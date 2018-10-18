2018-10-18T21:56:58+03:00
Экономика

Россия наконец избавилась от гособлигаций США

С начала года вложения сократились почти в десять раз [инфографика]
Евгений БЕЛЯКОВ
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Американцы не ожидали, что РФ так резко избавится от их ценных бумаг.Американцы не ожидали, что РФ так резко избавится от их ценных бумаг.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Произошло то, о чем давно просили правительство многие эксперты. Центробанк практически полностью избавился от американских ценных бумаг. С начала года их объем в наших резервах снизился со $100 до $14 млрд. И ЦБ продолжает гособлигации Штатов постепенно продавать.

Процесс напрямую связан с санкциями Запада. После их ужесточения российские власти решили подстраховаться и на всякий случай вывести все деньги. Печальный опыт в мировой экономике уже был. Санкции против Ирана включали в себя заморозку резервов этой страны, размещенных в гособлигациях США. Поэтому надеяться на здравый смысл в глобальной политике - значит рисковать суммой денег, сопоставимой с половиной федерального бюджета страны.

Демарш России, по всей видимости, удивил американцев. Они не ожидали, что мы так резко избавимся от их ценных бумаг. Причем у этого шага могут быть далеко идущие последствия для самих Штатов. Аналитики в США всерьез опасаются, что дело может принять худой оборот. Из-за развязанных Трампом торговых войн Америка теряет все больше партнеров. По примеру России от гособлигаций США стали избавляться Турция и даже давний союзник Штатов - Япония.

Как мы сокращали вложения в американский госдолг Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Как мы сокращали вложения в американский госдолгФото: Алексей СТЕФАНОВ

Но самая большая проблема возникнет, когда к этому процессу подключится Китай. Он главный держатель американских гособлигаций - на сумму $1,2 трлн. Это в 10 раз больше, чем было у России. Если Поднебесная начнет переводить свою заначку в другие ценные бумаги, Штатам мало не покажется. А повод для большой обиды есть - новые пошлины, введенные американцами против китайской продукции, стоили Пекину нескольких десятков миллиардов долларов.

Сейчас общий госдолг США составляет $21,6 трлн. Долги американцы уже много лет отдают только за счет выпуска новых ценных бумаг. Если их перестанут покупать, то у США останется лишь один пусть - повысить проценты по ним. Но при таком объеме долга - это прямой путь к скорому дефолту. Если что, мы Трампа не раз предупреждали: санкции - обоюдоострая штука.

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