Предсказание болезней, виртуальные врачи и создание супер-человека

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-19T17:07:23+03:00

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За последние несколько лет медицина совершила гигантский скачок вперед. Некоторым технологиям, которые сегодня используются, место скорее на страницах фантастических романов. Хирурги, которые видят ваше тело насквозь, неразличимые глазом датчики, анализирующие информацию о вашем самочувствии, кибернетические конечности для инвалидов, лазерные скальпели, генная терапия, искусственный интеллект, помогающий врачу назначить лечение, и многое другое.

Уже сейчас развитие медицины позволяет людям жить дольше и справляться с недугами, которые еще совсем недавно считались неизлечимыми. А дальше будет еще интереснее! Итак, как меняется мир медицины и что нас ждет в ближайшем будущем?

О своих болезнях узнаем заранее

Непрерывное изучение генома человека рано или поздно приведет к созданию персонифицированной медицины. Медицины, основанной на уникальных свойствах каждого человека, его склонностях к той или иной патологии. Это позволит узнавать о недуге задолго до его начала на основании активности тех или иных генов, отвечающих, например, за сердечно-сосудистую или онкологическую патологию.

- Медицина будущего, это когда молодой человек проходит тесты на предрасположенность к определенным болезням, полученные данные используются для составления паспорта пациента. В дальнейшем человек регулярно наблюдается и если врач видит отклонения от его индивидуальных показателей, он назначает либо профилактические мероприятия, либо лечение. Причем, лечение будет индивидуальным, а значит максимально эффективным, - говорит директор по науке биомедицинского холдинга «Атлас», главный научный сотрудникмедико-генетического научного центра РАМН, профессор Школы Системной Биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Такой подход будет выгоден как пациенту, который сможет либо предотвратить болезнь, либо успешно ее вылечить, так и врачу, у которого появится гораздо больше возможностей и свободного времени.

- Сейчас персонифицированная медицина делает первые шаги, но, чтобы она развивалась, ее надо применять, - добавила Анча Баранова.

Искусственный интеллект поставит диагноз

Уже сегодня в медицине активно используются методики машинного обучения. Разрабатываемый IT-компаниями искусственный интеллект в области медицины должен будет помогать врачам в анализе больших данных, мониторинге как отдельных пациентов, так и целых социальных групп. Виртуальные врачи помогут реальным докторам принимать важные решения и предложат наиболее подходящие методы лечения. Ведь машина легко может найти важную информацию из огромной базы данных.

Также суперкомпьютеры привлекаются к разработке лекарственных средств. Например, для поиска оптимальных химических формул и сокращения побочных эффектов.

- И все-таки о полной замене врачей роботами речи не идет, решение все равно принимает человек, - говорит директор по внешним связям, глава Philips Research в России и СНГ Назим Турдумамбетов. - А все разговоры о том, что искусственный разум выйдет из-под контроля человека, остаются лишь фантазиями. Сегодня, например, когнитивные способности искусственного интеллекта на самом мощном компьютере равняются способностям мозга трехлетнего ребенка.

Большие данные на страже здоровья

Обработка и хранение большого объема информации позволяют делать постановку диагнозов точнее, проверять медицинские данные без нагрузки на врачей, а также интегрировать результаты исследований, выполненных на разных устройствах в общую систему. Но эксперты предупреждают: большие данные - это большая ответственность.

- Сейчас у нас в руках огромные объемы информации, но чем ее больше, тем тяжелее принимать решения. Информация должна быть значимой и достаточной, - считает основатель и генеральный директор ИНВИТРО Александр Островский.

Право на информацию о своем здоровье должен иметь и пациент. Но лишь при условии, что относится к ней он будет с большой ответственностью.

- Пожалуй, один из главных трендов медицины будущего, это то, что здоровье становится нашим конкурентным преимуществом. Если мы больны, то не можем реализовать себя, использовать накопленный в процессе жизни опыт. При этом мы должны понимать, что никто, кроме нас самих, не поможет нам сохранить свое здоровье, - добавляет Александр Островский.

Автор фото: Любовь ХОЛОПОВА.

Печать органов и киборги

Уже в ближайшем будущем врачи смогут напечатать замену для любого органа в нашем теле. Причем эти органы не будут отторгаться, потому что основаны на генетической карте пациента. Одновременно с печатью живых органов развивается индустрия создания киборгов.

- Сейчас автоматизированные протезы замещают утраченные функции и органы: миллионы пациентов носят имплантированные дефибрилляторы или кардиостимуляторы, роботизированные конечности, подключенные к нервной сети. Но потенциал у этого направления гораздо выше, чем простое замещение, - говорит основатель проекта Моторика Илья Чех. - Достижения в области будущей медицинской техники будут направлены не столько на ремонт физических недостатков, сколько на создание органов более совершенных. Речь идет о создании супер-человека - кибернетического механизма на стыке кибернетики и биологии.

О чем идет речь? Например, о зрении во всех областях спектра, усиленных мышцах, сердце, которое никогда не перестанет биться, легких, позволяющих дышать под водой или в удушливом дыму. Пока это медицинские фантазии, но вполне возможно, что лет через десять они станут реальностью.