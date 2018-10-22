Репортаж из Сирии: бронированные авто для дипломатов, тоннели боевиков и торговый мост с Крымом

СЕГОДНЯ 01:25 2018-10-22T01:29:57+03:00

"КП" посмотрела, как сейчас живет Дамаск, и узнала, что задумали два международных "изгоя" [видео]

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"ПОСМОТРЕТЬ ШПИЛИ В ДАМАСКЕ"

- С какой целью летите в Дамаск? - подруливает к нам ночью в аэропорту одна знакомая коммунистка, бывшая депутат Госдумы.

- Террористов вычислять, шпили смотреть. А вы? - ухмыляются в ответ мои попутчики - достающие сильных мира сего по обе стороны Атлантики пранкеры Вован и Лексус (в миру Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).

- Не поверите - на международный кинофестиваль в Дамаске! Вы просто обязаны прийти на эту светскую тусовку - все будет проходить в школе детей-мучеников!

Вечерами сирийцы играют в нардыФото: Елена ЧИНКОВА

Вслух сетуем, что собрались в Сирию без смокингов и вечерних платьев, а про себя думаем, что же там за дорожка в таком месте и в такие времена - красная или, может, кровавая?

- Кстати, о депутатах-коммунистках. Вере Ганзе, пожаловавшейся на нехватку зарплаты, я собрал больше 6000 рублей. А вот Мамаеву с Кокориным пожертвовали пока всего 2 рубля, - докладывает нам Лексус уже в самолете. Связанный с ним благотворительный фонд "Человечек" сначала объявил сбор средств в помощь коммунистке, а следом и футболистам-драчунам - на сухари.

Особенности сирийской парковкиФото: Елена ЧИНКОВА

Ночной рейсовый самолет "Сирийских авиалиний" забит под завязку. Примечательно, что билеты в интернете на него не купить - их берут в кассе в одной конкретной точке в Москве. Публика в салоне разношерстная: сирийцы, крепкие русские с большими рюкзаками, похожие на военных (эти смеются, что едут в экспедицию), женщин и детей почти нет.

Почти параллельно с нами из Симферополя в Дамаск впервые прямым международным рейсом вылетает другой самолет - с главой Крыма Сергеем Аксеновым на борту. Власти российского полуострова этой весной принимали на Ялтинском международном экономическом форуме большую сирийскую делегацию, запланировали множество контрактов и теперь отправились в САР с ответным визитом.

Сад закрытого на реставрацию Национального музея ДамаскаФото: Елена ЧИНКОВА

Первое, что бросается по прилету в глаза, - мрачные и просто черные полуразрушенные здания с огромным количеством портретов Башара Асада, преимущественно в военной форме, и абсолютно хаотично ездящие автомобили. Многие из них побиты. Видимо, еще и потому, что парковаться здесь почему-то любят исключительно впритык, без какого-либо зазора. Наши дипломаты передвигаются на бронированных иномарках весом порядка 7 тонн. Говорят, что каждые 1500 км приходится менять колодки - горят. А еще здесь курят все и везде, и жалобы некурящих просто тонут в дыме. Иногда слышны нехилые взрывы. Сирийцы успокаивают, что это уничтожают оставшиеся от боевиков тоннели.

А наша первая же самовольная прогулка заканчивается под конвоем хмурых и не говорящих по-английски военных с автоматами. В следующий раз мы уже умнее и сворачиваем в противоположную от заборов с колючей проволокой и мешками сторону и доходим до Национального музея Дамаска. К сожалению, он закрыт на реставрацию, но нам продают билеты в его живописный садик с античными скульптурами и цветниками. В целом, город живет вполне обычной мирной жизнью - шумят базары, вещают в громкоговорители муэдзины, на детских площадках отдыхают мамы и резвятся дети. О семилетней войне напоминают пустые торговые центры с ушедшими из Сирии брендами. А о помощи в ней России - перламутровые шкатулки на прилавках с нашим триколором и надписью по-русски: "Спасибо, Россия!". Жители встречают доброжелательно, ненавязчиво, но с огромным любопытством. Чувствуется, что туристов здесь не видели давно. И хочется думать, что еще увидят.

Живописный садик с античными скульптурами и цветниками у Национального музея ДамаскаФото: Елена ЧИНКОВА

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛСЯ АСАД С КРЫМОМ

- Многие смеются, что это за дни Крыма в Сирии? Что смогут сделать санкционные Аксенов и Асад вместе? - спрашиваю главу Крыма перед его встречей с сирийским лидером.

- Многие и в 2014 году смеялись. В феврале и в марте хихикали: да что вы делаете? Ну и дохихикались! - отрезает он. - Мы давно научились свои минусы обращать в преимущества. Воли хватает, что у россиян, что у сирийцев. Для крымских предприятий это возможность расширить рынки сбыта. Это не пустой визит, мы приехали с конкретными предложениями. Получить какие-то политические дивиденды и помелькать в СМИ - такой цели нет. Рассчитываю на конкретные контракты. Да, мы - максимально санкционные регионы, поэтому, когда отладим механизм сотрудничества и поймем, что никто на него повлиять не сможет, озвучим наши планы в публичном поле.

