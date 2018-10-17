«80-е и сексуальность вернулись на подиум»: Оксана Федорова презентовала модную коллекцию

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-17T16:07:22+03:00

Оксана Федорова уже не первый год выпускает свои именные наряды Фото: Мила СТРИЖ

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«Мисс Вселенная», ведущая «Спокойной ночи, малыши», красавица Оксана Федорова уже не первый год выпускает свои именные наряды и презентует их на Неделе моды в Москве. В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia Оксана показала новую коллекцию своего бренда. Дефиле открывал песней оперный артист Дмитрий Галихин. А потом после небольшого светового шоу на подиум под хиты 80-х выплыли модели.

Коллекция получилась дерзкой и сексуальнойФото: Мила СТРИЖ

Кстати, 80-е были не только в музыке, но и в нарядах: широкоплечие пиджаки, яркий макияж с малиновыми тенями, гофрированные локоны.

80-е и сексуальность вернулись на подиумФото: Мила СТРИЖ

Коллекция получилась дерзкой и сексуальной: прозрачные топы, надетые на обнаженные тела моделей, ультракороткие платья и юбки.

Но вместе с тем много вещей, в которых спокойно можно пойти на деловые переговоры.

Оксана сохранила привлекательность и фигуруФото: Мила СТРИЖ

В общем, каждый найдёт себе что-то по вкусу. Даже платье для беременных есть в новой коллекции Федоровой. Мол, даже в этот период женщина должна выглядеть привлекательной и желанной. В финале показа на подиум вышла Оксана Фёдорова. Как всегда, элегантная, красивая. Став мамой двоих детей, Оксана сохранила привлекательность и фигуру. Так что при желании дизайнер и сама могла представить свои наряды на подиуме.