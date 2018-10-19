Гидрофильные полимеры устроят революцию в производстве презервативов

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-19T14:35:09+03:00

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У презервативов полно достоинств. Но есть и недостаток — они нуждаются в смазке. По вполне понятным причинам. Конечно, нынешняя продукция не то, что прежняя — обсыпанные тальком изделия №2, как их называли в СССР. Современные производители смазывают свою продукцию - кто гелями, кто силиконом, кто маслами. Но безупречно скользкими презервативы не становятся. К тому же смазки может не хватить, если половой акт затянется.

Похоже, что проблему удалось решить группе американских химиков из Бостонского университета (Boston University), ведомых Бенджамином Купером (Benjamin Cooper). О чем они сообщили в журнале Royal Society Open Science.

Ученые разработали особое покрытие, нанесли его на латексные презервативы, которые незамедлительно испытали — посредством специальных механизмов и добровольцев. В результате выяснилось, что коэффициент трения у презервативов с новым покрытием меньше, чем у традиционных. Более того, они остаются такими же скользкими, как и в начале, по крайней мере 1000 секунд — столько длились испытания.

Эффект создают так называемые гидрофильные полимеры (HEA/BP/PVP) - вещества, которые становятся скользкими, контактируя с влажными поверхностями. Наносят полимеры в процессе производство презервативов, «закрепляя» их на внешней оболочке посредством ультрафиолета.

Презервативы с новым покрытием еще и более гладкие.

Добровольцам новинка понравилась. Большинство — 85 процентов - заверили, что презервативы с покрытием HEA/BP/PVP самые скользкие из всех, с которыми им доводилось иметь дело. И почти три четверти опрошенных остановили бы свой выбор именно на таких.

Осталось дождаться того момента, когда высоконаучные средства так называемой барьерной контрацепции появятся на кассах супермаркетов.