После развода Ирина Абрамович чаще бывает в храмах, чем на светских тусовках

СЕГОДНЯ 02:01 2018-10-18T02:02:20+03:00

Развод между Ириной и Романом Абрамовичами был признан одним из самых цивилизованных среди богатых и знаменитых. Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Бывшая супруга Романа Абрамовича дала первое интервью за 11 лет, которые прошли после их расставания

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Развод между Ириной и Романом Абрамовичами был признан одним из самых цивилизованных среди богатых и знаменитых. Никакой публичной дележки накоплений и детей, никаких интервью с рассказами о проблемах в семье. За эти годы Роман Аркадьевич обрел новую семью с галеристкой Дарьей Жуковой, а затем снова стал холостяком. А Ирина почти пропала со светского небосклона. Журнал Tatler сумел поговорить с бывшей героиней своей светской хроники. С разрешения журнала «Комсомолка» публикует отрывки из разговора с экс-супругой одного из самых богатых россиян.

О том, почему решила выпасть из тусовки

- Не могу согласиться с тем, что мой образ жизни закрытый. Да, в ней немного светского блеска, но света в ней немало. И этот свет рождается от общения в семье, встреч с друзьями, частых поездок по миру, знакомства с людьми разных культур и мировоззрений. Может быть, меня нечасто встретишь на светских мероприятиях, но часто мы можем видеться в храме, на выставке, в музее, театре. Мой дом всегда открыт для друзей, домашние посиделки я предпочитаю застольям в ресторане.

О том, что важно

- Общение с Богом, детьми, близкими друзьями. Мне неизменно интересно все, что происходит в мире культуры. Я также собираю византийские и русские иконы.

Ирина Абрамович нечасто выходит в свет, но гастроли Большого театра не пропускает. Фото: Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images

О детях

- О своих детях я всегда говорю: «Это моя радость!» Старшая, Анна (26), оканчивает Колумбийский университет по специальности «философия». Аркадий (25) работает, у него успешный бизнес. София (21) окончила Royal Holloway University и продолжает интенсивно заниматься спортом, участвует в соревнованиях по конкуру. Арина (16) оканчивает колледж и планирует поступать на факультет зоологии в Австралии. Илья (16) учится в одной из школ Лондона. Детям мы стараемся прививать доброту, сострадание, трудолюбие.

О благотворительности

- Есть такое выражение: мы состоим из того, что едим. Это так лишь отчасти. Мы состоим также из того, во что верим. Согласитесь, вера помогает не только преодолевать разные трудности, она, и это самое главное, помогает в любых обстоятельствах остаться настоящим человеком. В храме (Ирина поддерживает московский храм Священномученика Антипы в Колымажном переулке. - Ред.) я встретила много удивительных людей с совершенно разными взглядами на жизнь, профессиями, но одинаково крепкой верой. Это одна большая дружная, сплоченная семья, дом, где всегда царит радость и любовь.