Сергей Безруков: В России беда не с алкоголем, а с тем, что меры не знают

СЕГОДНЯ 01:02 2018-10-16T12:06:18+03:00

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Первая причина поговорить с Сергеем - то, что 18 октября у него день рождения. Вторая - в этот день, 18 октября, он вместе со своей группой «Крестный папа» даст концерт на сцене «Крокус Сити Холла» в Москве. Третья - 6 декабря в прокат выйдет фильм «Заповедник» по Сергею Довлатову, где Сергей сыграет главную роль.

На выпускном изображал рокера

- Ваше увлечение рок-музыкой связано с тем, что в фильме «Заповедник» вы играете рок-музыканта?

- Думаю, что одно спровоцировало другое... Во-первых, я с детства мечтал играть со своей группой. Я и на сцену-то впервые вышел в образе рок-музыканта. Это был актовый зал моей родной 402-й школы Перовского района Москвы, 25 мая 1990 года, когда отмечали последний звонок. Мы решили сделать капустник - показать в нем, кем мы станем через 10 лет, когда нам будет по 26 лет. Тогда казалось, что это очень солидный возраст. Кто-то вообразил себя физиком, кто-то - спортсменом, а я - рок-музыкантом, который только что приехал из гастрольного турне по Америке. Было очень смешно.

Я и в кино пел, и в театре, и рок-музыку любил - Queen, The Rolling Stones... И, конечно, рос на русском роке. Слушал Цоя, «Алису», «Черный кофе», «Арию». Может быть, все это и сыграло роль...

- Работая над «Заповедником», вы общались с кем-то из современных рок-музыкантов?

- Я знаком со Славой Бутусовым, с Юрой Шевчуком. Но я старался не делать ни шарж, ни портрет конкретного человека. Те, кто видел картину, начинают искать прототипы, но это - литературный герой Сергея Донатовича Довлатова, только в фильме его зовут не Борис, а Константин. У Довлатова он был писателем, которого не публиковали, у нас это музыкант, чья музыка не востребована. Герою Довлатова мешало государство, моему герою - капитализм и рыночные отношения.

Сыграл с Агутиным и Гагариной

- У вас в фильме снялись Леонид Агутин и Полина Гагарина...

- Полина - великолепная певица, а еще - замечательная актриса, окончившая Школу-студию МХАТ. Поэтому даже в небольшом эпизоде, играя саму себя, очень убедительна. А Леня просто большой поклонник Довлатова, очень хороший музыкант и очень хороший человек. Только на съемках жаловался: «Я опять играю в кино самого себя. Можно я сыграю кого-нибудь еще?» Я ему объяснял: «Леня, я сам играю рок-музыканта. Зритель должен поверить, что это он крут. Если с ним дружит Агутин - значит, он в этой жизни чего-то стоит».

- Как наследники Довлатова отнеслись к этой картине?

- Они ее видели и написали, что, несмотря на то, что фильм перенесен в настоящее время, удалось сохранить главную тему - любви и семейных отношений.

Режиссером фильма «Заповедник» стала Анна Матисон - жена артиста. Фото: Ксения УГОЛЬНИКОВА

Мужчины, будьте гусарами!

- Как вы себя ощущаете в 45 лет? Приличная все-таки цифра...

- Если тебе интересно жить, ты всегда молод. Бывают и 18-летние старики... Мне говорить про старость в 45 стыдно: я знаю людей, у которых даже в 70 и в 80 глаз горит, впереди - море планов и дел. Если ты еще не остыл от жизни, о возрасте даже говорить не приходится.

- Вы человек непьющий, но часто играете выпивающих персонажей...

- Я не то чтобы жесткий приверженец трезвого образа жизни. Могу себе чуть-чуть позволить. Беда же не в алкоголе, а в его количестве. У меня в спектакле Александр Сергеевич Пушкин произносит фразу: «У нас в России меры не знают», и вот это правда несчастье. Именно количество алкоголя уничтожает твою семью, твое человеческое достоинство и вообще все живое вокруг... Во Франции, Италии или у кавказских народов есть же культура пития - там не допиваются до «белочки» или до тех страшных моментов, когда человек превращается в исчадие ада.

- Одна наша коллега удивлялась, что вы до сих пор живете в Кузьминках, где выросли, - хотя в Москве есть много прекрасных районов в центре.

- Вырос я на улице Косинской. Это у метро «Ждановская» (сейчас - «Выхино». - Ред.). А в Кузьминках я работаю, здесь находится Московский Губернский театр (Сергей - его художественный руководитель. - Ред.), и в этом основной плюс того, чтобы здесь жить. Пока мне здесь удобно. Во всяком случае, пробки в Москве не убавляются... Конечно, существует и метро. Иногда я им пользуюсь.

- А в метро вас узнают?

- Я стараюсь не провоцировать людей. Не все готовы там меня встретить. Надел кепочку или надвинул на глаза шапку - и прекрасно прокатился. Но есть моменты, которые меня напрягают. Аня (супруга. - Ред.) ездила в метро, будучи в положении. Рядом с ней сидели четыре парня - и ни один не уступил место. Меня рядом не было, но и никто другой не сделал им замечания. Что с нашим обществом происходит? У нас сейчас принято обращение «господа», но слово «товарищ» или «гражданин» подходит гораздо лучше: в господ играть как-то не получается. Вот только когда мы были «товарищами», культура была несравнимо выше: как ни относились бы мы к советским временам, тогда вот такая ситуация в метро с беременной была непредставима. Работал рефлекс: увидел пожилого человека или беременную женщину - встал и уступил место. А сейчас мы находимся на стадии страшной деградации. И что с этим делать, я не знаю - только говорить или кричать об этом. Будьте гусарами, офицерами, как угодно - поиграйте в это, молодые люди! Это же приятно - уступить место женщине, приятно в том числе тебе самому...

СПРАВКА «КП»

Сергей БЕЗРУКОВ родился в 1973 году в Москве. Его отец Виталий Безруков - актер театра и кино (впоследствии он несколько раз снялся вместе с сыном, а также написал сценарий к сериалу «Есенин», где тот исполнил главную роль). В 1990 году, после школы, Сергей поступил в Школу-студию МХАТ, учился в мастерской Олега Табакова, после выпуска был принят в труппу его театра «Табакерка». Известность сначала пришла к артисту благодаря программе «Куклы» на НТВ: Сергей говорил там сразу за нескольких политиков, в том числе за Ельцина и Жириновского. Параллельно много играл на сцене, в фильмах и на телевидении; настоящий успех грянул после сериала «Бригада» (2002). Часто играл исторических личностей: Василия Сталина («Московская сага»), Есенина («Есенин»), Пушкина («Пушкин. Последняя дуэль»), генерала Каппеля («Адмирал»), Высоцкого («Высоцкий. Спасибо, что живой»), Бориса Годунова (сериал «Годунов», который вскоре выйдет на канале «Россия»). Также снимался в фильмах «Азазель», «Мастер и Маргарита», «Каникулы строгого режима», «Джентльмены, удачи!», «Ирония судьбы: продолжение». С 2014 года - руководитель Московского Губернского театра. С 2000 по 2015 год был женат на актрисе Ирине Безруковой, с 2016 года женат на режиссере Анне Матисон, с которой работал в фильмах «Млечный путь», «После тебя» и «Заповедник». 4 июля 2016 года у пары родилась дочь Мария.