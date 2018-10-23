2018-10-23T16:57:15+03:00
Наука

Видео с плавающим «безголовым куриным монстром» взбудоражило сеть

Удивительное существо было заснято у берегов Антарктиды
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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"Огурцы", которые плавают в Южном океане, красные. Они еще и лапками шевелят."Огурцы", которые плавают в Южном океане, красные. Они еще и лапками шевелят.
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Почти 500 тысяч просмотров за 2 дня набрало видео, сделанное морскими биологами из отдела Антарктики Министерства окружающей среды Австралии (Australian Antarctic Division) у берегов Антарктиды.

- Оно чем-то похоже на курицу, противень с которой вот-вот поставят в духовку, - так описал удивительное существо, попавшее в кадр Дирк Велсфорд (Dirk Welsford) — руководитель программы по изучению экосистем Южного океана.

Существо, которое по сути представляет собой морской огурец вида Enypniastes eximia, получило еще одно название - «безголовый куриный монстр» (headless chicken monster). Сообразно внешнему виду. Прежде подобных «монстров» у берегов Антарктиды не встречали — только в Мексиканском заливе. И то всего один раз в прошлом году, как сообщает The Weekly Times.

«Безголовый куриный монстр» питается органикой, которую отфильтровывает из воды, прокачивая ее сквозь себя. Обитает в глубине, но не на дне. Передвигается вверх-вниз: поднимается примерно на километр, шевеля «конечностями» похожими на ласты, потом плавно опускается обратно. Тело имеет полупрозрачное. Сам розовый или красный. Иной раз светится в темноте.

Морские огурцы — существа причудливые. Вид некоторых вообще вызывающий — вплоть до непристойного. Несколько лет назад один из таких попался на глаза биологам, которые исследовали районы в Атлантике, у островов Пасхи, у Большого барьерного рифа, у Новой Зеландии, погружая автоматические камеры на глубины от 1 до 5 километров.

Морской огурец, которого удалось тогда сфотографировать, вообще ничего не скрывал. Сквозь его ткани «просвечивала» вся пищеварительная система, делая существо похожим на прозрачную задницу.

Это тоже морской огурец.

Это тоже морской огурец.

Нынешний — антарктический - огурец выглядит куда приличнее.

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