Предсказание болезней, виртуальные врачи и создание супер-человека
За последние несколько лет медицина совершила гигантский скачок вперед. Некоторым технологиям, которые сегодня используются, место скорее на страницах фантастических романов. Хирурги, которые видят ваше тело насквозь, неразличимые глазом датчики, анализирующие информацию о вашем самочувствии, кибернетические конечности для инвалидов, лазерные скальпели, генная терапия, искусственный интеллект, помогающий врачу назначить лечение, и многое другое.
Уже сейчас развитие медицины позволяет людям жить дольше и справляться с недугами, которые еще совсем недавно считались неизлечимыми. А дальше будет еще интереснее! Итак, как меняется мир медицины и что нас ждет в ближайшем будущем?
О своих болезнях узнаем заранее
Непрерывное изучение генома человека рано или поздно приведет к созданию персонифицированной медицины. Медицины, основанной на уникальных свойствах каждого человека, его склонностях к той или иной патологии. Это позволит узнавать о недуге задолго до его начала на основании активности тех или иных генов, отвечающих, например, за сердечно-сосудистую или онкологическую патологию.
- Медицина будущего, это когда молодой человек проходит тесты на предрасположенность к определенным болезням, полученные данные используются для составления паспорта пациента. В дальнейшем человек регулярно наблюдается и если врач видит отклонения от его индивидуальных показателей, он назначает либо профилактические мероприятия, либо лечение. Причем, лечение будет индивидуальным, а значит максимально эффективным, - говорит директор по науке биомедицинского холдинга «Атлас», главный научный сотрудникмедико-генетического научного центра РАМН, профессор Школы Системной Биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.
Такой подход будет выгоден как пациенту, который сможет либо предотвратить болезнь, либо успешно ее вылечить, так и врачу, у которого появится гораздо больше возможностей и свободного времени.
- Сейчас персонифицированная медицина делает первые шаги, но, чтобы она развивалась, ее надо применять, - добавила Анча Баранова.
Искусственный интеллект поставит диагноз
Уже сегодня в медицине активно используются методики машинного обучения. Разрабатываемый IT-компаниями искусственный интеллект в области медицины должен будет помогать врачам в анализе больших данных, мониторинге как отдельных пациентов, так и целых социальных групп. Виртуальные врачи помогут реальным докторам принимать важные решения и предложат наиболее подходящие методы лечения. Ведь машина легко может найти важную информацию из огромной базы данных.
Также суперкомпьютеры привлекаются к разработке лекарственных средств. Например, для поиска оптимальных химических формул и сокращения побочных эффектов.
- И все-таки о полной замене врачей роботами речи не идет, решение все равно принимает человек, - говорит директор по внешним связям, глава Philips Research в России и СНГ Назим Турдумамбетов. - А все разговоры о том, что искусственный разум выйдет из-под контроля человека, остаются лишь фантазиями. Сегодня, например, когнитивные способности искусственного интеллекта на самом мощном компьютере равняются способностям мозга трехлетнего ребенка.
Большие данные на страже здоровья
Обработка и хранение большого объема информации позволяют делать постановку диагнозов точнее, проверять медицинские данные без нагрузки на врачей, а также интегрировать результаты исследований, выполненных на разных устройствах в общую систему. Но эксперты предупреждают: большие данные - это большая ответственность.
- Сейчас у нас в руках огромные объемы информации, но чем ее больше, тем тяжелее принимать решения. Информация должна быть значимой и достаточной, - считает основатель и генеральный директор ИНВИТРО Александр Островский.
Право на информацию о своем здоровье должен иметь и пациент. Но лишь при условии, что относится к ней он будет с большой ответственностью.
- Пожалуй, один из главных трендов медицины будущего, это то, что здоровье становится нашим конкурентным преимуществом. Если мы больны, то не можем реализовать себя, использовать накопленный в процессе жизни опыт. При этом мы должны понимать, что никто, кроме нас самих, не поможет нам сохранить свое здоровье, - добавляет Александр Островский.
Автор фото: Любовь ХОЛОПОВА.
Печать органов и киборги
Уже в ближайшем будущем врачи смогут напечатать замену для любого органа в нашем теле. Причем эти органы не будут отторгаться, потому что основаны на генетической карте пациента. Одновременно с печатью живых органов развивается индустрия создания киборгов.
- Сейчас автоматизированные протезы замещают утраченные функции и органы: миллионы пациентов носят имплантированные дефибрилляторы или кардиостимуляторы, роботизированные конечности, подключенные к нервной сети. Но потенциал у этого направления гораздо выше, чем простое замещение, - говорит основатель проекта Моторика Илья Чех. - Достижения в области будущей медицинской техники будут направлены не столько на ремонт физических недостатков, сколько на создание органов более совершенных. Речь идет о создании супер-человека - кибернетического механизма на стыке кибернетики и биологии.
О чем идет речь? Например, о зрении во всех областях спектра, усиленных мышцах, сердце, которое никогда не перестанет биться, легких, позволяющих дышать под водой или в удушливом дыму. Пока это медицинские фантазии, но вполне возможно, что лет через десять они станут реальностью.