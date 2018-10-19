Поможем грекам полюбить нашу кухню

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-19T17:48:11+03:00

22-27 октября в Афинах и на острове Корфу пройдет Российская гастрономическая неделя-2018. Наш кулинарный обозреватель пребывает в сладостном предвкушении

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У Леонида Гелибтермана есть традиция: время от времени он проводит за рубежом Российские гастрономические недели (РГН). Две провел в Испании, одну на Кипре, в этом году решил грекам рассказать всю правду о русской кухне, напитках и гастрономическом туризме по России.

Мероприятие чрезвычайно солидное: его патронируют МИД РФ, Минкульт, Россотрудничество и Даже Всемирная туристская организация. А сам Леонид Владимирович возглавляет Международный эногастрономический центр.

Нынешняя Неделя начнется с торжественного приема в посольстве РФ в Афинах. А дальше - самое интересное: в течение нескольких дней команда российских поваров будет демонстрировать свое мастерство и рассказывать о кухнях родных регионов.

Леонид Гелибтерман с «капитаном» нашей поварской команды Андреем Матюхой

За Кубань ответит краснодарский шеф и ресторатор Андрей Матюха - самый титулованный участник нашей поварской команды. Московскую кухню представит Антон Сальников, суздальскую - Дмитрий Бугорчиков, кухню Псковщины - Сергей Евдокимов (о нем, кстати, в свое время писала «Комсомолка», когда он победил на одном из серьезных региональных конкурсов).

Но это еще что! Будут представлены такие чудеса, о которых и наши-то гурманы не все знают, что говорить о греческих. Про пустозерскую кухню слышали что-нибудь? Хотя бы представляете, где это? А это, между прочим в Ненецком автономном округе. И да, там есть своя самобытная кухня. И в Архангельске тоже есть, и в Пермском крае. И все это - на Российской гастрономической неделе.

Вот чем удивляли гостей наши повара на предыдущих Российских гастрономических неделях

Вот чем удивляли гостей наши повара на предыдущих Российских гастрономических неделях

Вот чем удивляли гостей наши повара на предыдущих Российских гастрономических неделях

Вот чем удивляли гостей наши повара на предыдущих Российских гастрономических неделях

Вот чем удивляли гостей наши повара на предыдущих Российских гастрономических неделях

Вот чем удивляли гостей наши повара на предыдущих Российских гастрономических неделях

Вот чем удивляли гостей наши повара на предыдущих Российских гастрономических неделях

А как, кстати, отбирают участников программы? Это вопрос тому самом Леониду Гелибтерману, который весь этот проект придумал.

- Поваров отбираю я, - не стал скромничать Леонид. - По каким критериям? Профессионализм - это понятно. Но не менее важно, чтобы человек умел работать с продуктами своего региона, создавать на их основе оригинальные блюда. Нужно владеть английским языком (ну или, если Неделя проходит в Испании, испанским), уметь работать в команде, быть дисциплинированным и стрессоустойчивым.

- Хорошо, а блюда тоже вы утверждаете?

- Тут другая процедура. Повара предлагают свои варианты, мы с экспертами и зарубежными поварами-консультантами их изучаем. Дальше отрабатываем нюансы с рестораном или отелем, где будут проходить мероприятия - можно ли купить нужные для приготовления этих блюд продукты, сколько это будет стоить. А то однажды в Испании один из российских шефов забыл указать в списке необходимых продуктов подсолнечное масло - думал, что на кухне любого ресторана оно найдётся. Но не в Мадриде. Пришлось в субботу снимать с сигнализации загородный склад поставщика «русских продуктов». Теперь со всеми шефами заранее проводится инструктаж по теме «Чужая страна – учти всё».

Гости Российских гастрономических недель не всегда готовы к тому, что им преподнесут наши повара. Тем приятнее оказывается их удивление

- Как на нашу кухню реагирует зарубежная аудитория?

- Они ничего особенного от нас не ждут, а тут вдруг - такое! Очень много восторженных слов в свой адрес выслушали наши шефы на предыдущих неделях, в том числе и от экспертов самого высокого уровня. А что творится на мастер-классах Президента Национальной Ассоциации Кулинаров России Виктора Беляева – «Тайны Кремлёвской кухни»! В Мадриде испанские шефы стояли вдоль стен, мест в зале не хватило.

Обычная картина: российские шефы принимают поздравления от зарубежных гостей

- А будет на этот раз ваш традиционный мастер-класс по российским водкам и дистиллятам?

- Понимаю вашу искреннюю заинтересованность. Нет, в этом году не смогу из-за сильной загруженности, но в программе этот мастер-класс остается. Обычно на ужинах мы стараемся представлять российские вина, но на этот раз наша еда будет сопровождаться греческими винами.

- А чем вообще эта неделя будет отличаться от предыдущих?

- Для начала скажу, что ее курирует непосредственно министр туризма Греции. В этом году у нас самое широкое представительство российских регионов - Архангельск, Краснодар, Москва, Нарьян-Мар, Пермь, Псков, Суздаль. А еще в рамках РГН-2018 будет объявлено о запуске в 2019 году программы обучения греческих шеф-поваров наиболее распространённым блюдам российской кухни.

- В общем, научим греков любить нашу кухню. Приятного всем аппетита, а вам - успехов. Все будет хорошо, «Комсомолка» с вами.

- Спасибо.

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Официальный сайт Российской гастрономической недели в Греции - http://rusgw.com