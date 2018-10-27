Вдова Юрия Чурбанова Людмила: Дочь Брежнева хотела упечь меня в тюрьму, ведь я любила ее мужа

СЕГОДНЯ 01:11 2018-10-27T01:51:49+03:00

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В октябре исполнилось пять лет со дня смерти Юрия Чурбанова. Женившись на единственной дочери генсека Галине Брежневой, он вскоре занял пост замминистра МВД, был обласкан властью. А потом... оказался на нарах рядом с уголовниками. О драматичной любви генерал-полковника «Комсомолке» поведала его третья жена Людмила Чурбанова.

Роман с женатым

Москвичке Людмиле Кузнецовой исполнилось 20, когда она впервые увидела Чурбанова, который, кстати, на 10 лет ее старше. Юрий от природы был красив и статен. Идеальный пробор, одежда с иголочки, безупречные манеры... Но и Людмила знала себе цену.

- Я генеральская дочка, - рассказывает Людмила Васильевна. - Отец мой, Герой Советского Союза, преподавал в Военной академии им. Ворошилова. С Юрием Чурбановым мы познакомились, когда оба работали в ЦК комсомола. Я трудилась при ЦК в бюро международного туризма «Спутник». И оформляла Юрию Михайловичу путевку за границу - кажется, в Венгрию. Тогда в ЦК комсомола часто проводились общие вечера. Все молодые, веселые, любили погулять... В Юрия Чурбанова все наши девчонки были влюблены, но он выделил именно меня. Мы с ним ходили есть мороженое в кафе на улице Горького. Случился роман. Тогда он уже был первый раз женат (на Тамаре Вальцеферовой. - Ред.). Говорил, что у него в семье не все гладко, но давал понять, что разводиться не станет - это может испортить карьеру.

Я решила, что надо рвать отношения с женатым. Сама поставила точку. Мы расстались, и я на долгих 20 лет потеряла его из виду. Вышла замуж, родила двоих детей, погрузилась в семейные будни.

«Не имей сто баранов»

Юрий Чурбанов родился 11 ноября 1936 года. Его отец был партийным работником, возглавлял Тимирязевский райисполком Москвы.

Чурбанов-младший тоже делал карьеру - был секретарем комсомольской организации завода «Знамя труда», работал слесарем-сборщиком авиационных узлов, затем попал на должность инструктора Ленинградского райкома комсомола. Заочно окончил юрфак МГУ и перешел на службу в систему МВД.

Его встреча с кремлевской принцессой произошла в январе 1971 года, когда Чурбанов праздновал в ресторане старый Новый год. На вечеринке была и Галина Брежнева. Она заметила видного мужчину, они вместе танцевали. Ему было 34 года, ей 41. Дочь генсека пригласила нового знакомого на свидание. Она привыкла сама назначать себе женихов. Буквально через неделю Галина привела кавалера домой и представила отцу - Леониду Ильичу.

До Чурбанова Галина была замужем за артистом Евгением Милаевым, от которого родила дочь Вику - ее воспитание повесили на бабушку. Потом 32-летняя дочь генсека выскочила замуж за 18-летнего фокусника Игоря Кио (брак продлился сутки и был аннулирован по приказу Брежнева). Затем пыталась увести из семьи танцора Мариса Лиепу, который был моложе ее на 11 лет... Уставший от романов дочки Леонид Ильич благосклонно отнесся к ее новому воздыхателю.

Чурбанов развелся с первой женой, с которой уже не жил (от этого брака у него оставался сын, с ним Чурбанов не общался до самой смерти). Женился на Галине Брежневой. Став «зятем номер один», взлетел по карьерной лестнице - быстро занял должность первого зама министра МВД, что породило шутку: «Не имей сто баранов, а женись, как Чурбанов».

Брежнев устал от романов дочери и был рад серьезному зятю. Фото: Владимир МУСАЭЛЬЯН/TASS

Гулящая Галина и 20 лет разлуки

Карьера складывалась идеально, отношения с Брежневым у Чурбанова были хорошие, а вот личная жизнь оставляла желать лучшего. После работы Чурбанов нередко разыскивал свою загулявшую пьяную жену и чуть ли не с криками привозил домой. Мало того, Галина связалась с цыганским актером и певцом Борисом Буряце (ей тогда было за 50, любовник оказался на 15 лет моложе). Когда Буряце шел по Москве в шикарном норковом манто, увешанный драгоценностями, следом слышался шепоток: «Это тот, что с Галиной...» Цыган, прозванный бриллиантовым мальчиком, не скрывал своего романа, а наоборот, нередко говорил: «А вот скажу Галке...»

- Конечно, Юрий знал про связь Галины с Буряце. Но Галину Леонидовну, видимо, было сложно урезонить, - говорит вдова Чурбанова Людмила Васильевна.

А потом произошло непредвиденное.

