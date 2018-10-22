2018-10-22T13:38:32+03:00
В мире

Турист вернулся из отпуска в Египте без сердца и почек

Родственники британца - отца четверых детей, умершего на отдыхе в Макади-Бей возле Хургады, требуют возбудить уголовное дело против египетских врачей
Дарья КРЫЛОВА
Поделиться:
Тело Дэвида было возвращено в Великобританию 1 октября, еще через 8 дней туда вернулась и семьяТело Дэвида было возвращено в Великобританию 1 октября, еще через 8 дней туда вернулась и семьяФото: Facebook
Изменить размер текста:

62-летний Дэвид Хамфрис, механик по профессии, прилетел в Египет на отдых со своей женой Линдой, дочерью Анитой и её семьей 7 сентября. 13 сентября мужчина пожаловался на боли в груди, поэтому на следующий день поехал в больницу, где местные врачи оставили его на ночь под наблюдением. Боли прошли, и мужчину выписали.

А 18 сентября англичанин играл со своими внуками в бассейне, когда внезапно потерял сознание. Мужчину опять увезли в больницу, но врачи оказались бессильны. Причина смерти - сердечный удар.

Тело Дэвида было возвращено в Великобританию 1 октября, еще через 8 дней туда вернулась и семья.

Но прежде чем захоронить мужчину, следователь в Великобритании запросил повторное вскрытие. Ему показалось, что результаты вскрытия из Египта - не убедительны.

62-летний Дэвид Хамфрис, механик по профессии, прилетел в Египет на отдых со своей женой Линдой Фото: Facebook

62-летний Дэвид Хамфрис, механик по профессии, прилетел в Египет на отдых со своей женой ЛиндойФото: Facebook

Здесь-то и выяснилось, что у мужчины были удалены органы - сердце и почки.

Жена мистера Хамфриса сказала: "Мы просто хотели узнать, почему он вернулся в Британию по частям. Мы еще даже не свыклись с мыслью, что он более не с нами. И теперь выясняется, что кто-то надругался над его телом."

Адвокаты, которых наняла семья, общаются со своими коллегами из Египта. Сейчас они пытаются возбудить уголовное дело против больницы в Хургаде, где было вскрыто тело британца. По законам Египта, изъятие внутренних органов и торговля ими - караются уголовным наказанием.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Греческие рыбаки: Беженцев потрошили на органы в Турции, а тела сбрасывали в нейтральные воды

Спецкор «Комсомольской правды» Дарья Асламова побывала в лагере мигрантов на острове Лесбос и выяснила, кто и как наживается на людской трагедии (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Обезьяны насмерть закидали кирпичами мужчину в Индии
Кудрин: Правительство сможет выполнить обещания об увеличении размера пенсий
Чукотские медведи стали более упитанными и спокойными
Песков заявил, что выход США из ДРСМД потребует действия других стран
Строительство дорог и мост через реку Пур: Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ответил на вопросы жителей через Инстаграм
Ученые обнаружили в поваренной соли частицы пластика
В Великобритании выходец из Румынии грабил пенсионеров с помощью кетчупа
В Сбербанке объяснили увеличение ставок по ипотеке
В МИД Ирана отметили важность партнерства Москвы и Тегерана по Сирии
Умер Дэнни Лейнер – режиссер «Клана Сопрано»
Сирийские специалисты отреставрируют древний амфитеатр в городе Босра
Из-за сильного дождя с градом в Риме затопило улицы и метро
В Москве стартовали переговоры Джона Болтона и Николая Патрушева
Глава Минэкономразвития сообщил о мерах по «смягчению» роста цен на бензин
Владимир Путин поздравил с 80-летием театрального режиссера Рудольфа Фурманова
МИД КНР предупредил США о негативных последствиях одностороннего выхода из договора о РСМД