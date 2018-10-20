Избиение ксендзов

СЕГОДНЯ 01:14 2018-10-20T01:15:04+03:00

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Современному польскому кино, к сожалению, далеко до того малоправдоподобного сейчас состояния, когда оно было одним из главных в Европе, когда одновременно работали Вайда, Кишловский и, пусть и за рубежом, Поланский и Сколимовский. Совсем свежее польское кино - такое, как показанный в главном конкурсе Варшавского фестиваля фильм «7 эмоций» Марека Котерского, - способно, к сожалению, вызвать лишь одну эмоцию - уныние. Главный и единственный формальный прием, растянутый на двухчасовой фильм, хотя от него устаешь на пятой минуте, - взрослые и пожилые актеры играют в нем маленьких детей. Со всеми сопутствующими ужимками. Таким образом нам демонстрируют, как главный герой возвращается в детство, чтобы с психологической точки зрения разобраться со своими сегодняшними проблемами.

Фильм «7 эмоций» показали в главном конкурсе Варшавского фестиваляФото: кадр из фильма

Далеко до шедевра и самому кассовому польскому фильма этого года, «Клир» Войцеха Смаржовского, но по крайней мере ясно, зачем он снят и почему вызывает такой интерес у польского зрителя. Фильм, как может, переплетает истории трех краковских священников, однокашников по семинарии - все они, как на подбор, не только далеки от высоких моральных требований, возлагаемых на них саном, даже назвать их просто хорошими христианами язык не повернется.

Престарелого архиепископа шантажируют секс-пленкой, на которой он предстает в облике свиньи

Один, алкоголик, вопреки целибату, сожительствует с женщиной, требует от нее сделать аборт, берет взятки с прихожан и, кажется, ненароком кого-то задавил, но, разумеется, скрылся с места преступления. Другой, кажется, пользуется незавидным положением прислуживающего у него в церкви мальчика из неблагополучной семьи. Третий мечтает о переводе в Ватикан и ни перед чем не останавливается на своем пути: шантаж, подкуп - для такой благой цели все средства хороши.

Слоган фильма "Ничто человеческое им не чуждо"Фото: кадр из фильма

Каждый из священников, конечно, прошел школу унижения и сексуального насилия в своем католическом детстве, поэтому чего от них еще можно ждать? Разорвать этот порочный круг можно (?) только жертвоприношением, каковое и совершает в финале один из героев, у которого все же взыграла совесть. Смаржовский подходит к актуальной теме со всей прямотой дровосека, из-под его топора только щепки летят. Он не брезгует самыми дешевыми сюжетными ходами (престарелого архиепископа шантажируют секс-пленкой, на которой он предстает в облике свиньи), а в одном из флэшбеков возникает «прогрессивный» священник, стоящий в первых рядах движения «Солидарность», но и про него мы знаем, что он педофил. Возможно, ксендзы так задолбали польское общество (варшавская молодежь, как и везде, совершенно не религиозна), что более «деликатный» подход сегодня здесь никто не оценит, и новый Кишловский с его экзистенциальными сложностями никому сейчас просто не нужен.