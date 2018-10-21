Дневник модели: «Чтобы довести манекенщицу до истерики, нужно подойти с сантиметром к её пятой точке»

СЕГОДНЯ 01:18 2018-10-21T01:55:44+03:00

Так откровенно, как звезда подиумов Саша Cергеева, о модельном бизнесе ещё никто не рассказывал

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Яркая и успешная манекенщица Саша Cергеева ведет свой телеграм-канал «Fabb Models life» - «Модельная жизнь». Рыжеволосая Саша - звезда не только подиумов, но и соцсетей. Благодаря ее блогу, девочки, грезящие о подиумах и показах, могут узнать изнанку «глянцевой» жизни. Так откровенно о модельном бизнесе ещё никто не рассказывал. Саша, которая разрывается между Лондоном, Парижем, Нью-Йорком, Пекином и Москвой, не забывает о подписчиках, которые ждут её остроумные рассказы. На данный момент длинные стройные ноги Саши прошлись по подиуму на несколько мировых Неделях моды, украсили лучшие журналы и приняли участие в показах многих заслуженных модельеров. «КП» публикует самые любопытные отрывки из её дневника.

КАК ИСКАТЬ МОДЕЛЕЙ В ГОРОДЕ «МЫШКИН»

«Нам нужна новая кровь» - говорили они. Скауты* модельных агентств всегда пребывают в состоянии поиска новых лиц. Где же вас искать «интересные» и «коммерческие» лица? Огромный процент успешных моделей сейчас - это те, кого нашли на улице, кто не ходил в модельные школы, кто просто не знал, что может стать моделью.

И тут ко мне подходит скаут нью-йоркского агентства с картой России и обозначениями наших городов на английском на карте.

- Саша, обведи пожалуйста города в которые мне стоит ехать в первую очередь?

- Ты понимаешь, что тебе потребуется около двух недель, чтобы проехаться по городам?

- Правда? Я планирую объявить кастинг у себя в профиле в инстаграм и сделать таргетированную рекламу по городу.

- Я сомневаюсь, что твоя реклама сработает на город Мышкин. Россия необъятная и у нее есть огромный потенциал, чтобы перевернуть модельный рынок. Только жаль, что нет бюджетов, чтобы отправить скаутов в города не на 2 недели, а на месяц. И мало кто представляет, что это такое - работать моделью.

Скаут* - сотрудник модельного агентства, который отвечает за новые лица и часто выходит «в поле».

ЖДЕМ-ЖДЕМ-ЖДЕМ

Если вы еще сомневаетесь, пробовать себя в модельном бизнесе или нет, то задайте себе следующий самый важный вопрос: «А люблю ли я ждать?”». Вы должны очень любить ждать, вы должны превратить «ждать» в ваше хобби. Не бойтесь, вы научитесь этому в скором времени, потому что вы всегда будете ждать следующего:

- утверждения вас новым агентством

- документов и поездки

- начало кастинга

- утверждения на работу

- когда тебя накрасят / оденут на этой работе

- выход на подиум

- выход работ (журналов) после съемки

Последствия. Через какое-то время вы втянитесь настолько, что когда будете проходить мимо обычной очереди, вы будете себя сдерживать, чтобы просто так в ней не постоять.

Рыжеволосая Саша - звезда не только подиумов, но и соцсетейФото: Личный архив

ПРИХОД-РАСХОД

Сколько же платят модели за шоу?

Цены формируются из разных показателей, например:

- уровень агентства, которое представляет модель на рынке (если мелкое и не сетка, то цены могут быть ниже)

- список топ-50 и ты где-то там, чуть ниже

- новое/старое лицо ли ты

И вот ты можешь такая стоять в очереди на кастинг, а потом проходит полтора часа, ты берешь это шоу, ты счастлив, но не очень долго, потому что потом в письме видишь: оплата - 80 евро.

В календаре показов MFW (Миланской недели моды - Ред.) дизайнера этого ты не видишь. И единственное, что как-то, возможно, поднимет тебе настроение и желание продолжать работать, так это то, что дизайнер шьет клевую одежду.

