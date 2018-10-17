Эксперт: студентов в Керчи били из турецкого помповика с патронами на волков

СЕГОДНЯ 19:08 2018-10-17T21:23:41+03:00

К массовым жертвам привело не умение вести прицельный огонь, а использование мощных патронов с картечью в замкнутых помещениях [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

Для убийства в керченском колледже 18-летний Владислав Росляков использовал турецкое помповое ружье 12-го калибра марки Hatsan Escort. Он купил для него мощные патроны с картечью на волка. Об этом "КП" сообщили источники в правоохранительных органах.

К массовым жертвам привело использование мощных патронов с картечью

- Такие гладкоствольные ружья стоят в Крыму порядка 15-16 тысяч рублей. Они не самые дешевые: сделаны по итальянской технологии. К помповикам не предусмотрен отделяемый магазин, который можно быстро заменить - для теракта не лучший выбор. Hatsan Escort можно зарядить лишь 8 патронами: один в стволе, еще 7 находятся к контейнере под стволом. Именно потому из такого ружья стрелок не может вести беспрерывный огонь. Прежде чем выстрелить очередные 7 патронов, он будет вынужден потратить на перезарядку оружия от 4 до 10 секунд. Тут многое зависит от стрелковой подготовки. Но скорее всего к массовым жертвам привело не умение студента вести прицельный огонь, а использование мощных патронов с картечью в замкнутых помещениях. То, что студент купил это ружье не для спортивной стрельбы, и не для охоты уже очевидно: он выбрал модель AimGuard, которая имеет вместо приклада пистолетную рукоять и небольшой ствол. Это один из самых короткий помповиков в линейке Hatsan, который предназначен для самообороны. Такой можно незаметно пронести в пакете через охрану, если на входе нет рамки металлоискателя, - пояснил источник в разговоре с корреспондентом "Комсомолки".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673721" frameborder="0"></iframe> Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт... как в Беслане!» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

Турецкое помповое ружье 12-го калибра марки Hatsan Escort

Кстати, именно из такого турецкого ружья убил 16 августа свою тещу и тестя 40-летний житель Гольяново. А 1 марта 42-летний автолюбитель из Санкт-Петербурга расстрелял на парковке из Hatsan Escort двух человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673774" frameborder="0"></iframe> Владислав Росляков. Что известно о керченском стрелке.Студент, расстрелявший 19 человек, три года ходил в колледж со штык-ножом. Все об этом знали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673791" frameborder="0"></iframe> «Пацаны падали и их кровь разлеталась».«Я видела, как пацаны просто падали. И их кровь разлеталась. Это у меня всё перед глазами». От рассказов очевидцев о взрыве в политехническом колледже в Керчи кровь стынет в жилах...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Список пострадавших во время взрыва в колледже в Керчи

18 человек погибли, 50 пострадали (подробнее)

"Теракт, как в Беслане": Директор керченского техникума рассказала о взрыве

Трагедия произошла через 20 минут после ее отъезда [видео]

Взрыв в колледже в Керчи 17 октября: 10 человек погибли, 50 пострадали

В Керченском политехническом колледже произошел взрыв, на месте работают пять бригад скорой [онлайн-трасляция]

Студентка колледжа в Керчи, где произошел взрыв: "Мы выпрыгивали из окон, подруге попал осколок в ногу"

В Керченском политехническом колледже прогремели взрывы (подробнее)

«Крымгазсети»: Колледж в Керчи, в котором произошел взрыв, не был газифицирован

Предприятие не заключало с учебным заведением договор на поставку баллонного сжиженного газа (подробнее)

В Крыму объявили трехдневный траур в связи с терактом в Керчи

Взрыв и стрельба произошли в политехническом колледже 17 октября (подробнее)