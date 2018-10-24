Главный пластический хирург Наталья Мантурова: Сейчас женщины стареют в среднем на 10 лет позже, чем в 80 - 90-е годы прошлого века

СЕГОДНЯ 01:03 2018-10-23T19:21:57+03:00

Известный эксперт по молодости и красоте Наталья Мантурова рассказала «КП», насколько можно доверять тем или иным методам борьбы с возрастом, а также о том, как в России ужесточают правила работы пластических хирургов [часть 1]

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ДОСЬЕ «КП»

Наталья Мантурова — доктор медицинских наук, главный специалист - пластический хирург Минздрава России, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова.

РАЗВЕЯНЫ МИФЫ О БОТОКСЕ

- Наталья Евгеньевна, давайте начнем с новых технологий и классических средств, которые помогают стать моложе и красивее, как женщинам, так и мужчинам — они ведь сейчас тоже все больше включаются в антиэйдж, антивозрастной тренд. Одно из самых досадных проявлений возраста, появляющееся раньше всего — морщины. Многим сразу приходит на ум ботокс, но сегодня идут разговоры, вроде бы даже есть научные исследования об опасных последствиях регулярных уколов ботулотоксина. Насколько это оправданно? Может быть, на смену ботоксу уже приходит что-то другое, более безопасное?

- Прежде всего нужно иметь в виду, что любой препарат, даже самый безопасный и эффективный, может причинить вред, если он применяется с нарушением технологии, без учета индивидуальных особенностей пациента, противопоказаний для конкретного человека и других важных условий. Все их должен хорошо знать врач — пластический хирург. Поэтому я в первую очередь советую тем, кто хочет избежать осложнений, обращаться для таких серьезных процедур, как инъекции препаратов на основе ботулотоксина, не просто в косметологические кабинеты, а именно к врачам — специалистам по пластической хирургии. Поскольку очень важно знать анатомию, особенности строения лица, расположения сосудов, нервов и т. д.

Что касается безопасности, то на сегодня практически развеяны мифы, связанные с применением ботокса. Например, опасения, что мышцы лица и нервы без движения (в результате действия ботокса. - Авт.) атрофируются. На самом деле исследования и практика показывают: уже буквально на следующий день после инъекции начинается постепенное восстановление нервно-мышечного взаимодействия. Через 3 - 6 месяцев оно достигает своего естественного исходного уровня, и способность мышцы к сокращению возвращается. Причем, мы специально изучали этот вопрос и выяснили, что сила мышц не меняется, не ослабевает. И еще хочу отметить: кроме хорошо известных зарубежных препаратов на основе ботулотоксина сегодня выпускается также отечественный. Многочисленные широкомасштабные клинические исследования подтвердили его безопасность и эффективность, он ни в чем не уступаем своим импортным собратьям, а стоит дешевле.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ВОСПАЛЕНИЙ И ПОДКОЖНЫХ УПЛОТНЕНИЙ

- Кроме ботокса для омоложения популярна гиалуроновая кислота, она есть и в виде инъекций, и в кремах. Что говорят научно-медицинские данные об эффективности и безопасности «гиалуронки»?

- Гиалуроновая кислота подтвердила свою способность активно связывать влагу и удерживать ее в межмолекулярном пространстве нашей кожи. Когда в организме есть недостаток выработки естественной гиалуроновой кислоты, кожа становится сухой, безжизненной, появляются выраженные морщинки. Кремы, как правило, дают лишь поверхностное увлажнение и помогают в более молодом возрасте. А перед тем, как делать инъекции гиалуроновой кислоты, как и в случае ботокса, я рекомендую проходить полноценный осмотр врача. Очень важно учитывать состояние кожи конкретного человека, определенные показатели — для этого сейчас есть целый арсенал диагностической аппаратуры.

Наталья Мантурова во время операции. Фото Пресс-службы РНИМУ имени Н.И. Пирогова

- А если этим пренебречь, чтобы сэкономить? Пойти в косметологический кабинет, где сейчас часто предлагают уколоть без всяких обследований?