Примерные цены (валюта страны):

США: от 500 / 1000 / 3000 и выше.

Великобритания: от 150 / 250 / 500 / 800.

Италия : от 80 / 300 / 500.

Франция самый приятный по нулям в конце, но там и налоги мамма миа (в прошлом году MIU MIU платил 2500, но одна модель получила 1100, а другая 1700).

И деньги малышка модель увидит только спустя 30-60-90 дней, если она, конечно, вышла из минуса.

Я вся в долгах. Мои долги без процентов, но суммы мои заоблачные. Это совершенно типичная ситуация для модели. Когда модель только начинает работать на новом рынке, она сразу прыгает в долговую яму. Почему? Агентство оплачивает ей авиабилеты, платит за ее апартаменты, выдает ей еженедельно карманные деньги, печатает ее бук, композитки (виды фотографий - Ред.), размещает на сайте, платит налоги, делает рабочую визу.

Яркая и успешная манекенщица Саша Cергеева ведет свой телеграм-канал

Физически модель ни за что не платит, ей просто записывают это все в минус, который она отрабатывает, а потом уже только начинает работать себе в плюс (если начинает). Средний минус модели достигает за 2 месяца от 7000 - 12000 тысяч долларов и выше. Многие девочки отрабатывают свой минус за 2 месяца, а некоторые только спустя год...

Когда я была в Лондоне, я изъявила желание выплатить долг, но мне озвучили, что модели так не делают, нет такой практики. Если не заходит твой лук на рынке, то нужно валить и пробовать в следующий сезон.

Я занимаюсь моделингом 1,5 года. У меня было более 50 публикаций в журналах. За все это время мне заплатил только Numero Berlin - 280 фунтов в Лондоне. И теперь внимание вопрос: «А зачем тогда работать на журналы, если они не платят?»/«Это ведь не работа, когда тебе не платят?»

Отвечаю. С помощью журналов ты создаешь себе репутацию «востребованной модели».

Что можно сказать про расценки на моделей?

Я стою на показе в Лондоне. Слышу как модели рядом со мной обсуждают расценки на показ. Одной платят 250 фунтов, а другой 180. Вторая, которой платят 180 пишет своему букеру и спрашивает, почему у нее оплата меньше? Ответ букера: “Мы ошиблись, у тебя тоже 250, прости!”

Таким образом мы приходим с вами к выводу, что модель никогда не знает, за сколько ее продает агентство клиенту.

С помощью журналов создается репутация «востребованной модели»

МНОГО ПОДПИСЧИКОВ? ТВОЯ ЖИЗНЬ МОЖЕТ СТАТЬ БЕСПЛАТНОЙ

Мы не тратим деньги на еду, на кофе, на тренера в фитнес клубе, на йога классы, на походы в клубы, на брендовые сумки, на проживание в отеле. Кто эти мы?

Мы - это модели с большим количеством подписчиков в инстаграме. Есть прекрасное приложение INTO App (доступно только на IOS) для самых «креативных». Если у тебя есть агентство в Лондоне, Мюнхене, Мельбурне, Сиднее или NY, то ты можешь открыть себе мир ништяков (бесплатных услуг - авт.).

Как это работает? Ты регистрируешься в приложении, приложение высылает запрос твоему агенству. Проходит 1-2 дня, и ты можешь пользоваться благами.

Открываешь приложение, видишь список мест, которые доступны твоему количеству подписчиков. Уровень ништяков напрямую зависит от их количества.

Примеры :

- ужин в ресторане на 4х человек до 40 фунтов на стол (только люди модельной внешности могут с тобой пойти)

- 2 органических смузи для тебя и твоего друга

- персональное занятие по боксу

- проживание в отеле 1 неделю

- сумка Gucci с последующей рекламой в инста сториз

- стрижка в салоне

- пицца для тебя и друга

- трусики от surfing brand

Ништяки обновляются каждый день. Ты видишь, какой ништяк находится ближе всего к тебе и планируешь свой день - здесь я позавтракаю, потом схожу в private saloon, где мне сделают маску для лица, сбегаю на кастинг, а вечером на занятие к тренеру и на ужин с друзьями.

