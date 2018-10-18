«Импортозамещение - хорошо, а жить стало плохо»: может ли сельское хозяйство в России быть выгодным

СЕГОДНЯ 01:53 2018-10-18T02:22:30+03:00

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«ЕДЫ НАМ ХВАТАЕТ. А СПРАВЕДЛИВОСТИ - НЕТ»

Потапенко: - Еще не зима, но крестьянин уже торжествует. Вице-премьер Гордеев заявлял, что мы всё импортозаместили в сельском хозяйстве. Голода не будет. Василий Александрович, ты что заместил?

Мельниченко: - Да, еды хватает. Справедливости не хватает. Нам как сказали? Как только европейским фермерам и всяким другим перекроем кадык, не дадим им у нас торговать, наш крестьянин моментально разбогатеет. И ему станет хорошо.

Потапенко: - Стало?

Мельниченко: - Стало. Плохо.

Потапенко: - А говорят, хорошо.

Мельниченко: - Импортозамещение - хорошо, а жить стало плохо. Я весной посеял 300 га зерновых, 70 га картошки. А тем временем дизельное топливо на 10 руб. подорожало. А еще в феврале я начал покупать трактор «Кирюшу» («Кировец К-424». - Ред.). Я его покупал 141 день через Рос­агролизинг.

Потапенко: - А чего так сложно?

Мельниченко: - Это самый короткий путь. И на хрена писать нам эти бизнес-планы, если они через шесть месяцев уже неинтересны? Всё дорожает, а закупочные цены те же. Я как в 2009 году продавал зерно по 7 руб., а картошку по 8, так и продаю сейчас. А дизельное топливо за эти годы подорожало в три, а будет уже в 4 раза. Электроэнергия - с 2,20 до 6,50, запчасти в 6 раз.

Василий Мельниченко против революции: у него самый большой дом в деревне - к нему первому придут.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Потапенко: - Клевещешь!

Мельниченко: - Не клевещу! И не жалуюсь. Хватит жаловаться! Давайте скажем о том, что в мае Путин подписал указ о принятии аж 12 нацпроектов. Это стратегическое развитие России до 2024 года, там и демография, но это не к нам.

Потапенко: - Не справитесь?

Мельниченко: - Некогда. У нас другая задача стоит: экспорт сельхозпродукции до $45 млрд. повысить - это раз. Войти в пятерку лучших экономик мира - это два. Побороть бедность хотя бы в два раза. А все бедные живут в селе и в малых городах.

Потапенко: - То есть вас надо половину расстрелять?

Мельниченко: - Нет, там такого не написано… Цели хорошие они поставили. Но забыли впопыхах про сельские территории. Надо модернизировать наш АПК, тогда дадим развитие сельским территориям и достигнем 45 - 50 млрд. экспорта. Никаких проблем. Если Польша и Нидерланды могут, почему Россия не может? А чтобы стать хотя бы пятой экономикой мира, то это надо 13% роста в год. Вот вице-премьер Алексей Гордеев пошел к Путину и говорит: «Владимир Владимирович, а крестьян-то мы и забыли! Надо еще один, 13-й нацпроект». Путин сказал, да, надо. Мы в нашем Федеральном сельсовете (общественное движение, которое возглавляет Мельниченко. - Ред.) это узнали и пошли к Гордееву. Говорим, так и так - у нас уже все готово. Он говорит: хорошо. Быстренько посоветовались с регионами, все сказали, да, конечно. Мы, сельчане, главные заказчики этого национального проекта. И вы, горожане, тоже, хотя у вас бассейны есть и фитнес-залы. Но вы тоже заказчики хорошей еды.

Грозное «клевещешь!» Дмитрия Потапенко выведет на откровенность любого собеседника.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

«КОМБИКОРМА - ВЕЗДЕ АНТИБИОТИКИ»

Мельниченко: - Рабочих мест на селе нет на большинстве территорий начиная от Дальнего Востока. Кстати, «Комсомольская правда» очень хорошо это освещает. В Тверской области я был в Зубцовском районе, потом читаю, «Комсомолка» написала: не то что зарплату крестьянам и рабочим не платят. Перестали платить уже фундаменту всей власти - главам администраций! Которые делают эти выборы хорошие.

Потапенко: - Читаю с новостных лент: «Лидерству России способствовали и низкие цены российской пшеницы. Слабый рубль, хорошие погодные условия…» Слушай, у тебя какие погодные условия?

