Более 1,2 миллиона человек прошли Пробную перепись населения 2018 года в интернете

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-22T13:00:10+03:00

Переписчики обойдут все жилые помещения, включая те, жильцы которых прошли онлайн-перепись, чтобы собрать у них данные об удобстве в использовании портала госуслуг.

16 октября начался второй этап проекта. Причем, в качестве переписчиков выступают, в том числе, и сотрудники «Почты России»

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В октябре этого года проходит Пробная перепись населения. В первые 10 дней месяца жители России самостоятельно заполняли электронные переписные листы на едином портале госуслуг Gosuslugi.ru, где зарегистрированы 79 миллионов россиян. Причем, принять участие в первом этапе масштабного проекта могли как жители 10 пилотных районов, так и всей страны.

«ВИРТУАЛЬНАЯ» ПЕРЕПИСЬ ПОНРАВИЛОСЬ

Как отметил замглавы Минэкономразвития России Савва Шипов, в первом этапе переписи приняли участие более 460 тысяч домохозяйств, в среднем в день переписывалось по 40 тысяч домохозяйств.

- В целом интернет-перепись вызвала большой интерес, считаем, что эксперимент удался и будем эту практику развивать, - сообщил замминистра.

Савва Шипов добавил, что для организаторов очень важным является отношение самих граждан к услуге в электронном формате. На вопрос, как вы относитесь к переписи населения в интернете, выбрали строчку "отлично" более 42%, "хорошо" - более 30%.

- Таким образом, видна очень положительная оценка такой возможности. Если говорить о качестве прохождения услуги, тут тоже неплохие цифры, на наш взгляд: ответ "отлично" выбрали более 35%, хорошо - более 39%, нормально - более 6%", - уточнил чиновник.

- Наибольший процент прошедших интернет-перепись зафиксирован в Алеутском муниципальном районе Камчатской области, который был одним из пилотных, — 43,1% от общего числа жителей этого района, - пояснил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Георгий Оксенойт. - Рекордный показатель объясняется компактным проживанием населения и высоким уровнем доступности интернета. Второе место среди пилотных районов занял поселок городского типа Южно-Курильск Сахалинской области — 11,5% от общего числа жителей этого района, третье — Минусинск Красноярского края — 4,9%.

Кроме пилотных районов, наибольший интерес к новому способу прохождения переписи населения проявили жители Алтая — 3,4% от населения региона, Ростовской (2,3%), Оренбургской (2,2%)областей и города Севастополя (1,9%). Таким образом, в первую декаду октября в интернете переписались более 1,2 миллиона человек, что составляет 0,8% жителей страны.

Эксперты отмечают, что использование интернет-сервиса упрощает и делает комфортным прохождение переписи. Целью проведения пробной переписи населения является отработка программно-методологических, организационных и технологических вопросов Всероссийской переписи населения 2020 года с учетом применения новых способов сбора сведений о населении в электронном виде. Результаты пробной переписи позволят оптимизировать комплекс работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения 2020 года.

Савва Шипов, замглавы Минэкономразвития России.

В СВИБЛОВО ВЫШЛИ ПОЧТАЛЬОНЫ

В настоящее время проходит второй этап Пробной переписи населения, который продлится с 16 по 31 октября. В эти сроки переписчики проведут опрос в десяти пилотных районах: от Командорских островов до Великого Новгорода и от Санкт-Петербурга до Приэльбрусья. Причем, в переписной кампании активное участие принимает «Почта России». Так, в столичном районе Свиблово во вторник, 16 октября, в качестве переписчиков выступили более полутора сотен почтальонов.

- Всего в Свиблово работает 171 переписчик с учетом резервных сотрудников, все они прошли специальное обучение. Всего в районе проживает более 60 тысяч жителей. Роль почтальона всем понятна, наши жители побояться открывать дверь кому-то незнакомому, а почтальона пустят с большим доверием, - сообщила заместитель директора по операционному управлению макрорегиона Москва «Почты России» Марина Дуденкова.

- Если в первый раз жителей в квартире не застанут, то переписчик придет во второй раз. Мы планируем обходить дома с 18 до 22 часов.

Она отметила, что также в Свиблово жители смогут сами прийти на три почтовых участка, где оборудуют стойки для переписи. Все переписчики будут экипированы в специальную одежду. При этом перепись не скажется на работе почтальонов.

Во время второго этапа, который пройдет с 16 по 27 октября, переписчики обойдут все жилые помещения, включая те, жильцы которых прошли онлайн-перепись, чтобы собрать у них данные об удобстве в использовании портала госуслуг. Всего по стране второй этап Пробной переписи населения охватит более 550 тысяч человек.