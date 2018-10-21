«Три волосины»: Анастасия Волочкова похвасталась новой стрижкой

СЕГОДНЯ 16:45 2018-10-21T16:58:23+03:00

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Как и многие звезды, Анастасия Волочкова долго наращивала волосы. В итоге собственная шевелюра балерины пришла в плачевный вид. Анастасия решила раз и навсегда избавиться от длинных искусственных локонов и отрастить свои собственные. Волочкова отправилась в салон и сделала короткую стрижку: теперь волосы Насти не доходят даже до плеч. Новой стрижкой артистка похвасталась в Инстаграме.

- Я даже не думала, что из моих оставшихся после наращивания трех волосин можно что-то придумать и придать им цвет, - призналась балерина в видеоролике. – Но просто надо было попасть в руки мастера.

Подписчики Волочковой единодушно отметили, что новая стрижка ее молодит: Анастасия словно скинула десять лет. «Здорово, очень задорно», «Настенька, вы сразу посвежели, вам очень идет», - «Похудела, постриглась - минус десять лет долой, однозначно», - пишут фолловеры в комментариях к видео.

Новой стрижкой артистка похвасталась в Инстаграме.

Анастасия действительно за последнее время сильно постройнела. Особенно это заметно по одной из недавних фотографий, появившихся в микроблоге балерины. Волочкова позирует в собственной ванной комнате в черном боди, подчеркнувшем ее похудевшую фигуру и длинные ноги. Как заметили внимательные поклонники, комбидресс на Насте был практически прозрачным, и сквозь него отлично просматривался бюст звезды.

Сейчас Анастасия занята серьезным делом: балерина решила написать книгу. Когда новая автобиография балерины увидит свет, пока непонятно – проект еще в начальной стадии. Над своим новым литературным трудом Волочкова работает вместе с помощницей.

- Сегодня мы с Ладой Акимовой начали! Работаем над моей новой книгой! В домашней обстановке такой процесс идет более продуктивно, - рассказала Анастасия на днях в Инстаграме.

В 2009 году Волочкова уже написала одно биографическое произведение. Ее книга под названием «История русской балерины» тогда наделала много шума. В книге Волочкова рассказывает о годах учебы в балетной академии, знаменитой «Вагановке», а также годах работы в Мариинском и Большом театрах. Поклонники гадают, появятся ли в новой автобиографии Волочковой подробности ее ее громких романов с состоятельными мужчинами, например с Сулейманом Керимовым и с Игорем Вдовиным, или же книга вновь будет посвящена русскому балету.