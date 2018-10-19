Дочери Киркорова стали моделями

СЕГОДНЯ 18:25 2018-10-19T18:52:10+03:00

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На Mercedes-Benz Fashion Week, которая отгремела в столичном Манеже, не обошлось и без детского дефиле.

Жена Александра Реввы Анжелика представила свой бренд для маленьких модников L’EREDE. Одежду, которая разработала вместе с опытными дизайнерами супруга шоумена, представили не только профессиональные модели, но и дети знаменитостей.

Дочь Михаила Галустяна - Эстелла

В показе, помимо 11-летней Алисы и 5-летней Амели (дочери Реввы), участвовали и наследники других артистов: дочери Михаила Галустяна - 8-летняя Эстелла и 6-летняя Элина, 6-летняя дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория и 7-летняя крестная дочь певца - София Налчаджиоглу (дочь Ани Лорак).

Алла-Виктория

Дизайнеры нарядили малышей, как настоящих принцесс: на девочках были пышные платья с кринолином, покрытые блестками и стразами. Еще звездные наследницы выходили в нарядах из голубого или розового тюля, собранного в оборки, или же в легких жакетах, кейпах и костюмчиках небесно-голубых тонов. Кстати, юным моделям даже сделали едва заметный макияж.

Поклонники Филиппа Киркорова заметили, что его дочь Алла-Виктория становится все больше похожа на свою бабушку Викторию.

София Налчаджиоглу, дочь Ани Лорак

Удивительное сходство заметил и отец Филиппа Бедрос Киркоров.

- Аллочка похожа на мою покойную супругу. И Филипп видит в ней черты своей мамы, которая ушла из жизни много лет назад. Так сложилось, что моя жена умерла в день рождения нашего сына, - рассказывает Бедрос Киркоров. - У Аллы-Виктории такой же характер, как у Вики: она смелая, деловая. У внучки задатки лидера. Ведь ее бабушка Виктория тоже была центром нашей семьи. Видимо, Аллочке это передалось.