2018-10-17T21:23:41+03:00
Взрыв в Керчи

Эксперт: студентов в Керчи били из турецкого помповика с патронами на волков

К массовым жертвам привело не умение вести прицельный огонь, а использование мощных патронов с картечью в замкнутых помещениях [фото, видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Владислав Росляков использовал турецкое помповое ружьеВладислав Росляков использовал турецкое помповое ружье
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Для убийства в керченском колледже 18-летний Владислав Росляков использовал турецкое помповое ружье 12-го калибра марки Hatsan Escort. Он купил для него мощные патроны с картечью на волка. Об этом "КП" сообщили источники в правоохранительных органах.

К массовым жертвам привело использование мощных патронов с картечью

К массовым жертвам привело использование мощных патронов с картечью

- Такие гладкоствольные ружья стоят в Крыму порядка 15-16 тысяч рублей. Они не самые дешевые: сделаны по итальянской технологии. К помповикам не предусмотрен отделяемый магазин, который можно быстро заменить - для теракта не лучший выбор. Hatsan Escort можно зарядить лишь 8 патронами: один в стволе, еще 7 находятся к контейнере под стволом. Именно потому из такого ружья стрелок не может вести беспрерывный огонь. Прежде чем выстрелить очередные 7 патронов, он будет вынужден потратить на перезарядку оружия от 4 до 10 секунд. Тут многое зависит от стрелковой подготовки. Но скорее всего к массовым жертвам привело не умение студента вести прицельный огонь, а использование мощных патронов с картечью в замкнутых помещениях. То, что студент купил это ружье не для спортивной стрельбы, и не для охоты уже очевидно: он выбрал модель AimGuard, которая имеет вместо приклада пистолетную рукоять и небольшой ствол. Это один из самых короткий помповиков в линейке Hatsan, который предназначен для самообороны. Такой можно незаметно пронести в пакете через охрану, если на входе нет рамки металлоискателя, - пояснил источник в разговоре с корреспондентом "Комсомолки".

Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт... как в Беслане!» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

Турецкое помповое ружье 12-го калибра марки Hatsan Escort

Турецкое помповое ружье 12-го калибра марки Hatsan Escort

Кстати, именно из такого турецкого ружья убил 16 августа свою тещу и тестя 40-летний житель Гольяново. А 1 марта 42-летний автолюбитель из Санкт-Петербурга расстрелял на парковке из Hatsan Escort двух человек.

Владислав Росляков. Что известно о керченском стрелке.Студент, расстрелявший 19 человек, три года ходил в колледж со штык-ножом. Все об этом знали.

«Пацаны падали и их кровь разлеталась».«Я видела, как пацаны просто падали. И их кровь разлеталась. Это у меня всё перед глазами». От рассказов очевидцев о взрыве в политехническом колледже в Керчи кровь стынет в жилах...

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