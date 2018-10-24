Тест «Какой из вас Веничковед»
24 октября исполнилось бы 80 лет писателю Венедикту Ерофееву
О Ерофееве появилась куча мифов и легенд, попробуйте отличить правду от лжи.
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До сих пор в среде филологов считалось, что писать биографию Венички - гиблое дело. Автор поэмы "Москва-Петушки" наплодил о себе кучу мифов, легенд и разнообразной дезинформации.
Смогли бы вы написать биографию Венедикта? Определите, что правда, а что бред в историях о Веничке.
1Венедикта Ерофеева бросила собственная мать.
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Правильный ответ:Женщина уехала в Москву, оставив на Кольском полуострове своих пятерых детей. Средняя сестра Венедикта (она еще жива) утверждает, что мама уехала, чтобы не быть нахлебницей детям. У нее не было продовольственной карточки.
2Венедикт родился в Мурманской области и впервые пересек полярный круг лишь в 17-летнем возрасте. Больше всего из увиденного его поразили корова и сосна.
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Правильный ответ:Перед вами классический образец фуфлогонства. В Центральной России Венедикт был во время войны, в эвакуации. А в 1950 году он отдыхал в пионерском лагере под Рыбинском, где точно видел и корову, и сосну.
3Университетское прозвище Ерофеева было «Тухастый». От слова «тухес», конечно же, что символизировало большие размеры достоинства.
Фото: Анатолий МОРКОВКИН/TASS
Правильный ответ:Университетское прозвище Ерофеева действительно было «тухастый», но не от слова «тухес», а в честь знаменитой парадигмы Щербы: «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит тухастого бокренка»
4Первую стипендию Венедикт Ерофеев до копеечки потратил на водку.
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Правильный ответ:Венедикт Ерофеев до середины первого курса не пил и не ругался матом. А первую стипендию спустил на компот из черешни. Веничка был с севера и ягода черешня была ему в диковинку.
5Ерофеев называл Ольгу Седакову своим любимым поэтом.
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Правильный ответ:Они очень дружили с Седаковой, но любимым поэтом Веничка считал Северянина. Седакову же в «Москве-Петушках» он назвал «полусумасшедшей поэтессой».
6Жена Ерофеева сошла с ума и хотела зарезать Веничку.
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Правильный ответ:Галина Носова-Ерофеева анонсировала, что 21 мая небо станет цвета бормотухи и диктор программы “Время” объявит, что начинается конец света. И в этот момент ей нужно будет зарезать спящего Ерофеева.
7Помимо поэмы «Москва-Петушки» Венедикт Ерофеев написал роман «Шостакович».
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Правильный ответ:Венедикт говорил, что потерял «Шостаковича» в знойное лето 1972 года: тетрадка выпала из авоськи. На просьбы друзей переписать произведение, отвечал, что это сделать уже невозможно. Возможно, роман и существовал, но только в воображении автора.
8Когда Веничка лежал в Кащенко, одним из врачей отделения был карикатурист Андрей Бильжо.
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Правильный ответ:Бильжо в Кащенко он действительно работал. И Веничку помнит. Говорит, что удивительно, у Венички не было "хабитус потатора" - лица алкоголика.
9Как и у всякого выходца с Севера, у Ерофеева совершенно не было генетической защиты от отравления алкоголем. Потому-то он и стал алкоголиком.
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Правильный ответ:Парадокс в том, что Веничка стал алкоголиком благодаря своему феноменальному здоровью. Он мог пить, но не пьянеть. В университете он стал победителем конкурса на звание чемпиона выпивки. Участники состязаний собирались в Ленинской аудитории, выпивали по стакану водки, после чего закусывали и начинали беседовать на заданную тему.
10Венедикт сам диагностировал у себя болезнь - рак горла, но врачи долгое время списывали симптомы на депрессию.
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Правильный ответ:Действительно, он был уверен, что у него рак горла. Сегодня врачи считают, что заболевание имело наследственный характер. От рака умер отец Ерофеева, от рака горла скончался старший брат.
11Когда Ольге Седаковой подарили дорогие французские духи, Венедикт Ерофеев их выпил.
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Правильный ответ:Веничка выпил духи не у Ольги Седаковой, а у любви всей своей жизни - Юлии Руновой. Причем, этот флакон духов он сам же ей и подарил. Ольга Седакова думала, будто Венедикт выпил духи и у нее тоже, но оказалось, что флакон спрятал ее муж, узнав, что к ним в гости грядет Веничка.
12Веничка собирал грибы не для того чтобы их есть, а чтобы каталогизировать собранное.
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Правильный ответ:Венедикт сначала собирал грибочки, а потом раскладывал их по кучкам и записывал в дневник: что собрал и в каком количестве. Биографы говорят об особой любви Ерофеева к систематизации, каталогизированию и составлению разных антологий.
13После «Москвы-Петушков» Ерофеев не создал ничего художественного.
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Правильный ответ:Веничка написал пьесу «Вальпургиева ночь». Конечно, она не лучше «Москвы-Петушков", но сам факт создания пьесы удивителен. От Венедикта уже ничего не ждали. А он сумел собраться и сделать.
14Ерофеев был католиком.
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Правильный ответ:Ерофеев крестился в католичество незадолго до смерти. Причем, способствовал крещению его однокурсник и автор первого перевода «Властелина колец».Правда, после смерти обряд отпевания и погребения провели по православным традициям.
15В «Москве-Петушках» приведены реальные рецепты алкогольных коктейлей: «Сучий потрох», «Слеза комсомолки», «Поцелуй тети Клавы», «Ханаанский бальзам».
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Правильный ответ:Рецепты нереальны, хотя состав их несет какую-то функцию. Филологи убеждены, что Ерофеев что-то зашифровал в рецепте коктейлей, правда, что именно зашифровал - пока не разгадали.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Так себе из вас Веничковед. Вам, как и Юлиану Семенову, Ерофеев налил бы разве что водички из унитаза.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Не так плохо, но все же не стоило злоупотреблять Слезой комсомолки . И куда девалась вся твердая память?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы великолепно знакомы с биографией Ерофеева, Хотя слишком доверились поэме Москва-Петушки . Специалисты говорят, что Веничка из поэмы совсем не тот, что в реале.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Из вас вышел бы отличный биограф Ерофеева. У автора осталось еще куча никем не читанных дневников, которые никто не видел до сих пор. Может, вы их читали?
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