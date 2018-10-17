2018-10-17T20:28:23+03:00
Общество

В России появится первая инклюзивная столярная мастерская

Здесь смогут получить работу люди с ментальными особенностями
Ольга БОРСКАЯ
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"Простые вещи" - это инклюзивная мастерская, которая открылась меньше года назад в Петербурге"Простые вещи" - это инклюзивная мастерская, которая открылась меньше года назад в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Не секрет, что людям с синдромом Дауна и другими особенностями очень тяжело найти себя в "большом мире" - найти профессию, друзей, просто дело, придающее жизни смысл.

Решить эту проблему взялись создатели инклюзивной мастерской «Простые вещи». Меньше года назад в Петербурге появилось место, где взрослые люди с ментальными особенностями могут найти себе дело по душе и приятную компанию для общения.

Здесь ждут и особенных людей, и тех, кто просто готов их поддержать, пообщаться. Опытные мастера готовые каждого научить ремеслу и приобщить к творчеству - в керамической, кулинарной, графической или швейной мастерской.

Сейчас в мастерской занимаются 40 взрослых с особенностями здоровья, своими руками они создают уникальные вещи. По словам руководителя «Простых вещей» Маши Грековой, в основном, это мужчины с ментальными нарушениями, которые хотят развиваться и получать новые трудовые навыки.

Каждый здесь может найти дело по душе Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждый здесь может найти дело по душеФото: Олег ЗОЛОТО

- В последнее время мне немного не по себе, мне звонят мамы особых взрослых, расспрашивают, как к нам попасть, а я вынуждена говорить, что мест нет. Что я обязательно запишу их в таблицу и позвоню, когда что-нибудь изменится. Что мы придумаем еще пару групп и составим расписание. Я смотрю на мастерские каждый день и понимаю, что места там нет ни для кого нового. Что нужно новое место, ещё одно, дополнительное, - рассказала Маша Грекова.

Так постепенно родилась идея новой местерской - столярной. К «Простым вещам» присоединились Андрей и Анна Марсановы, мастера столярного дела, основатели семейной мастерской «Удивительные утки». По их замыслу, новая мастерская даст 10 рабочих мест для людей с разными возможностями, которые смогут изготавливать издели из дерева ручной работы.

Место для новой мастерской уже нашли. Но необходимо приобрести оборудование и сделать ремонт. Средства на это собираются с помощью краудфандинга. Пожертвовать средства просят всех неравнодушных людей.

Кстати, за поддержку проекта можно получить изделия, изговтовленные в мастерских «Простых вещей»: открытки, керамические магниты, посуду, футболки, сертификаты на занятия в мастерских, разделочные доски от будущих педагогов столярной мастерской или «счастливый календарь» с высказываниями о счастье и рисунками особенных художников.

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