

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-17T13:11:33+03:00

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Сергей Светлаков умеет хранить секреты: оказывается, шоумен еще год назад в третий раз стал отцом. О том, что у него родился сын, артист предпочел не распространяться. Все это время о пополнении в семействе звезды экрана знали только его родственники и близкие друзья. Малыша рассекретил сам Сергей, опубликовавший в Инстаграме фотографию с новым членом семьи.

- Найди на фото кого-то нового, - пошутил шоумен.

Тут-то поклонники и обратили внимание, что на коленях у отца Светлакова сидит светловолосый малыш — точная копия Сергея. Снимок запечатлел все большое — и теперь уже многодетное семейство Светлаковых. На фото артист обнимает свою жену Антонину, рядом родители Сергея и его дети — средний сын Иван и дочь Настя от первого брака шоумена.

ssvetlakov Найди на фото кого-то нового

Младшего сынишку Сергей и Антонина назвали Максимом. Мальчик появился на свет в июле 2017 года. Супруга звезды - человек непубличный, она редко посещает премьеры и тусовки, предпочитая заниматься домом и семьей. Так что хранить свое «интересное положение» в секрете ей было не трудно. Сергей тоже не любит распространятся о своей семейной жизни, предпочитая беречь личное пространство от поклонников и прессы.

- Мы не скрывали, просто старались не афишировать. Когда Тося была еще в положении, она и на съемки ко мне приходила, и путешествовали мы много, - рассказал Сергей в интервью Woman's Day. - Не знаю, как мы сейчас будем с этими тремя датами справляться: 10 июля — годовщина свадьбы, 16-е — день рождения у Максима, 18-е — у Вани. Но надо сказать, что младший появился на свет в очень удачное время — в момент моего перехода с канала на канал. С одного места я ушел, на другое еще не устроился, поэтому образовался перерыв длиною в полгода. Все это время я посвятил семье.

После многолетней карьеры на ТНТ шоумен работает теперь на канале СТС. По словам телеведущего, он старается уделять много времени сыновьям и дочери Насте — ей девять лет. Девочка родилась в первом браке Светлакова, с экс-супругой Юлией артист развелся в 2012 году, когда уже встречался с нынешней избранницей Антониной Чеботаевой. Антонина родом из Краснодара, где она работала в должности замдиректора по рекламе кинокомпании "Мотор". Симпатичная брюнетка покорила шоумена с первого взгляда – настолько, что Сергей решил жениться во второй раз. Супруги расписались в 2013 году всего за несколько дней до рождения старшего сына Ивана (мальчика назвали в честь лучшего друга Светлакова Ивана Урганта).

Свадьба пары была простой и скромной: и факт бракосочетания, и рождение первенца Светлаков тоже долго держал в секрете от публики и СМИ. Регистрация брака прошла в посольстве Российской Федерации в Риге, и единственным свидетелем, поздравившим молодоженов, был сам посол. Более того, супруги поженились по пути на рыбалку.

- Мы ехали на рыбалку на сома, я говорю, давай по дороге заедем, я консулу позвоню, и нас распишут, - рассказывал Светлаков. - Она не настаивала, но мы все равно расписались.