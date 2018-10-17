Древняя надпись на стене помогла раскрыть тайну гибели Помпеи

СЕГОДНЯ 20:00 2018-10-17T19:59:48+03:00

Археологи считают, что на стене указана точная дата начала извержения Везувия в 79 году нашей эры.

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- Возможно, придется переписывать учебники истории, - сказал Альберто Бонизоли (lberto Bonisoli) министр культуры Италии, показывая надпись, обнаруженную на стене одной из древнеримских вилл.

Вилла принадлежала богатым жителям Помпеи — города, засыпанного вулканическим пеплом во время катастрофического извержения Везувия. Археологи откопали ее совсем недавно и увидели: на стене, расположенной ближе ко входу во внутренний дворик, что-то нацарапано углем.

Дело идет к тому, что придется переписывать учебники истории - не все, конечно, но местами.

Массимо Осана (Massimo Osanna) — директор археологического парка «Помпеи» (Parco Archeologico di Pompei) уверяет, что написано «XVI K Nov». Что означает: «16 дней до ноября». То есть, 17 октября.

По мнению археологов, автор надписи обозначил дату начала извержения Везувия. Успел оставить «исторической свидетельство» до того, как сам погиб в страшном пекле. Вот почему итальянский министр культуры назвал его — обнаруженное свидетельство — выдающимся открытием.

Примерно так выглядела вилла, на одной из стен которой нашлось сенсационное "историческое свидетельство".

Считается, что Везувий погубил Помпеи 24 августа 79 года нашей эры. Эту дату назвал древнеримский историк и писатель Плиний Младший (Гай Плиний Цецилий Секунд), который вроде бы лично видел извержение — наблюдал за ним с другой стороны Неаполитанского залива. Плинию тогда было то ли 17 то ли 18 лет.

Через 30 лет «свидетель» рассказал о катастрофе другому древнеримскому историку Тациту. Дата закрепилась.

Помпеи и Везувий располагались на берегу Неаполитанского залива.

Теперь выясняется: трагедия, похоже, произошла почти на два месяца позднее. То ли Плиний Младший напутал, то ли его друг Тацит, то ли надпись совсем не про то.

Когда началось извержения, хозяев на вилле не было. Там находились только строительные рабочие, которые расписывали стены внутренних помещений и заливали полы эти работы так и остались незаконченными. Надпись появилась на только что оштукатуренной стене внутреннего дворика. Года на ней нет, но археологи уверяют, что шел как раз 79 год нашей эры. Итак, если верить - в буквальном смысле - «вновь открывшимся обстоятельствам», то Помпеи погибли все-таки в 79 году, но в октябре, а не в августе.

Гибель Помпеи вдохновляла живописцев. Например, Карла Брюлова.

Кстати, подозрения в том, что признанная дата неправильная, возникали и раньше. Их питали странные находки — например, собранные кем-то из жителей, но окаменевшие ягоды, которые созревали как раз в октябре.

В самом ли деле теперь перепишут учебники? Не исключено. Раскопки продолжаются. Может быть, найдется еще что-нибудь — более убедительное, чем надпись на стене.

Пытавшиеся отсидеться в домах и подвала жители Помпеи сгорели в раскаленном газу.

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