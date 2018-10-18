Татьяна Навка показала, как проводит время с 4-летней дочкой

СЕГОДНЯ 16:37 2018-10-18T16:40:58+03:00

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В театре на Малой Бронной состоялась премьера благотворительного детского спектакля «СтихоВаренье 2.0». В нем сыграли звездные друзья фонда БФ «Галчонок» (им руководит актриса Юлия Пересильд) — известные актеры театра и кино. Среди гостей, посетивших мероприятие, были олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка с 4-летней дочерью Надей, актер Андрей Бурковский с семьей и многие другие. Татьяна Навка познакомила дочь с актрисой Юлией Пересильд. Общение с аниматорами, которые развлекали детей в фойе, девочке тоже понравилось.

— Я воспитываю ребенка на советских мультфильмах из своего детства. В них много добра, юмора, позитива. Ставлю Наде сказки и стихи Пушкина. И любимые мультфильмы — «Бременские музыканты», «Простоквашино», «Винни-Пух». Многие родители считают, что надо показывать детям современные мультфильмы. Я не спорю, но не стоит забывать и о том, на чем мы выросли, — рассказывает о воспитании дочки «КП» Татьяна Навка.

Олимпийская чемпионка признается, что, несмотря на юный возраст, ее дочь Надя уже учит иностранные языки

Олимпийская чемпионка признается, что, несмотря на юный возраст, ее дочь Надя уже учит иностранные языки.

— Все занятия проходят в игровой форме, — рассказала радио «Комсомольская правда» Татьяна Навка. — Надя не сидит за партой и пока что не выводит иероглифы. Она со своей няней-китаянкой бегает, прыгает, в прятки играет. Обычные детские шалости, только на китайском языке. Самое главное, чтобы ребенок получал от такой игры удовольствие и у него был установлен контакт с преподавателем.