В описании к ништяку добавляют также время, когда можно им воспользоваться и указывают, нужна ли предварительная запись или нет.

Пришёл, показал экран с опцией на ништяк менеджеру, он свайпнул слева направо и всё.

Сами места платят за то, чтобы модели/фотографы/актёры приходили и, возможно, пиарили это в своих инстаграмах. Чаще всего это необязательно, но иногда самому хочется разместить, потому что эти ништяки и правда клевые.

Саша: Рост 179, 81-59-89, волосы рыжие, глаза голубые, размер обуви - 39, размер одежды -40-42

ГРЯЗНЫЕ КИСТИ И МНИМЫЕ НЕДОСТАТКИ

Интересное из жизни. На одном из шоу мне занесли инфекцию, поэтому теперь у меня подбородок-подросток. Мне кажется даже, что я помню момент, когда мне её занесли.

Одна и та же кисточка перед выходом на подиум проходится по всем изъянам моделей: синяки, прыщи, бородавки, герпесные прыщики, кровавые подтёки, следы от аллергии.

Кисточка медленно, но верно поднялась с колен одной модели и приземлилась ко мне на лицо прям перед моих выходом.

Агент всегда прилагает кучу усилий, чтобы пропихнуть модель в новое агентство.

И очень часто агентство заграницей высылает совершенно рандомные запросы насчёт внешности модели.

Примеры:

- Нам кажется, что у неё лоб прыщавый, может она сделать видео своего лица

- Нам кажется, что у неё есть тату на руке, пришлите фото

- Нам кажется, что её параметры не соответствуют указанным, пришлите фото с сантиметром вокруг её пятой точки

- Нам кажется, что у неё слишком большая стопа, пришлите фото без носочков

- Нам кажется, что ей не идут кудрявые волосы, пришлите фото с прямыми

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С МОДЕЛЬЮ

На днях мне написали следующее: «Саша, мне понравилась модель, но я совершенно не связан со сферой моды и вообще не знаю о чем с ней говорить! Помоги!»

Представила как я пишу книгу, где будет прописана инструкция по завоеванию моделей.

Так. Я сразу стала размышлять над вопросами/фразами, которые меня раздражают. Рассмотрим:

1. Ну что, как прошёл кастинг? Тебя взяли?

Ответ: модель никогда не знает, взяли её или нет, её могут вообще слить в день работы.

2. Время на часах 11 утра и тебе задают вопрос: Пойдём завтра на кофе днём?

Ответ: я получаю расписание (работаю я или нет) на каждый день около 18:00-19:00 вечера (и ещё могут прислать кастинг-работу прямо день в день, и модель бросит вас и побежит по адресу).

3. А тебе можно есть после 18:00?

Ответ: Вы вообще не обсуждаете вопросы еды с моделями. Это болезненно всегда. Она сама разберётся, можно ей есть или нет.

4. Боже, ты такая красивая, тебя точно возьмёт на работу топовый дизайнер.

Ответ: модель сама знает, где её плюсы и минусы. И тот факт, что мама и парень считают, что их девочка самая красивая не засчитываются.

5. А что ты делаешь в свободное от работы время?

Ответ: живу как и все остальные люди (занимаюсь спортом, смотрю фильмы, читаю книги, хожу на выставки).

Самое оптимальное - это осознавать, что модель всегда находится в неком стрессе, потому что никогда не знает, зайдёт ли её лук в этом сезоне или нет, можно просто спрашивать её про планы на будущее.

Если у модели хороший агент, то модель знает своё примерное расписание на полгода вперёд. Можно обсуждать с ней, будет ли она делать fashion week и где. Где она лучше работает и куда она точно больше не вернётся.

Поддерживать, потому что в один день она может стать звездой.

Возможно, вам это помогло. И никогда не забывайте, что есть вариант попроще по завоеванию модели . Просто подкатите к ней на Lamborghini.