- Нас с мужем пригласил отметить Новый, 1983 год один знакомый, сын академика. Позже выяснилось, что он сосед Чурбанова и Галины Брежневой по даче, - вспоминает Людмила Васильевна. - Я пришла с мужем, была в красивом платье. Вечер уже начался. И вдруг хозяин проводит в дом новых гостей. Смотрю и понимаю, что передо мной - человек, который 20 лет назад разбил мне сердце. Я узнала его сразу - и он меня. А я даже не знала, что он снова женился, да еще и на дочери Брежнева! Галина Леонидовна вдруг засмеялась: «Смотри-ка, как он на нее смотрит! Ну иди, потанцуй с ней». Сама его как бы подтолкнула. Он пригласил меня. Я танцевала, не чуя под собой ног. Вздрагивала от его прикосновений... Я понимала: вон его жена, и какая - дочка Леонида Ильича! А за моей спиной был муж. Но с чувствами ничего нельзя было поделать. Словно и не было этих 20 лет разлуки.

После танца Чурбанов дал Людмиле свой прямой телефон, сказал, что будет ждать ее звонка. Людмиле было 40 лет, ему 50. Женщина долго думала: звонить или нет? И все же позвонила. Начались тайные встречи.

- А что ваш муж?

- Он обо всем догадался. Вскоре я развелась с ним. Наши отношения не были идеальными. Юрий Михайлович (Чурбанов. - Ред.) всегда говорил, что я умница. А муж и дурой мог назвать...

- Надеялись, что и Чурбанов разведется?

- Это стало бы крахом его карьеры. К тому же в ноябре 1982-го умер Леонид Ильич. Со стороны Юрия Михайловича было бы непорядочно сразу после этого бросать его дочь. Но я знала, что он все равно разведется. Этот брак не принес ему счастья.

- Он ее не любил?

- Не то что не любил. Тяжело с ней было очень. Они уже не жили как муж и жена.

Людмила Васильевна стала последней женой когда-то всесильного генерала.Фото: Соцсети

«Возьми мои украшения»

«Мама не ревновала «генерала Чурбанова», как я шутя называла отчима, - рассказывала как-то в интервью дочь Брежневой Виктория. - Наверняка он ходил налево, но как умный человек скрывал свои похождения. Мать, когда он возвращался из очередной командировки, в шутку спрашивала его: «А женщины-то были? Неужели нет? Хорошо. А обед вам кто подавал? Ах, мужчины! Ну ты подумай, оказывается, когда ты приезжаешь, женщин грузят в самосвал и вывозят из города!»

- На самом деле Галина знала, что у ее мужа появилась женщина. Мне она говорила: это какая-то серая мышка, пусть развлечется, - рассказывает «КП» подруга Галины Брежневой Виктория Лазич. - Мол, поиграется и бросит. Она была уверена, что никуда муж от нее не убежит. У Гали тогда были свои переживания: в январе 1982 года Буряце арестовали за торговлю драгоценностями...

- Думаю, Галине докладывали про наши встречи, - продолжает Людмила Кузнецова. - За нами наверняка следили.

Людмила Васильевна вспоминает: однажды Галина Брежнева сама ей позвонила и попросила прийти.

- Сказала, мол, я в больнице, принеси мне вина, фруктов... Я была изумлена, но решила навестить. Она лежала в отдельной палате отделения неврологии в ЦКБ. Мы поговорили. Потом она вдруг достала кошелечек, стала показывать в нем украшения. И говорит: «Как бы тут не украли в больнице мои украшения, возьми, подержи пока у себя». Я похолодела: «Что вы, Галина Леонидовна, я не могу». Постаралась закончить разговор и поспешила прочь. Когда я рассказала Юрию Михайловичу, что Галина Леонидовна предлагала мне взять ее бриллианты, он сказал, мол, хорошо, что не взяла: тебя бы арестовали сразу же, как только бы ты вышла из больницы!

- Галина хотела отомстить вам за связь с ее мужем?

- Думаю, она мстила Юрию Михайловичу за своего Борю Буряце. Он же его посадил!

- Говорят, Галина Брежнева просила за Буряце, но Чурбанов не стал его выгораживать.

- Он не мог этого сделать.

- Получается, Брежнева считала: раз муж разлучил ее с любовником, то и она помешает вашей с Чурбановым любви?

- Наверное. Думаю, она хотела меня посадить.

- Галина не пускала мужа к вам?

- Нет. Наоборот. Когда ссорились, она ему говорила: иди на все четыре стороны. Но он боялся сломать карьеру и не уходил.

Верховный суд СССР доказал, что Чурбанов получил взяток на 90 тысяч рублей. На эти деньги тогда можно было купить 18 легковых машин. Фото: Николай МАЛЫШЕВ/TASS

Ждала из тюрьмы

После смерти Брежнева в системе МВД начались чистки. Генерал-полковник милиции Юрий Чурбанов был арестован в 1987-м. Говорили о сотне с лишним его преступлений, в основном связанных со взятками. Но в итоге осталось около десяти эпизодов. Сам Чурбанов признал лишь три: получение в качестве взятки найденного на его даче узбекского халата и тюбетейки с золотой вышивкой, дорогого кофейного сервиза, а также денег на сумму 90 тысяч рублей (поначалу считалось, что он набрал аж полтора миллиона).

