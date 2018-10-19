«Моя красивая девочка»: Шарлиз Терон публично назвала дочкой сына, который любит носить платья

СЕГОДНЯ 21:00 2018-10-19T22:44:45+03:00

Шарлиз недавно отметила день рождения сына в Диснейленде: Джексон был одет в платьице, на голове красовался огромный бант. Фото: EAST NEWS

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Малыша по имени Джексон голливудская звезда Шарлиз Терон усыновила в 2012 году в ЮАР. Актриса родилась и выросла в этой стране, поэтому сознательно решила взять на воспитание темнокожего малыша. Сегодня Джексону шесть лет, и он уже давно не выглядит как мальчик: наследник звезды обожает носить девчачьи платьица и бантики. Шарлиз всячески поощряет его любовь к женскому гардеробу. Более того, на днях Терон впервые назвала Джексона «красивой девочкой», видимо, окончательно решив, что он не сын, а дочь. К слову, актриса воспитывает еще одного приемного ребенка — трехлетнюю девочку Августу. Но у нее, в отличие от брата, с гендерным самоопределением все в порядке.

Заявление Шарлиз, сделанное ею американскому изданию журнала «ELLE», уже наделало много шума. В интервью актриса мимоходом упомянула, что у нее две дочери.

- Я смотрю на двух моих красивых девочек и мне, как и любой другой матери, хочется защитить их. Всякий раз, когда кто-то говорит о них плохо, я буквально становлюсь сумасшедшей. Мне хочется уберечь их от обидчиков, - рассказала Терон.

Носить платья Джексон начал два года назад.Фото: EAST NEWS

«Простите, а разве у нее не дочка и сын?», «Зачем она позволяет Джексону одеваться в платья? Она калечит его психику!» - пишут читатели издания в комментариях. Впрочем, есть и те, кто считает, что Шарлиз поступает разумно, предоставляя малышу самому сделать выбор кто он — мальчик или девочка. Но таких, признаться, меньшинство.

В гардеробе Джексона — целый набор платьев, босоножек, сумочек и прочих девчачьих аксессуаров. Паренек предпочитает воздушные юбки, похожие на балетные пачки, наряды в стиле диснеевских принцесс и вещи всех оттенков розового. Терон часто заплетает сыну косички и позволяет ему пользоваться помадой. В платьях мальчик ходит на занятия в школу, гуляет на улице с мамой и с сестренкой. А недавно Шарлиз устроила сыну праздник в честь его дня рождения — все семейство отправилось в Диснейленд. Разумеется, Джексон был в наряде Минни-маус и с большим розовым бантом на голове.

Носить платья Джексон начал два года назад. До этого он одевался как мальчик и посещал школу восточных единоборств. Но теперь он забросил борьбу и увлекается рисованием и рукоделием.

Сын Шарлиз очень любит розовый цвет.Фото: EAST NEWS

Поклонники Шарлиз Терон уже бьют тревогу: неизвестно, что дальше вырастет из мальчика с таким воспитанием. «Что это за мать?» - возмущаются многие в соцсетях.

- Какой мамой надо быть, чтобы поощрять подобное! - приводит нью-йоркское издание Page Six слова китиков. - Зачем нужно было усыновлять темнокожего мальчика и затем поощрять его деградацию?