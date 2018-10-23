Собянин показал Путину в "Технограде" на ВДНХ молекулярную кухню, пиксель-арт и 3D-технологии

СЕГОДНЯ 17:55 2018-10-23T18:02:11+03:00

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Образовательный комплекс "Техноград" открылся на ВДНХ полтора месяца назад, но он уже пользуется спросом у москвичей. Здесь можно освоить профессии из топ-50, которые востребованы на рынке труда. Посмотреть на работу "Технограда" 23 октября приехали президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

В кулинарных лабораториях Владимира Путина и Сергея Собянина ждали - это было понятно по ассортименту блюд, которые готовили на мастер-классах. Бисквитные рулеты с фисташками и малиной, пастила из перепелки с портвейном и грушами, байкальский омуль холодного копчения в шубе с чернилом каракатицы.

- Мы, зная вкусовые пристрастия Владимира Путина, решили поэкспериментировать и добавить к омулю не только красную икру, но и щучью, - сказал Владимир Олейник, председатель ассоциации "Вкус Мира РУСС".

Для приготовления блюд высокой кухни применяли российские паровые установки, корейские ультрозвуковые аппараты. И не только перед приездом президента и мэра города, осваивать кулинарные азы на них будут все учащиеся "Технограда". Также они получат знания по шоковой заморозке, ценообразованию блюд. Специально был приглашен преподаватель по молекулярной кухне - он обучался в Европе и теперь передаст знания московским ученикам.

Кулинарные курсы в "Технограде".Фото: Алиса ТИТКО

- Получается? - спросит Владимир Путин у учеников.

- Да.

- Но, чтобы начать вести свой бизнес нужно не просто уметь готовить, но знать экономику, финансы, - заметил президент.

- Да, но у нас есть уникальное оборудование, которое позволяет из продуктов на молекулярном уровне менять вкус и цвет - это дорого стоит. Можно разрабатывать блюда и тенденции. В дальнейшем мы сможем диктовать моду в кулинарии, - убеждал преподаватель Сергей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674610" frameborder="0"></iframe> Путин и Собянин посетили "Техноград" на ВДНХ.Алиса ТИТКО

Заглянул президент и в мастерскую столярно-плотничных работ. Учиться сюда приходят не только парни, но и девушки. Последние хотят быть высококлассными специалистами - им институтского образования мало.

- Я изучаю технологии работы с металлом и бетоном, а здесь, например, могу посмотреть, как изготавливают деревянные окна - это тренд сейчас, - рассказывает студентка НИУ МГСУ Диана Зуева.

Хотя проще сказать, что не актуального в "Технограде" нет ничего. В корпусе "Урбан. Техноград" проводят мастер-класс по пиксель-арту, по созданию ручья, по укладке тротуарной плитки.

Образцы пиксель-арта.Фото: Алиса ТИТКО

- Какое количество учащихся здесь? - спросил Владимир Путин.

- Сейчас 11 тысяч, - скажет президенту Марина Марченко, руководитель образовательного комплекса "Технограда".

- Но уже "Техноград" со дня открытия успели посетить около 40 тысяч, - добавил мэр Москвы Сергей Собянин.

Поинтересовался президент и составом преподавателей.

- Преподают люди, которые сами занимаются бизнесом, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Задача, чтобы они менялись и было разнообразие для учащихся.

Всего же в "Технограде" представлено 42 профессии. Сюда могут приходить учиться люди разных возрастов - от 5 лет, студенты, люди с высшим образованием, пенсионеры.

Курсы по укладке тротуарной плитки.Фото: Алиса ТИТКО

- Кто-то хочет получить дополнительные знания, кто-то освоить новую профессию, кто-то планирует создать свой бизнес. Самая старшая ученица приходила обучаться визажу, ей 82 года, - рассказала журналистам Марина Марченко, руководитель образовательного комплекса "Технограда".

О преимуществах обучения президенту рассказывали и сами учащиеся. Они посещают разные мастер-классы, чтобы выбрать будущую профессию. Со своей профессией уже определился Никита Селиванов - он будет заниматься стартовыми ракетными комплексами, но сейчас он преподает ребятам 3D-технологии в "Технограде".

- Наша задача обучить ребят создавать 3D-объекты быстро, качественно, - рассказал преподаватель аддитивных технологии Никита Селиванов.

- Кто ваши ученики? - спросил Владимир Путин.

- Студенты колледжей.

- А сами планируете по своей профессии работать?

- Да.

- Удачи вам и вашим ученикам.