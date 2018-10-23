Видео с плавающим «безголовым куриным монстром» взбудоражило сеть

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-23T16:57:15+03:00

"Огурцы", которые плавают в Южном океане, красные. Они еще и лапками шевелят.

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Почти 500 тысяч просмотров за 2 дня набрало видео, сделанное морскими биологами из отдела Антарктики Министерства окружающей среды Австралии (Australian Antarctic Division) у берегов Антарктиды.

- Оно чем-то похоже на курицу, противень с которой вот-вот поставят в духовку, - так описал удивительное существо, попавшее в кадр Дирк Велсфорд (Dirk Welsford) — руководитель программы по изучению экосистем Южного океана.

Существо, которое по сути представляет собой морской огурец вида Enypniastes eximia, получило еще одно название - «безголовый куриный монстр» (headless chicken monster). Сообразно внешнему виду. Прежде подобных «монстров» у берегов Антарктиды не встречали — только в Мексиканском заливе. И то всего один раз в прошлом году, как сообщает The Weekly Times.

«Безголовый куриный монстр» питается органикой, которую отфильтровывает из воды, прокачивая ее сквозь себя. Обитает в глубине, но не на дне. Передвигается вверх-вниз: поднимается примерно на километр, шевеля «конечностями» похожими на ласты, потом плавно опускается обратно. Тело имеет полупрозрачное. Сам розовый или красный. Иной раз светится в темноте.

Морские огурцы — существа причудливые. Вид некоторых вообще вызывающий — вплоть до непристойного. Несколько лет назад один из таких попался на глаза биологам, которые исследовали районы в Атлантике, у островов Пасхи, у Большого барьерного рифа, у Новой Зеландии, погружая автоматические камеры на глубины от 1 до 5 километров.

Морской огурец, которого удалось тогда сфотографировать, вообще ничего не скрывал. Сквозь его ткани «просвечивала» вся пищеварительная система, делая существо похожим на прозрачную задницу.

Это тоже морской огурец.

Нынешний — антарктический - огурец выглядит куда приличнее.