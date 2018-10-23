В Петербурге испытывают новые методы переписи населения

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-23T14:30:18+03:00

Петербургский муниципальный округ Княжево стал одной из десяти пилотных территорий, на которых стартовал второй этап пробной переписи населения

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«Репетиция» переписи

Пробная переписная кампания 2018 года стартовала в России в октябре. И стала самой масштабной и необычной в России. Судите сами: раньше в подобных мероприятиях участвовали не более 300 тысяч человек в трех субъектах страны. А сейчас переписчики опросят около 550 тысяч человек в девяти регионах! Изменилось не только количество участников, но и способы опроса населения. Так, например, во время первого этапа пробной переписи, который проходил с 1 по 10 октября, поучаствовать в ней можно было через интернет. Каждый житель страны мог заполнить электронные переписные листы на себя и свое домохозяйство самостоятельно на портале «Госуслуги».

Второй этап включает в себя опрос переписчиками в пилотных районах тех, кто не смог принять участие в интернет-переписи. Он стартовал 16 октября и тоже не обошелся без нововведений. В процессе обхода квартир переписчики вместо бумажных переписных листов пользуются электронными на планшетных компьютерах. Есть и третий, контрольный этап, который пройдет с 28 по 31 октября - тогда переписчики выборочно обойдут 10% помещений и проверят полученные данные. Кроме того, жители пилотных районов могут воспользоваться стационарными переписными пунктами и самостоятельно заявить о себе.

- Пробная перепись - это своего рода «репетиция» Всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2020 году. Она проводится для того, чтобы испытать новые технологии, оценить технические возможности портала Госуслуг и готовность населения пользоваться онлайн-методами, - говорит заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Георгий Оксенойт. - По итогам пробной переписной кампании будут сформированы предложения по оптимизации организационно-технологической схемы проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.

Пилотная территория

Петербург в пробной переписи населения участвует уже не первый год. На этот раз для этих целей был выбран муниципальный округ Княжево Кировского района города. И выбран не случайно.

- Он один из самых густонаселенных, включает в себя как старый жилой фонд, так и новостройки. Среди местного населения преобладают иногородние студенты и мигранты, которые не всегда готовы идти на контакт. Территория «сложная», зато сразу станет ясно, какие задачи придется решать перед всеобщей переписью, - говорит руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олег Никифоров.

Сейчас в округе трудится 173 переписчика, узнать их можно по специальной экипировке - синим шарфам и кепкам с эмблемой и надписью: «Пробная перепись населения 2018 года», а также синему портфелю с надписью: «Росстат». Каждый переписчик обязательно должен иметь при себе удостоверение и паспорт.

- Ситуации разные бывают. Некоторые охотно с нами общаются, в основном люди среднего возраста, молодежь сложно «поймать», пожилые люди боятся впускать в квартиру, - рассказывает переписчик Дмитрий Колесников. - Конфликтов с жильцами пока не было, но если мы знаем, что посетить придется неблагополучный адрес, то идем туда в сопровождении полиции. Если жильцов дома нет, мы оставляем для них приглашение прийти и поучаствовать в переписи на стационарных участках. Ну и потом посещаем адрес при повторном обходе.

Переписчиков можно узнать по специальной экипировке: синяя кепка, шарф, портфель и планшет. Автор фото: Любовь ХОЛОПОВА.

Кстати, планшетные компьютеры в руках переписчиков оказались очень полезной вещью. Во-первых, информация заносится быстрее и не нужно носить пачки бумажных переписных листов . Во-вторых, когда люди видят человека с планшетом, то охотнее идут на контакт.

- Наверное, понимают, что вряд ли это вор, - рассуждает Дмитрий Колесников. - Ну а нам, конечно, легче. Хотя я для подстраховки взял с собой ручку и бумагу, но ни разу ими не воспользовался. Планшет удобнее.

Эксперты уверены, что нововведения - интернет-перепись и использование планшетных компьютеров позволит существенно сэкономить бюджетные расходы. Экономию планируется получить за счет уменьшения тиража бумажных бланков переписных листов, сокращения числа переписчиков, а также упрощения технологии обработки материалов переписи.

Чем дальше, тем ответственнее

Наряду с муниципальным округом Княжево в Петербурге пилотными регионами пробной переписи населения стали самые разные территории нашей страны - Эльбрусский район Кабардино-Балкарской Республики, Хангаласский улус Республики Саха (Якутия), Алеутский район Камчатского края, пгт Южно-Курильск Сахалинской области, город Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, район Свиблово в Москве.

И уже можно говорить о первых итогах пробной переписи. Так, например, оказалось, что жители удаленных регионов гораздо активнее переписывались через интернет. Лидируют в этом отношении Сахалин и Республика Алтай. А вот Москва и Петербург интернет-переписью почти не пользовались. Так, в Княжево проживает порядка 60 тысяч человек, из которых только 1,7% переписались через «Госуслуги».

- Дело в том, что жители удаленных регионов понимают, что результаты переписи напрямую влияют на их благополучие. Ведь на результатах переписи строится социально-экономическая политика государства, - считает член Общественного совета при Росстате, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. - Ну а жителей мегаполисов просто очень сложно поймать, у них совершенно другой ритм жизни. Даже если у них дома несколько компьютеров, они просто не находят времени на то, чтобы выйти в интернет и заполнить переписные листы.

ЦИФРЫ

Более 1,2 млн человек по всей России переписалось через портал «Госуслуги» во время первого этапа пробной переписи населения.

453 человека в среднем опрашивает один переписчик на втором этапе пробной переписи населения в муниципальном округе Княжево.