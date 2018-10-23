У украинских олигархов могут отнять поместья в Крыму: эксперты ответили на главные вопросы о санкциях России против Киева

СЕГОДНЯ 19:15 2018-10-23T20:59:46+03:00

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Русские - люди терпеливые. Чтобы их разозлить, надо постараться. Но тогда мало не покажется. В понедельник Владимир Путин подписал указ о «специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины». Проще говоря, Киев ждут санкции. Какие — до конца не ясно: как сказано в документе, «определить перечень физических и юридических лиц», которых ждут эти «спецмеры», должно правительство. Пока оно определяет, «КП» спросила экспертов: к какой «ответке» готовиться Киеву после всех его антироссийских выходок?

1. Какие у нас бизнес-отношения с Незалежной?

- В 2012 году (то есть до майдана, — ред.) товарооборот двух крупнейших славянских стран составлял $55 миллиардов. Сейчас - около $15 миллиардов, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская Правда» экс-премьер Украины Николай Азаров.

При этом за первые 6 месяцев этого года Россия стала крупнейшим инвестором в экономику Украины: $436 миллионов, или треть всех зарубежных вливаний.

Ещё полуживая промышленность юо-востока Украины поставляет нам стекловолокно, запчасти для двигателей, одежду. А Россия за прошлый год стала, например, крупнейшим поставщиком на Украину … муки. (Вот тебе и «аграрная сверхдержава», в которую обещали превратить «ридну неньку» вожди майдана!) И это не говоря о её традиционной зависимости от наших энергоносителей: нефти, газа и даже угля. В общем, странная какая-то «москальская агрессия» получается.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Фото: Михаил ФРОЛОВ

2. Какие недружественные шаги допускал наш сосед?

- После майдана «новая влада» (новая власть, - ред.) Украины оказалась успешна только в одном: ведении антироссийской политики любыми средствами, - сказал «КП» политолог, эксперт по Украине Владимир РОГОВ. — И это их официальная позиция. Они регулярно призывают готовиться «к войне с Россией» на суше и море. Российские посольство и консульства на Украине регулярно подвергаются атакам бандеровских «активистов» при бездействии властей. Российских журналистов берут в заложники, как главу «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского (арестован по обвинению в «госизмене» - ред.). По-пиратски захвачены российские суда «Норд» и «Механик Погодин», часть их экипажей до сих пор незаконно удерживается на Украине. И это только за последнее время! Я уже не говорю о транспортной, водной, энергетической и продуктовой блокаде Крыма, начатой четыре года назад с подачи Киева, — напоминает эксперт. - Плюс погромы филиалов российских банков на Украине, аресты счетов российских компаний...

Политолог Владимир Рогов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ко всему прочему полгода назад Украина ввела санкции против десятков российских граждан и юридических лиц. Им запретили владеть в этой стране активами.

- Вероятнее всего, российские контрсанкции будут зеркальными, - предположил в разговоре с «КП» Николай Азаров.

3. Чем мы отвечали?

- Украина объективно деградирует, в том числе в экономике. Но ускорять этот процесс — не в интересах Москвы. Ведь замещать импорт с Украины нам удобнее постепенно, не в один день, - пояснил «КП» экономист Иван ДАНИЛОВ. - Что и происходило: все последние годы мы поэтапно отказывались от украинского импорта в критических областях, например, в оборонке.

Тем не менее, даже самые людоедские действия Киева, наподобие недавнего запрета русского и других «языков нацменьшинств», до сих пор вызывали лишь протокольные возмущения на брифингах МИДа (свидетелем которых был и автор этих строк)… но не более.

- Рано или поздно и украинское, и российское руководство будут заинтересованы в восстановлении отношений в объёме, близком к прежнему, которое было до майдана. Поэтому мне понятно, почему Москва проявляла выдержку и дала ответ лишь после такой многолетней паузы, — сказал «КП» Азаров.

Проще говоря, Москва до последнего надеялась, что в Киеве возобладает разум. Напрасно.

4. Есть ли бизнес-интересы у украинской элиты в России?

— Многие депутаты Верховной Рады и крупные чиновники Украины до сих пор имеют активы в России. Не говоря уже о родственных связях, — продолжает Владимир Рогов. — Например, дочь депутата Верховной Рады Александра Романовского живёт в шикарном доме в Подмосковье и ведет здесь крупный бизнес на отцовские деньги. Хотя сам Романовский поддержал закон о присвоении России статуса «страны-агрессора». Недавно ему было отказано во въезде РФ, и он искренне удивлялся: «а меня-то за що?» Думаю, теперь подобных случаев станет больше… Есть активы в России и у украинских олигархов. Так, Игорь Коломойский, спонсор карательных батальонов в первые месяцы войны в Донбассе, через подставных лиц владеет компаниями и недвижимостью в Крыму. Поместья на полуострове до сих пор имеют экс-президент Леонид Кучма и его зять Виктор Пинчук (по документам эти объекты проходят как «виноградники»). Даже действующий президент Порошенко, по моим данным, через цепочку липовых фирм держит в России предприятие по производству крахмала.

5. Какие именно спецмеры мы можем ввести?

О сути наших ответных мер уже намекнул премьер Дмитрий Медведев: под санкции попадут сотни людей, причинявших вред России, их активы в России будут заблокированы, а вывоз капитала запрещен (подробнее читайте ниже).

- Чтобы сделать Киеву очень больно, достаточно перекрыть денежные потоки, которые шлют на родину миллионы украинских гастарбайтеров в России. Но поскольку мы наказываем не народ, а часть элиты Украины, будут именно точечные санкции против конкретных лиц. Которые имеют бизнес в России, одновременно занимаясь антироссийской деятельностью на Украине. Им, например, запретят выводить дивиденды с российских предприятий на родину, — предполагает Иван Данилов.

6. Как это повлияет на Киев?

- На Украине продолжается президентская кампания, которую Порошенко мечтает выиграть. Для этого ему надо стать своим в глазах украинских националистов. Как? Только новыми антироссийскими мерами. Так что указ Кремля о «контрсанкциях» — это предохранитель, чтобы не допустить совсем уж запредельных репрессий против русскоязычных граждан или российских активов на Украине, — сказал «КП» политолог, специалист по Украине Александр ЧАЛЕНКО. — Возможности для воздействия — огромные. Например, сейчас Украина на 50% зависит от российского бензина и дизтоплива, которое ввозится по «серым» схемам через соседние страны СНГ. Достаточно перекрыть этот канал, чтобы цены на горючее на Украине взлетели, что вызовет недовольство избирателей. Порошенко - прежде всего делец. И теперь не может не понимать: начнёт чудить — будет хуже. И его рейтингу, и его бизнесу.

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