Волонтеры Победы сопровождают национальный конкурс «Великие имена России»

СЕГОДНЯ 19:00 2018-10-22T19:03:11+03:00

В организации и проведении конкурса на местах будут помогать добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Фото с сайта "Волонтеры Победы" https://волонтёрыпобеды.рф

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20 и 21 октября в десятках городов России стартовали обучения волонтеров в рамках национального конкурса «Великие имена России» по присвоению 45 аэропортам имен выдающихся соотечественников. Для волонтёров проводятся различные тренинги, ребятам рассказывают, что от них требуется, и информируют по вопросам голосования.

Например, по словам координатора всероссийского общественного движения «Волонтёры победы» по Башкирии Александра Юдина, на сегодняшний день более 80 жителей республики изъявили желание стать волонтёрами грандиозного конкурса и зарегистрировались на сайте «Великие имена России».

Программа подготовки волонтеров включает в себя обучение, тренинги на командообразование и взаимодействие. Особый акцент сделан на истории: добровольцы вспоминают известных соотечественников и их вклад в развитие региона и страны. В ряде регионов волонтеры лично познакомились с великими земляками. Так, в Уфе обучение началось со встречи с заслуженным летчиком-испытателем РФ Уралом Султановым. В Москве к добровольцам обратился Герой России, космонавт Максим Сураев.

Волонтеры из 38 регионов будут помогать в информировании о конкурсе и проведении анкетирования на этапе финального голосования. В аэропортах и на железнодорожных вокзалах в регионах-участниках проекта будут сформированы 400 точек для голосования, где каждый житель сможет выразить свое мнение.

Всего же предполагается, что в проекте будет задействовано порядка 10 тысяч добровольцев.

Напомним, «Великие имена России» – это национальный конкурс по присвоению 45 аэропортам имен выдающихся соотечественников. Целью проекта является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Реализация проекта позволит вписать имена великих россиян в современный контекст, сделав это повсеместной практикой. Инициаторами и соорганизаторами проекта являются Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество. Вся информация о порядке проведения, правилах, сроках, промежуточных и финальных результатах голосования доступна на сайте Великиеимена.рф.

В организации и проведении конкурса на местах помогают добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». На сегодняшний день Движение является самой крупной добровольческой организацией в России. Традиционно с участием Волонтеров Победы проходят главные мероприятия празднования Дня Победы. В 2018 году в них приняли участие более 160 000 добровольцев по всей стране.

Многие регионы уже определили пул легендарных земляков, из которых впоследствии планируется выбрать имя своему аэропорту. Так, дополнительное имя получит Омский аэропорт Центральный. Секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова сообщила, что уже составлен и отправлен в столицу первый список из 10 фамилий. В него вошли: актер Михаил Ульянов, Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев, хоккеист Виктор Блинов, Маршал Советского Союза Дмитрий Язов, музыкант Егор Летов, советский ученый и авиаконструктор Андрей Туполев, поэт Роберт Рождественский, первый секретарь Омского обкома КПСС Сергей Манякин, художник Михаил Врубель и епископ Сильвестр.

В десятках городов России стартовали обучения волонтеров в рамках национального конкурса «Великие имена России». Фото с сайта "Волонтеры Победы" https://волонтёрыпобеды.рф

Жители Калининградской области также назвали имена известных соотечественников, которые, по их мнению, достойны присвоения местному международному аэропорту Храброво. Пять из десяти претендентов - известные полководцы, прославленные военачальники Великой Отечественной войны, внесшие большой вклад в Победу, участвовавшие в боях Восточно-Прусской наступательной операции на нынешней российской территории, штурмовавшие считавшуюся неприступной крепость Кенигсберг. В их числе - Иван Баграмян, Александр Василевский, Кузьма Галицкий, Иван Черняховский, маршал авиации Александр Покрышкин. В списке имен также герой наполеоновских войн, генерал-фельдмаршал Михаил Барклай де Толли, русский полководец и военный теоретик Петр Румянцев, императрица Елизавета Петровна, при которой во время Семилетней войны (1756-1763 гг) Кенигсберг и Восточная Пруссия в целом находились под русским управлением. В названии аэропорта Храброво калининградцы хотели бы видеть имена земляков летчика-космонавта СССР Виктора Пацаева, трагически погибшего во время посадки "Союза-11" в 1971 году, а также писателя Сергея Снегова.