Мельниченко: - Да они меня замочили, эти погодные условия! Мы первое место не только по пшенице занимаем, наверное, по многим другим. Но мне-то что с этих рекордов? Крестьяне денег не имеют с этого. Цены закупочные власть уронила до нуля. И нас, производителей зерна, загнали в убытки. У нас забрали зерно по 5 - 5,50 руб. всего, а себестоимость от 6 и выше. А потом это зерно быстро продали Египту на 30 - 40% дешевле, чем продают американцы. А то, что у нас осталось, это зерно 255-го сор­та. Мы не производим даже второго класса. Производим четвертый, который на хлеб нельзя. И пятый, который никому не нужен. Вот и весь наш рекорд. Поэтому продаем дешево, в убыток своим крестьянам. Ради понтов. А мне чего с этих понтов?

Потапенко: - По твоим оценкам, что у нас в этом году с урожаем картошки?

Мельниченко: - Картошки много выросло. Но цена не упадет, потому что у нас цены имеют политическую подоплеку, а не экономическую. У нас нет возможности развить настоящее крестьянство. Дать не продовольственную безопасность, а безопасность продовольствия. Мы же должны производить вам не напичканную антибиотиками продукцию, а нормальную. Но как ты будешь ее производить? Комбикорма - везде антибиотики. Один грамм пенициллина, тетрациклина добавляет 20 - 30% роста любой птичке, свинье. Каждый предприниматель будет колоть и колоть.

«ВСЕ ДОТАЦИИ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ИДУТ НА СОДЕРЖАНИЕ ЧИНОВНИКОВ»

Потапенко: - Говорят, что выделяются колоссальные деньги на поддержку сельского хозяйства. А кому это все перепадает?

Мельниченко: - Где-то 80 - 90% получают около 20 - 30 семей России - крупнейшие агрохолдинги России. Они все дотации забирают. У нас много помощников сельскому хозяйству и развитию территорий. Минэкономразвития имеет деньги на агротехнопарки. Госкорпорация МСП (Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. - Ред.), которая учит нас жить. Это Минсельхоз. Россельхозбанк получает деньги, Росагролизинг. Но мы ничего не имеем. Потому что у каждого свой бюджет, свои шесть этажей сотрудников. И вся эта дотация идет на зарплату, на содержание чиновников. И получается, чтобы распределить какие-то 8 млн. руб. на один сельхозкооператив, мы держим целый отдел сотрудников при зарплате 70 - 80 тыс.

Я не жалуюсь. У нас на селе все есть. Перспективы нет. Всего 20 лет назад в сельском поселении, где я живу, было 6400 человек. Сейчас - 3075. Мы вымираем, а молодежь уезжает. Так ведь скоро никого не останется. Мне говорят, революцию делай. Тоже нельзя. Ведь у меня самый большой дом в деревне - ко мне же первому придут.

Все говорят, что мы самая богатая ресурсами страна. Но пойдите это расскажите в Тверской области тем, кто не получают шесть месяцев зарплату. Расскажите пенсионерам. У нас всегда по остаточному принципу шло развитие села. Был золотой период 70-х годов, когда объявили продовольственную программу, кинули деньги, построили приличные гаражи. И впервые крестьяне ушли под крышу с техникой ремонтироваться, потому что жили-то в полях. И вот опять - чего мы все на одном месте топчемся? Или давайте наймем хорошего ветеринара, чтобы он усыпил и мы не мучились.

Потапенко: - Вот ты ратуешь за мелкотоварное производство. Может, не нужно оно? Оставить крупным агрохолдингам.

Мельниченко: - А чего тогда Финляндия не идет по этому пути? Польша? Канада, США? Все страны, которые строили сельские кооперации, шли от создания государственного банка развития территорий. Банк развивал территории. Ему ставили такую задачу и говорили, что к такому-то числу надо создать кооперацию, фермерство, то-то и то-то. Сделаешь - орден. Не сделаешь - расстрел. Ну примерно так... И все у них получилось. У нас такого банка нет.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов:

- У нас нормальное зерно. Главный показатель, по которому оценивают зерно, - это содержание белка. У нас оно 12,5% - это очень высокий протеин. Наше зерно более качественное, чем в США, лучше, чем во Франции, и значительно лучше, чем на Украине, - это наши основные конкуренты. Разговоры о том, что продаем на экспорт по демпинговой цене, тоже странно слышать. Продаем по той цене, по которой покупают. Мы же на товарном рынке.