Сейчас будет деликатно. Мы залезем с вами в чужую постель.

Но вначале мы посидим со мной и с моими друзьями мальчиками в баре за коктейлями.

- Саша, я хочу жену-модель. С вами же столько бонусов.

Бонусы, которые получит мужчина:

• модели профессионально умеют экономить, знают где покупать дешевле продукты в любой части мира

• модели могут провести инструктаж на тему транспортной системы

• модели лучше всех собирают чемоданы

• модели всегда хорошо выглядят, потому что это их работа

• модели не нервничают перед поездками (впритык приезжают в аэропорт)

• модели всегда готовы к переменам

• модели видели полмира, их необязательно вывозить куда-либо

• модели - мастера общения, их профессия

И тут встревает мой второй друг и говорит: «Знаете, мой худший секс был с самой красивой женщиной-моделью в моей жизни».

И я решила дополнить, что вместе с бонусами, мужчина может получить женщину, которая:

• устала жить в модельных апартаментах, хочет хороших условий

• зависит от комплиментов и подтверждения её красоты

• не знает, что делать после 30ти

• скорее всего у неё будет неадекватное потребление еды

• вряд ли понравится маме или папе, не очень уважаемая эта работа

Вывод: мир создаёт из моделей культ, а так это те же женщины. И от них тоже уходят и не нужно к ним ревновать.

Все свои 1,5 года модельной карьеры Саша неправильно замеряла задницу

КОГДА ТРИ САНТИМЕТРА РЕШАЮТ ТВОЮ СУДЬБУ

Как модель довести до того, чтобы у неё дрожали ноги, темнело в глазах, и она чувствовала трепет во всём теле?

Правильно. Вы берёте в руки сантиметр и начинаете медленно подносить его к пятой точке.

В этот момент модель сразу разденется до нижнего белья, снимет каблуки и начнёт незаметно втягивать свою пятую точку, чтобы, не дай бог, увидеть там что-то больше, чем 90.

Я работаю с прекрасным агентом, который вместе со мной выискивает все недочеты и превращает их в плюсы. Эля (мой агент) обхватывает мою задницу, и мы видим цифру 93. Я начинаю себя чувствовать сразу как в первом абзаце.

Вы скажите: «Саша, это какие-то 3 см!» А я вам отвечу: «Эти сантиметры решают, будешь ли ты делать fw (участвовать в Неделе Моды) в столицах моды или нет!»

Эля просит меня отойти и говорит: «Ты худая, я не понимаю что не так.»

И сейчас внимание лайфхак, который обнаружила Эля. Она почему-то попросила меня не втягивать задницу, а оттопырить назад.

И что мы видим на сантиметре? 90 см (для Парижа, конечно, нужно 88/89).

Все свои 1,5 года модельной карьеры я неправильно замеряла задницу.

Вывод: Нет стандартов по замере задницы. В некоторых агентствах замеряют в джинсах (тогда будет все 95). Некоторые даже не стараются захватить правильно по кости. Поэтому спасибо Эле, которая забрала весь мой стресс.

ГРУДЬ МЕШАЕТ РАБОТАТЬ

А теперь вернёмся к моделям и их формам. Если с задницей вы всё более-менее поняли (лучше, чтобы её не было), то что можно сказать о груди?

Мой ответ: лучше бы её тоже не было.

Грудь мешает работать. Меня свели с моделью с грудью (третий размер), которая на своём примере поделилась, что она не может влезть в половину платьев на примерке, что ее могут слить с показа, если ее грудь слишком прыгает, когда она идёт по подиуму.

Но если клиент заявляет в письме, что ему нужна грудь, то эта модель берет эту работу. Чаще всего она коммерческая (белье, купальники) и очень хорошо оплачиваемая.

БОЛЬШОЕ ТЕЛО ЗАРАБАТЫВАЕТ БОЛЬШЕ

- Олимпийский, я вас не слышу

- Мы здесь !

- Кто вы ?

