Илон Маск запустит новый вид транспорта 10 декабря

21 Окт. 15:01 2018-10-22T18:47:29+03:00

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Это пока еще не Hyperloop, на котором (как обещают!) можно будет добраться из Питера до Владивостока за несколько часов. Речь идет о его младшем брате - подземной системе общественного транспорта Loop. В чем отличие? В Hyperloop капсула с пассажирами двигается в вакуумной трубе и теоретически может достигать скорости 1200 километров в час. А вот Loop предназначен для перевозки людей на небольшие расстояния внутри города. Поэтому вакуум в тоннелях создавать нет смысла, из-за сопротивления встречного потока воздуха скорость пассажирской капсулы поменьше: всего 240 км/ч. Но и этого с лихвой хватает, чтобы за считанные минуты перемещаться из одного конца города в другой.

Вид из электрокара в тоннеле Boring Company. Фото: boringcompany.com

Первая линия Loop должна соединить густонаселенные районы Лос-Анджелеса и бейсбольный стадион «Доджерс-стадиум». Расстояние в 4 с небольшим километра капсула с пассажирами преодолеет меньше, чем за 5 минут. “Крестный отец” проекта миллиардер Илон Маск заявил, что движение откроется 10 декабря. По мнению Маска, единственное решение транспортных проблем - полностью убрать движение в подземные тоннели. Главная трудность в том, что нынешние технологии прокладки тоннелей очень медленные и дорогие. Стоимость рытья одной мили (1,6 км) может достигать 1 миллиарда долларов. При этом скорость продвижения буровой тоннельной машины в 14 раз меньше, чем скорость улитки.

Так будут выглядеть, по задумке Маска, электрокары, курсирующие по сети тоннелей под Лос-Анджелесом. Фото: boringcompany.com

- Наша задача - опередить улитку! - заявил Илон Маск и предложил способ сократить затраты на создание сети тоннелей, как минимум, в 10 раз. В частности, этот план предусматривает уменьшение диаметра тоннелей в 2 раза до 4 метров, увеличение мощности буровых машин в 3 раза и т. д. Если все пойдет по плану, то Маск и его последователи создадут многоуровневую очень разветвленную сеть тоннелей. Ее отличие от метро будет не только в скорости передвижения (примерно в 4 раза). По сути это первая персонализированная система общественного транспорта: она будет насчитывать тысячи остановок по всему городу, каждая из которых займет пространство не больше одного парковочного места. По замыслу Loop может работать в двух режимах: перевозить пассажиров (8-16 человек) в капсуле. А также доставлять на электрических платформах автомобили с водителями. Пока стоимость билет анонсирована в 1 доллар с человека. Но специалисты считают, что с такими ценами Маску не удастся окупить свой проект.