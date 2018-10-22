Виктория Боня призналась, что миллиардер Пьер Андюран заплатил ей 500 тысяч долларов за пиар-роман

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-22T15:38:13+03:00

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Виктория Боня впервые появилась с импозантным французом Пьером Андюраном на красной дорожке Каннского кинофестиваля в мае этого года. Бизнесмен, владеющий компанией с миллиардными оборотами, казался милым, привлекательным, а главное — нежно влюбленным в Боню. Поклонники тогда искренне порадовались за телеведущую, которая рассказывала: мол, у нас с Пьером все серьезно, мы уже познакомили детей и подумываем о свадьбе. А спустя пару месяцев Андюран тихо исчез с горизонта Вики. Как выяснилось только сейчас, роман с миллиардером был исключительно пиар-историей, инициатором которой оказался сам богатый француз. Как призналась Виктория во время прямого эфира в Инстаграме для влога «Денчик ТВ», Пьер заплатил ей крупную сумму за то, чтобы они изображали влюбленную пару.

- Тишина у меня в личной жизни. Уже два года тишина. А про Пьера… Наша история была для Пьера. Он заплатил мне полмиллиона долларов, чтобы я, как говорится, показала его женскому миру, - рассказала Боня.

Пьер и Вика проводили вместе время на Лазурном берегу. Фото: Инстаграм.

41-летний Пьер Андюран — состоятельный нефтяной трейдер. Обладатель состояния в 2 миллиарда евро известен своим пристрастием к русским моделям: в 2011 году он женился на манекенщице из Владивостока Евгении Слюсаренко. Свадьба проходила в Петербурге, на бракосочетании пел сам сэр Элтон Джон. Невеста была беременна – возможно, именно этим и объяснялось скоропалительное решение Пьера пойти под венец. У пары родилась дочь, но это не спасло их брак. Говорят, всему виной стало увлечение Евгении дизайном: выйдя замуж, она оставила модельную карьеру и увлеклась оформлением интерьеров. Супруги купили роскошный отель на острове Самуи в Таиланде, на котором Слюсаренко лично спроектировала каждую виллу. Евгения предпочитала больше времени проводить на экзотическом курорте и заниматься собственным бизнесом и йогой. В итоге пара рассталась. Видимо, Пьер собирался использовать связи Виктории Бони, чтобы подыскать себе новую подругу.

Судя по всему, после расставания Виктории с богатым наследником Алексом Смерфитом в ее личной жизни действительно затишье. Боня переехала из Монако, где она жила вместе с гражданским мужем, в США и увезла с собой дочь Анджелину. Алекс спокойно отпустил шестилетнюю наследницу за океан, ведь они видятся довольно часто – Виктория регулярно приезжает в Монте-Карло или отправляет девочку к папе на каникулы. К слову, Алекс после разрыва с Викторией достаточно быстро утешился: его часто видят в обществе модели Тейлор Ховард.

Виктории же приписывали отношения с американским юристом Алленом Джеффри Бейером. Снимки с привлекательным темноволосым молодым человеком то и дело появлялись в Инстаграме Бони. Но, похоже, между Викой и Алленом чисто деловые отношения — адвокат помогает ей оформлять разрешение на проживание в США.

Виктории приписывали роман и с американским юристом Алленом Джеффри Бейером. Но, похоже, у них чисто деловые отношения. Фото: Инстаграм.

- Едем получать документы. Скоро я буду в Америке местным жителем, - рассказала как-то телеведущая на своей страничке.

Поговаривают, что Аллен не интересуется женским полом, и с Викторией его связывает только дружба и совместные дела.