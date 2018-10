Погиб Карл Вольф - отставной сержант ВВС США, который выдал «инопланетные» секреты NASA

СЕГОДНЯ 18:20 2018-10-24T18:15:57+03:00

Карл Вольф (Karl Wolfe), отставной сержант ВВС США (former US Air Force Sergeant), ушел из жизни в возрасте 74 лет в городе Лансинг, штат Нью-Йорк ( Lansing, New York). Катался на велосипеде и попал под трактор. Скончался в госпитале (Cayuga Medical Centre) от полученных травм. О трагедии сообщила британская газета The Sun — не самая серьезная в мире. Но позднее информацию подтвердил более надежный источник - американский канал Fox News.

Несчастный случай? Скорее всего. Однако конспирологи сомневаются. Ведь Карл Вольф известен тем, что «выдал секреты NASA». Как минимум. Могли отомстить. Или «заткнуть» навсегда, чтобы больше ничего не рассказывал. Откровения, прославившие отставного сержанта, впервые прозвучали в 2001 году. Он начал утверждать, что NASA скрывает сведения о существовании рукотворных объектов на поверхности Луны – в том числе и на обратной ее стороне. Мол, лично их видел на снимках, сделанных в 60-е годы прошлого века с борта аппаратов серии «Лунар орбитер» (Lunar Orbiter). Американцы запускали их для того, чтобы составить подробную карту Луны, фотографировать и с помощью сделанных снимков выбрать места посадок последующих пилотируемых экспедиций.

Если верить Вольфу, то взглянуть на секретные снимки ему довелось при следующих обстоятельствах.

В 1965 году сержанта командировали на базу ВВС США Лэнгли (Langley Field), на которой трудились специалисты NASA, участвовавшие в проекте Lunar Oribiter. Там Вольф обслуживал электронное оборудование, необходимое для получения и обработки фотографий с Луны. Имел допуск к секретным материалам, как и весь персонал, с которым он общался. Все носили специальные бейджики.

И вот однажды, когда Вольфа вызвали в фотолабораторию чинить вышедшее из строя оборудование, он разговорился с другим сержантом. Поинтересовался, каким образом космические снимки попадают на Землю, как принципиально функционирует вся система. Тот стал объяснять. И примерно через полчаса, как само собой разумеющееся – обыденно так – вдруг сообщил, что NASA обнаружило базу на обратной стороне Луны.

"Другой сержант" показал Вольфу несколько снимков, на которых он и разглядел строения – башни грибовидной формы, просто башни и объекты в виде шаров.

Рассказ отставного сержанта был записан в Национальном пресс-клубе (National Press Club in Washington DC), на встрече (Disclosure Project event), организованной известным уфологом Стефеном Гриром (Dr Stephen Greer). Ролик с записью посмотрели десятки миллионов человек.

Отставной сержант Вольф производил благоприятное впечатление - на вруна не был похож.

Кстати, тогда – в середине 60-х годов, узнав о базе на Луне, Вольф сильно струхнул. Вспоминал, о чем думал: если об «открытии» не расскажут в вечерних новостях, то его убьют или «закроют», как человека, которому стало известно то, чего не следовало бы.

Возможно, мрачные опасения все-таки сбылись - через несколько десятков лет.

Где снимки, которые видел Вольф? Что конкретно было на них? Ответов, конечно, нет. Но есть странности, которые время от времени находят пока еще живые коллеги отставного сержанта.

Например, проживающий в Финляндии исследователь-надомник Марк Савала (Mark Sawalha) - UFO hunter, как он себя называет, обнаружил на одном из снимков, которые в 1966 году сделал Lunar Orbiter 1, Луне странный тонкий объект, торчащий из ее поверхности более, чем на сотню метров.

Марк считает объект антенной, которую пришельцы установили над своей базой, находящейся под поверхностью Луны.

Антенна пришельцев?

Кто знает, может быть Вольф видел башню, которую недавно обнаружил другой виртуальный археолог, скрывающийся под ником MexicoGeek. Она как раз похожа на гриб – огромный гриб высотой более 5 километров на тонкой ножке. На снимке лунной поверхности - из числа тех, что использованы в ресурсе Google Moon, хорошо видна и «шляпка».

Грибовидная башня.

Кстати, башня в 10 раз выше Останкинской, на Луне не выглядит совсем уж сверхъестественной. Ведь сила тяжести на нашем естественном спутнике гораздо ниже земной - в 6 раз. Возводить там высокие башни во столько же раз легче.

Справедливости ради стоит отметить, что в NASA считают "башню" оптической иллюзией, образованной небольшим кратером, расположенным на кромке более крупного, который выглядит шляпкой "гриба", и осыпью, которую принимают за ножку.

Самый известный виртуальный археолог Скотт Уаринг (Scott C. Waring) нашел на Луне пирамиду. Увидел ее на снимке, который сделал американский лунный орбитальный зонд (The Lunar Reconnaissance Orbiter).

Остроконечная пирамида.

Эксперты подметили, что объект похож на пирамиду российского инженера Александра Голода, которую тот возвел в 1999 году на Новорижском шоссе в Подмосковье. Обе – остроконечные, и высоты у них примерно одинаковые — чуть более 40 метров.

Некто Mundo Desconocido тоже нашел пирамиду, но шестигранную и ступенчатую – в три этажа. Она видна на архивном снимке, который был сделан с борта третьего аппарата серии Lunar Orbiter.

Пирамида снята с высоты 49 километров. В поперенике она больше километра. Выглядить рукотворной. Ведь природный объект вряд ли бы стал шестигранным сам по себе.

Шестигранная пирамида.

Сферы на Луне обнаружил некто Marcelo Irazusta. На снимках видно, что объекты прикреплены к нескольким лунным кратерам.

Диаметр сфер примерно 80 метров. Скотт Уаринг полагает, что они - металлические. Поскольку хорошо отражают свет, а в некоторых местах вообще выглядят огромными фонарями. Кто, как не пришельцы, могли их развесить?

Светящиеся сферы по краям кратера.

Вдруг Вольф и в самом деле видел нечто подобное, но еще более достойное многолетнего сокрытия?