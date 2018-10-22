Пышное декольте Седоковой и волнующие разрезы Брежневой: Звезды отметили день рождения «Муз-ТВ» в смелых нарядах

СЕГОДНЯ 18:20 2018-10-22T18:36:01+03:00

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Звезды отечественного шоу-бизнеса поздравили с 22-летием канал «Муз-ТВ», выступив в большом концерте на сцене Кремлевского дворца. Первые красавицы отечественной эстрады не стали скромничать и нарядились в свои самые смелые платья. Глубокие декольте и волнующие разрезы будоражили воображение зрителей не меньше вокала, так что на сцене в этот вечер было действительно жарко.

Самый смелый наряд, по единодушному мнению, был у Веры Брежневой. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

Самым откровенным оказалось платье Веры Брежневой: певица продемонстрировала модное нынче «нижнее» декольте - когда бюст приоткрывается не сверху, а снизу. Белый воздушный наряд смело обнажал фигуру экс-«ВИА Гры», и широкий черный кожаный ремень тщетно пытался удержать летящую ткань.

Воздушная ткань то и дело открывала стройные ноги певицы. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

Вера продемонстрировала модное "нижнее" декольте... Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

Еще одна бывшая «ВИА Гра» Анна Седокова появилась на сцене в длинном черном платье, которое можно было бы назвать классическим, если бы не глубина его декольте. Не так давно Анна жаловалась в Инстаграме, что поправилась на шесть килограммов, и, видимо, все они отложились в нужных местах.

Анна Седокова и Александр Ревва. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

Анна Семенович тоже решила похвастаться одновременно и декольте, и притягивающим взгляды разрезом. Кокетливо согнув ножку, обладательница самого часто упоминаемого в СМИ бюста позировала фотографам в своем длинном вечернем наряде.

Анна Семенович. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

По поводу своего роскошного бюста Анна часто шутит: "Моя грудь - моя кормилица". Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

Ведущей концерта стала Ксения Собчак. Теледива в буквальном смысле «пригрела» на груди змею, украсив шею колье в виде рептилии. Черное приталенное платье телеведущей не оставляло ни намека на беременность, о которой так упорно судачат в Интернете уже как минимум год.

Ксения Собчак продолжает интриговать публику, не комментируя слухи о своей беременности. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

Ксения "пригрела" змею на груди. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

Наташа Королева в этом году отметила 45-летие — но кто же ей даст ее возраст? «Ягодка опять» (именно так, к слову, называется юбилейный концерт, который скоро пройдет в том же Кремле) появилась перед зрителями в платье, украшенном на рукавах бахромой — казалось, будто за спиной у певицы выросли крылья.

Наталья Королева. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

Юлия Ковальчук решила одеться в бельевом стиле — и вызвала своим нарядом отчаянные споры в соцсетях. Поклонники решили, что в таком виде лучше не выходить дальше порога супружеской спальни.

Юлия Ковальчук выбрала наряд в бельевом стиле. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

Генеральный директор канала «Муз-ТВ» Арман Давлетяров в этот вечер тоже принимал поздравления: не так давно он стал отцом в пятый раз — у 48-летнего продюсера родился четвертый сын. Арман фотографировался по очереди со всеми звездами, в том числе с блондинкой Полиной Гагариной и жгучей брюнеткой Ириной Дубцовой.

Арман Давлетяров с Полиной Гагариной и Ириной Дубцовой.

Наталья Подольская сделала ставку на алый цвет. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

Стас Костюшкин решил не отставать от прекрасных дам и тоже обнажил грудь. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".