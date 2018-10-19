2018-10-19T14:35:09+03:00
Наука

Гидрофильные полимеры устроят революцию в производстве презервативов

Ученые придумали, как сделать самые популярные контрацептивы невероятно скользкими
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Традиционные смазки станут скоро пережитком прошлого.Традиционные смазки станут скоро пережитком прошлого.
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У презервативов полно достоинств. Но есть и недостаток — они нуждаются в смазке. По вполне понятным причинам. Конечно, нынешняя продукция не то, что прежняя — обсыпанные тальком изделия №2, как их называли в СССР. Современные производители смазывают свою продукцию - кто гелями, кто силиконом, кто маслами. Но безупречно скользкими презервативы не становятся. К тому же смазки может не хватить, если половой акт затянется.

Похоже, что проблему удалось решить группе американских химиков из Бостонского университета (Boston University), ведомых Бенджамином Купером (Benjamin Cooper). О чем они сообщили в журнале Royal Society Open Science.

Ученые разработали особое покрытие, нанесли его на латексные презервативы, которые незамедлительно испытали — посредством специальных механизмов и добровольцев. В результате выяснилось, что коэффициент трения у презервативов с новым покрытием меньше, чем у традиционных. Более того, они остаются такими же скользкими, как и в начале, по крайней мере 1000 секунд — столько длились испытания.

Эффект создают так называемые гидрофильные полимеры (HEA/BP/PVP) - вещества, которые становятся скользкими, контактируя с влажными поверхностями. Наносят полимеры в процессе производство презервативов, «закрепляя» их на внешней оболочке посредством ультрафиолета.

Презервативы с новым покрытием еще и более гладкие.

Презервативы с новым покрытием еще и более гладкие.

Добровольцам новинка понравилась. Большинство — 85 процентов - заверили, что презервативы с покрытием HEA/BP/PVP самые скользкие из всех, с которыми им доводилось иметь дело. И почти три четверти опрошенных остановили бы свой выбор именно на таких.

Осталось дождаться того момента, когда высоконаучные средства так называемой барьерной контрацепции появятся на кассах супермаркетов.

Испытатели новинки оценили ее.

Испытатели новинки оценили ее.

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