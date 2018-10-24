Тест «Какой из вас Веничковед»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-23T16:27:04+03:00

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До сих пор в среде филологов считалось, что писать биографию Венички - гиблое дело. Автор поэмы "Москва-Петушки" наплодил о себе кучу мифов, легенд и разнообразной дезинформации.

Смогли бы вы написать биографию Венедикта? Определите, что правда, а что бред в историях о Веничке.