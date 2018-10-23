Ким Кардашьян рассказала, как застукала отчима в женской одежде: «У меня началась истерика»

СЕГОДНЯ 01:20 2018-10-23T01:40:08+03:00

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Ким Кардашьян рассказала о том, как она впервые узнала, что ее отчим Брюс Дженнер испытывает проблемы с ориентацией. До того, как бывший олимпийский чемпион сменил пол и стал женщиной, он долгое время скрывал свои пристрастия. По словам Ким, однажды она застукала его в гараже в женской одежде. О том, как она отреагировала на это, Кардашьян рассказала актеру Алеку Болдуину в его авторском телешоу The Alec Baldwin Show.

Брюс Дженнер, известный олимпийский десятиборец, выиграл золото на Олимпийских играх 1976 года. В 2015 году отец шестерых детей и отчим Роберта, Ким, Хлои и Кортни Кардашьян впервые публично признался, что сменил пол и стал женщиной. Теперь Брюса зовут Кейтлин Дженнер. За плечами у него – многолетний брак с мамой Ким Ким Кардашьян, телеведущей Крис Дженнер. Как рассказала Ким в телешоу Алека Болдуина, они все понятия не имели о тайной жизни отчима.

- Я узнала об этом, когда мне было 25, - рассказала Ким Кардашьян. - Я вошла в гараж в доме моей мамы и увидела Брюса – он был одет как женщина.

В тот момет с Ким случилась истерика. Ее первым порывом было убежать из дома куда глаза глядят.

- Я выбежала оттуда, позвонила сестре Кортни и сказала: «Мне нужно провести выходные с тобой». Меня трясло, я истерически плакала, - вспоминает Ким. – Кортни сказала мне: «Ты что, поймала Брюса за изменой?». А я подумала, что не знаю, как назвать то, что я только что увидела.

Ким Кардашьян с мамой Крис и отчимом Брюсом - тогда еще мужчиной.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того случая Брюс серьезно поговорил с падчерицей и попросил ее поклясться, что она никому не расскажет о его тайне.

- Он позвонил мне и сказал:« Однажды я сяду и объясню вам все это, но до тех пор, пожалуйста, не говори никому и не говори своей матери, она меня убьет».

Ким остановило то, что у Брюса и ее мамы подрастали две маленькие дочки – Кендалл и Кайли.

- Я подумала: «Если я скажу маме, то разобью ее брак, и мои маленькие сестры останутся без отца. Поэтому я лучше буду держать язык за зубами», - рассказала модель.

Брюс Дженнер, известный олимпийский десятиборец, выиграл золото на Играх 1976 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам Ким, ее мама Крис долго не подозревала о склонностях мужа. Они были женаты с 1991 по 2015 год и развелись, только когда Брюс окончательно сменил пол.

- Мам была так влюблена, - говорит Ким. - Она не думала, что когда-нибудь что-то подобное возникнет в их отношениях. Неужели она когда-нибудь предполагала, что ее муж превратится в женщину? Да ни за что на свете!

Сейчас Кейтлин Дженнер (то есть Брюсу) 67 лет. Она не общается с сестрами Кардашьян, но поддерживает отношения с родными дочками Кендалл и Кайли Дженнер. У отчима Ким есть подруга, с которой Кейтлин Дженнер периодически выходит в свет.

О своей смене пола и личности Брюс заявил, снявшись в 2015 году для обложки журнала «Vanity Fair».

О смене пола и личности Брюс публично заявил, снявшись в 2015 году для обложки журнала «Vanity Fair». Спортсмен сфотографировался для обложки в нижнем белье и заявил: «Зовите меня Кейтлин». В интервью изданию Брюс рассказал, что начал переодеваться в женщину еще в восемь лет, и долгие годы скрывал это от всех.