Крымчане дарят Асаду "вежливого человека" из бронзы. Фото: Дарья Самсонова/пресс-служба главы Крыма

К сожалению, протокол Асада крайне суров и в резиденцию почти никого не пропустил. Гости вручили президенту мини-копию "вежливого человека", увековеченного в бронзе в Симферополе, и пригласили будущей весной в Крым на V Ялтинский международный экономический форум.

- Российские военные помогают сирийским войскам очистить страну от боевиков, поэтому наш подарок символичен. Асад ответил, что если к этому времени разберется с Идлибом, где засели остатки боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ. - Ред.), то обязательно приедет, - рассказал потом сопредседатель "Деловой России", председатель правления Фонда "Ялтинский международный экономический форум" Андрей Назаров.

В Крыму, кстати, уже успели побывать дети Асада - прошлым летом они отдыхали в "Артеке" и наблюдали за стройкой Крымского моста. Что касается его жены Асмы, то местные рассказывают, что первая леди сейчас ходит после химиотерапии в платке и борется с раком вполне успешно.

Шкатулка с благодарностью РоссииФото: Елена ЧИНКОВА

За два дня плотного общения крымчане и сирийцы договорились наладить прямое авиасообщение, перевозчиком будет либо сирийская, либо специально созданная крымская авикомпания. В планах создать совместную туристическую, а также судоходную компанию, чтобы работала линия между Латакией и Тартусом и крымскими портами. Появится и совместный торговый дом, который предложили зарегистрировать в свободной экономической зоне в Крыму. Крымские предприятия готовы поставлять сварочное оборудование, пластиковые трубы, рельсы, зерно, муку. Взамен закупать цитрусовые, фосфатную руду, швейную продукцию.

- Наши порты - самая ближайшая дверь, в которую может идти грузопоток, и она свободна. А свободная экономическая зона дает большие преференции, - нахваливал министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта.

Внутри сирийского парламентаФото: Елена ЧИНКОВА

- Мы можем использовать крымские корабли, которые привозят пшеницу, чтобы они возвращались назад уже с овощами и фруктами, - рассуждал министр транспорта Сирии Али Хаммуд и попутно поздравлял крымчан с "великим мостом".

- Российский бизнес хотел бы строить отношения с Сирией, - вторил Андрей Назаров. - Надеемся, что за несколько лет торговый оборот между нашими странами выйдет на довоенный уровень. Но уже за год-два по тем направлениям, которые мы обсуждаем, планируем выйти на ежегодный оборот не менее одного миллиарда долларов.

Глава Крыма Сергей Аксенов с пранкерами Вованом и Лексусом и спецкором "КП" Еленой Чинковой в Дамаске. Фото: Дарья Самсонова/пресс-служба главы Крыма

К слову, в 2017 году товарооборот между Россией и Сирией составил порядка 380 миллионов долларов. А за 8 месяцев этого года - 276 миллионов долларов.

Не желая оставлять Крым больше, чем на два дня, подписавший меморандум о сотрудничестве Аксенов спустя сутки улетел домой. Как чувствовал... На следующее утро в Керчи случилась страшная бойня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674323" frameborder="0"></iframe> Крымчане встретились с руководством Сирии.Елена ЧИНКОВА

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА БОГОРОДИЦЫ И БРОНЗОВЫЙ ХРИСТОС

А журналистам сирийцы решили показать, чем могут привлечь российского туриста. Высоко в горах, неподалеку от Дамаска, находится построенный 1550 лет назад уникальный женский Сайднайский монастырь. Игиловцы* шуровали рядом, но ни один снаряд сюда не долетел. Настоятельница уверяет, что их защитила сама Божия Матерь.

Статуя Богородицы на въезде в город Сейдная. Фото: Владимир Кузнецов

По преданию, римский император Юстиниан во время войны с персами увидел в этих местах газель. И когда уже был готов пустить в нее стрелу, она превратилась в Богородицу, повелевшую возвести на этом месте монастырь. Этот оплот православия в Сирии до войны посещало большое число паломников, не иссякает поток и в последние годы. В первую очередь, за счет россиян. Главная святыня обители - чудотворная Сайднайская икона Божией Матери, написанная евангелистом Лукой. Образ хранится в серебряном ларце в нише за решеткой, фотографировать его не разрешается. Монахини попросят вас разуться, предложат традиционный кофе с кардамоном в фарфоровых чашечках и повяжут на запястье белую ниточку, предлагая загадать желание. Носить ее придется до исполнения оного.