В 1988-м Чурбанова приговорили к 12 годам заключения с конфискацией всего имущества.

- Юрий Михайлович пострадал незаслуженно! - уверяет Людмила Васильевна. - Уголовное дело было сфабриковано. Он сам говорил, что прекрасно жил при Брежневе. Получал зарплату больше, чем глава государства, - около 1100 рублей в месяц. Взятки - это чушь!

Сам Чурбанов после освобождения объяснял: «Да какие там взятки? Деньги? Зачем они мне? Я - «главный зять страны», первый замминистра МВД, генерал-полковник. Если мне что-то было нужно, я мог сказать: «Мне завтра нужно это!» И завтра все было бы у меня».

- Вы приезжали к Чурбанову в тюрьму на свидания?

- Не разрешили. И Галина Леонидовна не ездила. Когда он еще был в тюрьме, она развелась с ним заочно.

- Вы его ждали?

- Да. И дождалась! Про тюрьму он мне потом иногда рассказывал... Его там мучили, издевались. Один раз даже пытались к щитку электрическому прислонить, но он отбился.

В 1993 году по условно-досрочному освобождению Чурбанов вышел на свободу. Идти опальному генералу было некуда: Галина Брежнева выписала его из квартиры. И он позвонил той, которая его ждала, - Людмиле.

- Он пришел ко мне в спортивном костюме, с рюкзачком и пачкой сигарет. Без копейки денег. Все было конфисковано, - рассказывает Людмила Васильевна.

Секретарь Чурбанова вспоминал, что Юрий Михайлович решил навестить Галину - забрать вещи. Когда ему открыла дверь пропитая женщина, он едва признал в ней бывшую жену. И Галина его поначалу не узнала - еще не пришла в себя после возлияний.

«В ванной была гора немытой посуды, пустых бутылок. А Галина Леонидовна машинально поставила пустой чайник кипятить. Чурбанов был шокирован тем, что увидел. И понял, что больше сюда не придет», - вспоминал его секретарь.

Юрий Чурбанов и Людмила Кузнецова поженились. И, похоже, нашли свое запоздалое счастье.

- Прожили вместе 20 лет душа в душу, - говорит Людмила Васильевна. - Мои дети (от первого брака. - Ред.) очень любили его. И он к ним как к родным относился. Уговорила его креститься, потом мы обвенчались. Юрий Михайлович каждый день дарил мне цветы. Он всегда в половину пятого утра вставал - привычка осталась еще со времен работы в МВД, и оставлял мне нежные записки. Например, на подушке записка: «Люська, эту веточку рябины я дарю тебе, родная». И ветку рябину оставлял на кровати...

В 2005 году у Юрия Чурбанова был первый инсульт, в 2008 году - второй. После этого он был прикован к постели.

- Подорвал здоровье в тюрьме, - объясняет вдова Чурбанова. - Последние годы муж тяжело болел. Пришлось нанять сиделку. Я очень обижена на всю милицию, про него совсем забыли. Мне пришлось влезть в долги. Умер Юрий у меня на руках в этой самой квартире. Я не делаю тут ремонта - все напоминает о нем...

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Они брали миллионами»

- Есть железные доказательства вины Чурбанова, - заявил «КП» бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР Тельман Гдлян. - Материалы дела в архиве. Началось с того, что моя следственная группа расследовала коррупцию в высшем эшелоне власти Узбекистана. Они же миллионами брали! Как сказал первый секретарь Кашкадарьинского обкома партии Каримов: «Деньги - это власть. Мы могли подкупать в Москве нужных людей. Решали хозяйственные вопросы через этих людей, которые уже становились в зависимость от нас. А если бы не было у нас денег, мы бы в таком объеме не могли бы решать те задачи, которые перед нами ставились...»

Потом вышли на московские просторы. Привлекли Чурбанова, работника ЦК КПСС Смирнова. Они, собственно говоря, среднее звено.

- Есть мнение, что уголовное дело против Чурбанов инициировал Горбачев, чтобы убрать того, кто олицетворял брежневскую прежнюю власть.

- Наоборот, Горбачев не хотел давать разрешения на привлечение Чурбанова к уголовной ответственности! Ведь ниточки вели в определенные круги, которым Горбачев покровительствовал. Коррумпированные группировки пытались развалить это дело... Идет процесс. Один, второй генерал из Узбекистана говорит: «Да, я передавал взятки Чурбанову за покровительство столько-то раз при таких-то обстоятельствах». А суд пишет, что они дают «неправдивые показания». Дурдом! Только после того, когда это публично вскрылось, Горбачев был вынужден реагировать - дальше выгораживать взяточников было невозможно.

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