- Бодипозитив модели

Куда ни посмотри, увидишь большое тело, которое зарабатывает больше, чем ты. Ты уже не видишь их целлюлит, не слышишь их одышку, когда они переодеваются, а видишь только как они одной рукой едят mac&cheese, а второй рукой водят аппаратом по лицу (напоминаю, что лицо у curve модели должно быть маленькое и подтянутое).

И тут внимание вопрос в студию. А есть модели плюс сайз мужского пола? Почему идёт пропаганда на женщин с «женскими» размерами, но мы не наблюдаем пропаганды на мужчин с обычными «русскими» размерами?

5 лет спустя. Мы на кастинге на мужской недели моды и видим как мальчики с пивным пузиком в сланцах Balenciaga и носках Heron preston берут exclusive для Prada.

ОТНОШЕНИЯ С ЕДОЙ

- Какие у вас отношения с едой ?

- Не очень нормальные.

- Как это произошло?

- Само собой получилось.

Я не знаю ни одну модель, у которой не было бы «особых» отношений с едой. Каждая модель из вашего окружения проходила через следующее:

- компульсивное переедание;

- голодание;

- мочегонные средства;

- хоть раз, но засовывали пальцы в рот после приёма пищи (мысли были 100%).

ДЕВОЧКАМ ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ, ЗАТО МАЛЬЧИКАМ НЕ НАДО СЛЕДИТЬ ЗА ЗАДНИЦЕЙ

Изначально модельный рынок - это девчачий рынок, бабский... Чаще всего модельное агентство принимает решение выйти на мужской рынок моды, когда немного утвердит себя на женском. Интересно, что отношение к мальчикам - моделям более потребительское в финансовом плане, но более расслабленное в плане параметров. Что я имею ввиду?

Мальчикам реже чем девочкам оплачивают визу / билеты и т.д. У мальчиков всегда ниже оплата за работу. Пример: девочка-модель делает лукбук в паре с мальчиком, а ей почему-то платят больше за ту же работу. Но зато задница мальчиков-моделей особо никого не интересует. Правило: просто держи себя в форме. Если хочешь, то можешь качаться в зале и делать кубики, а не хочешь, то можешь жрать пиццу и быть просто собой.

КАК РИСКНУТЬ КАРЬЕРОЙ, ОТКАЗАВШИСЬ ПИТЬ РЫБЬЮ КРОВЬ

Один единственный раз я отказала фотографу на площадке в его просьбе. Это был скандал, и я на один день стала непрофессиональной моделью. Утро. Ты едешь на editorial.* Чаще всего модель знает только location и время, где ей нужно быть. Ни команду ни концепцию она никогда не знает. Всегда сюрприз. Команда очень найс, одежда вроде тоже. Но тут фотограф говорит, что в кадре я буду держать дохлую рыбу и обнимать её и играться с ней. Я не отказала. Я и не такое держала на съёмках. Мы начинаем работать, вроде все хорошо и тут я замечаю, что изо рта рыбы капает кровь. Ассистент фотографа периодически подходит и вытирает кровь. Мы продолжаем.

Но тут фотограф говорит: «А ты не могла приподнять рыбу над головой и в тот момент когда будет капать кровь, открыть рот?». Пауза.

И, да, я отказалась это делать. Я пока не встретила ни одного человека, который бы согласился, чтобы капли крови изо рта рыбы попали в его рот. Звонок фотографа моему агенту из Лондона. Разговор я не слышу, он вышел в другую комнату. Через 5 минут звонит мне мой агент и спрашивает, почему фотограф в гневе, и, почему я сорвала съёмку и веду себя, как непрофессиональная модель.

Тут моя очередь. Извините, я, конечно, много чего ела на съёмке (бургеры, силиконовые перчатки грызла на камеру, цветы глотала, серёжки посасывала), но кровь дохлой рыбы ... я не готова.

Агент извинился, и я ушла с площадки.

* - съёмка для журнала. чаще всего собирают команду из: стилист, фотограф, визажист и парикмахер. нужно отснять минимум 5 луков (одежда должна быть от разных дизайнеров), чтобы потом фотограф попытался пропихнуть это в журнал.