Панорамы христианского городаФото: Елена ЧИНКОВА

Есть в городе Сейдная и огромная статуя Иисуса Христа, стоящая на высоте 2100 метров над уровнем моря. 32-метровую бронзовую скульптуру на горе Херувимов, похожую на всем известную в Рио-де-Жанейро, предложил поставить российский бизнесмен Юрий Гаврилов. Проект поддержали сирийцы и руководство России. Отливали композицию под названием "Я пришел спасти мир" в Армении. Установили ее 14 октября 2013 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. И воюющие стороны даже прекратили по такому случаю боевые действия. Но в 2015 году 400 боевиков "Джебхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ. - Ред.) закидали расположенный у ее подножия монастырь ракетами и вошли в него. Через пару дней правительственная армия вместе с местными жителями освободила территорию, а многочисленные осколки и разрушенные ступени постамента до сих пор напоминают о тех кровавых днях.

Высота статуи Христа в Сирии - 32 метра. Это на 6 метров ниже, чем в Рио. Фото: Владимир Кузнецов

КАК ФИЛАРЕТ БЛУДНИЦАМ "ЗВОНИЛ"

- А ведь Филарет даже не чурался пообщаться на сцене "Евровидения" с бородатой Кончитой Вурст в обмен на Софийский собор, - напоминают мне пранкеры о своем розыгрыше беспринципного лидера украинских раскольников, читая в наш последний вечер в Сирии последние новости из Украины. В ответ на снятие Константинополем вопреки канонам с него анафемы и отмены указа XVII века о передаче Москве Киевской митрополии РПЦ тогда как раз объявила о разрыве отношений с Фанаром. "Яндекс" и "Гугл" здесь, к слову, фактически не открываются из-за "подозрительного места и трафика". Даже адрес школы детей-мучеников не найти! Так что остались мы без красной дорожки.

Оказывается, не так давно Вован и Лексус сделали нарезку из своей старой беседы с Филаретом от лица лидера карательного батальона "Донбасс" Семенченко и стали звонить девушкам легкого поведения. А все потому, что в том разговоре предводитель "Киевского патриархата" вздумал ругать блудниц и призывать их побивать камнями.

Пранкер Вован нашел ракурс для селфи. Из архива Владимира Кузнецова

- Ошалел, старый пень? Это тебе надо...оторвать! - ругались бабочки, услыхав в трубке наезды Филарета.

- Когда мы с вами встретимся? Будете вместе со мной в раю, - настаивал тот.

Чумовая запись так и осталась у ребят "в столе" из-за уж слишком неприличной реакции блудниц.

Кстати, свой шпиль в Дамаске эти туристы все-таки нашли, на площади с красноречивым названием "Аль-Джихад", а заодно изучили рынок сирийских сим-карт. Впереди снова что-то громкое.

ВОЙНА ПОЧТИ ЗАКОНЧЕНА

- Меня зовут Амир, в переводе "принц", - представляется нам работник фотоателье и учащийся на стоматолога улыбчивый паренек.

К нему мы забрели в поисках футболок с Асадом. Странно, что в стране президентских билбордов нет в продаже ни одной президентской футболки. Амир моделирует и выдает желаемую продукцию за полчаса. Взахлеб рассказывает, как ему нравится есть борщ с нашими военнослужащими в одном дамасском клубе и как он собирается продолжить обучение в России. Напоследок ведет в винную лавочку, предлагая купить в Москву запломбированную бутылку "Арака". Причем закрыта она настолько мудрено (на ключ!), что тамошний продавец уговаривает снять видеоинструктаж по вскрытию, чтобы несчастные русские не били потом в отчаянии недоступную тару.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674324" frameborder="0"></iframe> Как открыть бутылку арака в Сирии.Елена ЧИНКОВА

- Война уже все, остался максимум год. А ведь террористы стояли в 40 км от Дамаска, когда Путин объявил о начале операции в Сирии, - рассказывает на прощание еще один наш новый знакомый, помогающий российским военным и журналистам на передовой и пожелавший остаться анонимом. На его глазах убили нескольких из них во время освобождения Пальмиры. Сам он тогда отлетел на несколько десятков метров и уцелел. Видел он и брошенные экстремистами мешки с долларами, а само "Исламское государство" называет "государством-паутиной", получавшим помощь с воздуха от США. Вроде как по ошибке.

Нацарапанная кем-то надпись на постаментеФото: Елена ЧИНКОВА

Уже перед вылетом у пустой стойки регистрации трется странный тип и просит на сносном русском передать некий пакетик в Москву. Кому сообщать о подозрительном парне - непонятно. В конце концов на него все-таки обращают внимание, и он из поля зрения пропадает. А следом еще одного ведут по аэропорту уже в наручниках...

P.S. А через пару дней после нашего прилета глава Минобороны России Сергей Шойгу подвел итоги операции в Сирии: бандформирования ИГ полностью разгромлены, свыше 87,5 тысяч боевиков уничтожено, более 95% территории Сирии освобождено.

Страна начинает возвращаться к мирной жизни.

Дамаск.

*ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация