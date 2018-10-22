Турист вернулся из отпуска в Египте без сердца и почек

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-22T13:38:32+03:00

Тело Дэвида было возвращено в Великобританию 1 октября, еще через 8 дней туда вернулась и семья Фото: Facebook

Родственники британца - отца четверых детей, умершего на отдыхе в Макади-Бей возле Хургады, требуют возбудить уголовное дело против египетских врачей

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62-летний Дэвид Хамфрис, механик по профессии, прилетел в Египет на отдых со своей женой Линдой, дочерью Анитой и её семьей 7 сентября. 13 сентября мужчина пожаловался на боли в груди, поэтому на следующий день поехал в больницу, где местные врачи оставили его на ночь под наблюдением. Боли прошли, и мужчину выписали.

А 18 сентября англичанин играл со своими внуками в бассейне, когда внезапно потерял сознание. Мужчину опять увезли в больницу, но врачи оказались бессильны. Причина смерти - сердечный удар.

Тело Дэвида было возвращено в Великобританию 1 октября, еще через 8 дней туда вернулась и семья.

Но прежде чем захоронить мужчину, следователь в Великобритании запросил повторное вскрытие. Ему показалось, что результаты вскрытия из Египта - не убедительны.

62-летний Дэвид Хамфрис, механик по профессии, прилетел в Египет на отдых со своей женой ЛиндойФото: Facebook

Здесь-то и выяснилось, что у мужчины были удалены органы - сердце и почки.

Жена мистера Хамфриса сказала: "Мы просто хотели узнать, почему он вернулся в Британию по частям. Мы еще даже не свыклись с мыслью, что он более не с нами. И теперь выясняется, что кто-то надругался над его телом."

Адвокаты, которых наняла семья, общаются со своими коллегами из Египта. Сейчас они пытаются возбудить уголовное дело против больницы в Хургаде, где было вскрыто тело британца. По законам Египта, изъятие внутренних органов и торговля ими - караются уголовным наказанием.

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