- В таких случаях есть риск, что инъекция кому-то причинит вред. Могут возникнуть воспалительные реакции, покраснения и подкожные уплотнения. Их нельзя ни выдавить, не вырезать. Через какое-то время они часто проходят сами по себе, но пока сохраняются, причиняют пациентам дискомфорт и тревогу.

- В Интернете на форумах встречаются утверждения: «гиалуронка» предпочтительнее ботулотоксина, все же эта кислота - естественный компонент, который изначально есть в нашей коже.

- Про безопасность и эффективность зарегистрированных препаратов я уже сказала, а если стоит вопрос о том, что выбирать — инъекции ботокса или гиалуроновой кислоты, то нужно иметь в виду, что у них разные показания. Ботокс используется для того, чтобы ослабить мышечное напряжение и сокращение мышц, препарат вводится именно в мышечную ткань. А гиалуроновая кислота предназначена в первую очередь для восполнения дефектов, заполнения и расправления глубоких морщин-борозд. Что именно предпочтительнее для конкретного пациента, определяет врач.

КОГДА ПРОЦЕДУРЫ — БЕСПОЛЕЗНАЯ ТРАТА ДЕНЕГ

- Если говорить о новых подходах, техниках в области омоложения - что вас, как эксперта, регулярно участвующего в международных конгрессах, больше всего впечатляет?

- Сейчас делается упор на малоинвазивные (то есть менее травматичные) омолаживающие процедуры. Они не предполагают длительного наркоза, быстрее идет восстановление. Но важно понимать, что все зависит от возраста — в определенный период такие процедуры становятся практически бесполезной тратой денег. То есть либо вообще не дают эффекта, на который рассчитаны, либо эффект слишком кратковременный.

- До какого же возраста можно обходиться малоинвазивными процедурами?

- Когда я училась в ординатуре, наши преподаватели говорили, что, начиная с 47 лет - классический возраст, когда можно начинать делать первую, как говорят в народе, круговую подтяжку, то есть коррекцию кожи лица и шеи, предполагающую разрезы с двух сторон в ушной области. Все, конечно, очень индивидуально, но на сегодняшний день по нашим наблюдениям возраст первой такой пластической операции отодвинулся минимум на 10 лет. В том числе благодаря тому, что в арсенале современных пластических хирургов есть передовые техники, которые помогут улучшить внешность и избавиться от возрастных изменений на лице и на шее без масштабных хирургических вмешательств.

Наталья Мантурова: "По нашим наблюдениям возраст первой пластической операции по круговой подтяжке лица отодвинулся минимум на 10 лет."

- То есть, получается, что благодаря современным технологиям и другим особенностям образа жизни женщины фактически стали стареть до степени необходимости круговой подтяжки на 10 лет позже?

- Да, можно, так сказать. А если говорить о том, что еще меня впечатляет — правда, в негативном смысле, так это появление сейчас большого количества так называемых авторских методик омоложения, которые не имеют ни научной, ни клинической доказательной базы. Некие специалисты внедряют свои фантазии, где могут совмещать и ботулинотерапию, и липосакцию — проводят минилипосакцию лица, к примеру. Сочетают контурную пластику с применением гиалуроновой кислоты. И вот этот «слоеный пирог» без надлежащих подтверждений его безопасности и эффективности пациентам может выйти боком.

Продолжение следует. Во второй части интервью читайте о том, как пациентам снизить риск попасть в руки к нерадивому пластическому хирургу, а также о секретах красоты и молодости от Натальи Мантуровой и о том, как на самом деле работают модные корейские и японские средства для омоложения.

КСТАТИ

Из-за пудры с тальком растет риск рака кожи?

- Наталья Евгеньевна, в Интернете периодически появляются устрашающие сообщения, что пудры для лица, большинство которых содержит тальк, из-за этого вещества неблагоприятны для кожи, даже могут быть канцерогенны. Насколько оправданны такие опасения по вашим данным?

- Компактные пудры действительно содержат до 80% талька, но его канцерогенность серьезными научными исследованиями не подтверждена. Те публикации, которые есть, содержат информацию, фактически скопированную друг у друга. Словом, опасения бездоказательны. К тому же женщины пользуются пудрами многие десятилетия, рак кожи был бы тогда у всех.